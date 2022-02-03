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TAV tüm İK süreçlerini buluta taşıdı

TAV Havalimanları, iştirakleriyle birlikte 26 ülkeye ulaşan küresel operasyon ağının tüm insan kaynakları süreçlerini dijital ortama aktardı. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) çözümünü kullanan TAV, insan kaynakları ve kurumsal kaynak planlama süreçlerini bulut üzerinde bütünleştirdi.

İş Dünyası 03.02.2022, 11:23
TAV tüm İK süreçlerini buluta taşıdı

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, Oracle işbirliğiyle insan kaynakları süreçlerini tek bir platformda toplayarak buluta taşıdı. 

TAV Havalimanları İK Grup Başkanı Hakan Öker “TAV Havalimanları olarak iştiraklerimizle birlikte havalimanı işletmeciliğinin her alanında hizmet sunuyoruz. Bugün 26 ülkede 92 havalimanına ulaşan operasyon ağımızın başarısının ardındaki en önemli etken sahip olduğumuz bilgi birikimi ve insani sermayemiz. İK süreçlerimizi daha verimli hale getirmek üzere başladığımız ve yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığımız dijitalizayon projesini 2022 itibariyle uygulamaya aldık. İşe alım, çalışan İK işlemleri, performans yönetimi, yetenek yönetimi ve ücretlendirme de dahil olmak üzere tüm süreçlerimizi buluta taşıdık. Hızla değişen bir dünyada organizasyonumuzu çevik bir şekilde iş ihtiyaçlarına en uygun şekilde tutmak ve doğru koltuklara doğru insanları oturtmak için yapay zekadan yararlanacağız. Bu sayede çalışan memnuniyetini artırırken veriye dayalı karar alma süreçleriyle verimlilik artışı sağlayacağız” dedi.

Oracle İş Uygulamaları Ülke Direktörü Zeynep Güngör, "İş yapış şekilleri gelişmeye devam ettikçe, kuruluşların sahip oldukları yetenekleri korumaları ve geliştirmeleri için gerçek zamanlı ve bilinçli iş kararları alabilmeleri kritik önem taşımaya devam ediyor. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) ile TAV Havalimanları'nın iş gücünü daha iyi desteklemesi; gelişim alanlarının belirlenmesi ve yeni fırsatların yönetilmesi konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. TAV Havalimanları yeni nesil teknolojilerin gücü ile hızla değişen hizmet ve performans beklentilerini karşılamada, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını desteklemek için ihtiyaç duyacağı tüm çevik İK çözümlere sahip" dedi.

TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk “TAV Technologies olarak, bu projeyi tamamlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. TAV Havalimanları’nın tüm İK uygulamalarının tek bir çatı altında bir araya gelmesinin hem çalışan verimliliğine hem de stratejik karar alma becerilerimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gelişmiş teknolojileri çalışanlarımızın kullanımına sunarak işveren markasına da değerli katkılar sağlıyoruz.   Ayrıca bulut teknolojilere yaptığımız yatırım sayesinde, çevikliği ve esnekliği şirket kültürümüzün bir parçası haline getiriyoruz” dedi.  

Çalışanlar, TAV Human Experience (THX) adı verilen uygulamaya bilgisayar ya da mobil cihazlar üzerinden her an erişebiliyor. 

Uygulama çalışanlara kişiselleştirme olanakları sunuyor ve ihtiyaçlarına göre eğitim, mentorluk gibi profesyonel gelişim programlarını önerebiliyor. Yapay zeka ve makine öğrenme süreçleriyle yetenek havuzu içinden uygun adayları doğru pozisyonlarla eşleştirebiliyor.

32 dil desteği bulunan uygulama, kurumun ihtiyaçlarına göre geliştirmeye açık ve İK ekipleri için kapsamlı raporlama olanakları barındırıyor.

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