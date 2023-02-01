TAV İnşaat’ta Ümit Kazak CEO, Feride Gökalp CEO Yardımcısı olarak atandı

20 yıldan uzun süredir öncelikle havalimanları, havalimanlarıyla ilgili tesisler ve yüksek katlı binaların inşaatında faaliyet gösteren, kendi alanında dünyanın lider inşaat firmalarından olan TAV İnşaat’ta üst düzey yönetim değişiklikleri gerçekleşti. Şirketin kuruluşundan itibaren farklı kademelerde çalışan ve son olarak Genel Müdür görevini üstlenen Ümit Kazak, İcra Kurulu Başkanı (CEO); teklif, mühendislik ve sözleşmeler alanında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Ayşe Feride Armangil Gökalp, İcra Kurulu Başkan Vekili (CEO Yardımcısı) olarak atandı. Cumhur Kaur, Ali Haydar Özak, Celal Şahin, Devrim Özlem Şavkın Orhan ve Erdoğan Karabacak da İcra Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

TAV İnşaat İcra Kurulu Başkanı Ümit Kazak “Geride bıraktığımız 20 yılda havalimanı inşaatı alanındaki tecrübemizle yarattığımız birikim hem Türkiye’de hem de faaliyet gösterdiğimiz uluslararası arenada tercih edilen bir marka haline gelmemizi sağladı. Yolculuğumuz bugün 3 kıtada, 14 ülkede gerek havalimanı ve ilgili tesisleri, gerekse ikonik binaların inşaatı ile devam ediyor. Engineering News Record (ENR) tarafından açıklanan dünyanın en büyük inşaat şirketleri listesinde 2014, 2015, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında havalimanı inşaatı alanında ilk sırada, ilerleyen yıllarda da üst sıralarda yer alarak başarısını tescilleyen TAV İnşaat’ın geldiği konum hepimiz için gurur kaynağı olmuştur. Yeni organizasyonel yapılanmamızın şirketimizin geleceğini daha verimli şekillendireceğini ve bizleri daha çok motive edeceğini düşünüyorum. Faaliyet alanımızı genişleterek çalışanlarımızın yetenekleri ile müşteri ve paydaşlarımızın memnuniyetini daha da üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Şirketimizin kuruluşundan itibaren farklı kademelerde önemli görevler üstlenerek firmamızın bugüne kadarki gelişimine önemli katkılar sağlayan değerli yönetici arkadaşlarımız Cumhur Kaur, Ali Haydar Özak, Celal Şahin, Devrim Özlem Şavkın Orhan, Erdoğan Karabacak’ın İcra Kurulu Üyeleri olarak atandıkları yeni organizasyonun önümüzdeki dönemde şirketimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum’’ dedi.

Ümit Kazak hakkında

14 Mayıs 1970’de doğan Kazak, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Kariyer hayatına 1992 yılında başlamış, Yapı Mühendisliği dalındaki yüksek lisans derecesini yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 1996 yılında tamamlamıştır. 1992-2001 yılları arasında mühendislik, yapısal tasarım, maliyet kontrol konularında çeşitli projelerde çalışmış olup 2001 yılında TAV İnşaat’a katılmıştır. 2009 yılında TAV İnşaat Genel Müdür’ü olarak atanmasına kadar geçen sürede, TAV İnşaat tarafından yürütülen projelerde, proje müdürlüğü, teknik ofis, planlama, bütçe ve maliyet planlama birimlerinin yöneticiliğini yapmıştır.

Ayşe Feride Armangil Gökalp hakkında

25 Mayıs 1974’de doğan Gökalp, 1991 senesinde TED Ankara Koleji Lisesi’nden, 1995 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Geoteknik konusundaki yüksek lisans derecesini yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1999 senesinde; Executive MBA derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nde 2004 senesinde tamamlamıştır. 1995 senesinden itibaren yurtiçi ve yurdışında inşaat projelerinde çalışmış olup, 2005 senesinde TAV İnşaat bünyesinde Teklif Müdürü olarak göreve başlamıştır. Bugüne kadar teklif, maliyet kontrol ve planlama, kontrat yönetimi, mühendislik ve şirket strateji ve organizasyonunu ilgilendiren konularda çeşitli kademelerde aktif rol almıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.