TAV, Medine’de işletme süresini uzattı

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın Medine’de pandemi kaynaklı mücbir sebep nedeniyle yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi GACA ile varılan anlaşmaya göre, seyahat kısıtlamalarının başladığı Şubat 2020’den, havalimanının 8,1 milyon yolcuya ulaşacağı yılın sonuna kadar geçen zaman işletme süresine eklenecek. Bu süreç boyunca havalimanının kira ödemeleri de ötelendi.

Ayrıca, havalimanının borcu 2036 vadeli ve daha düşük faizli bir krediyle refinanse edildi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Kutsal Topraklar’da bulunan Medine’nin bizim için ayrı bir önemi bulunuyor. Suudi Arabistan’ın ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı’nı ortağımızla birlikte dokuz yıldır başarıyla işletiyoruz. Son iki yılda pandeminin en ciddi etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor. Bu dönemde yolcu ve çalışanlarımızı korumak üzere gerekli önlemleri alarak havalimanlarımızı açık tuttuk. Mücbir sebep kaynaklı kayıplarımızın telafisi için de faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde havacılık otoriteleriyle görüşmeler yürüttük. Medine’de toparlanmaya bağlı olarak sözleşmemizi uzatmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu dönemde umre ve hac ibadetini ertelemek zorunda kalan yolcularımızı kısıtlamaların kalkmasıyla yeniden Medine’de karşılamak için sabırsızlanıyoruz. Bu anlaşmada emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz” dedi.

Ağırlıklı olarak umre ve hac yolcularına hizmet veren Medine Havalimanı’ndan 2019’da 8,4 milyon yolcu geçti. Suudi Arabistan’ın pandemi nedeniyle sınırlarını kapamasının ardından havalimanının yolcu trafiği 2020’de 2,3 milyona düştü. Havalimanı bu yılın ilk 11 ayında 1,5 milyon yolcuya hizmet verdi.

Haziran 2012’de operasyona başlayan TAV Havalimanları, ortağı Al Rajhi ile birlikte, Medine Havalimanı’nı 2037’ye kadar işletme hakkına sahip bulunuyordu. Varılan anlaşmayla birlikte bu süre uzatılmış oldu.

TAV’ın yenilediği yolcu terminali Nisan 2015’te hizmete açıldı. Yeni terminal binası Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikası alan ilk bina oldu.

Medine, yolcu değerlendirmelerine göre verilen Skytrax ödüllerinde bu yıl “Orta Doğu’nun En İyi Havalimanı” seçildi. Havalimanı, Kasım 2020’den bu yana pandemi döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından oluşturulan “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu”na sahip bulunuyor.