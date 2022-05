TAV’a “Great Place To Work” sertifikası

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları Great Place to Work Türki­ye enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve çalışanların kurum kültürü hakkında deneyimlerinin değerlendirildiği programında, yüksek güven kültürüne sahi­p i­ş yeri­ kri­terleri­ni­ sağlayarak ‘’Great Place to Work ’’ sertifikasına sahip oldu.

TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, “ TAV Havalimanları olarak tüm dünyada her gün on binlerce yolcuya en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere çalışıyoruz. Yolcu memnuniyetinin de çalışan mutluluğundan geçtiğini biliyoruz. Bugün sekiz farklı ülkede 15 farklı havalimanı işletiyoruz. Küresel ölçekte büyürken rekabet gücümüzü sahip olduğumuz bilgi birikiminden alıyoruz. Her zaman çalışan için adil, şirket için doğru olanı yapmak üzere çalışıyoruz. Çalışanlarımızın değerlendirmeleri sonucunda bu sertifikasyonu almaktan mutluluk duyuyoruz. Program kapsamında çalışanlarımızın algı ve beklentilerini objektif bir şekilde analiz edebildik. Bu anlamda program aynı zamanda bizim için yol gösterici bir deneyim oldu” dedi.