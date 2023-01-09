TAV Güvenlik THY'ye uçak güvenlik hizmeti vermeye başladı

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV Güvenlik, 2023 itibariyle Türk Hava Yolları’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşen Tel Aviv ve Londra uçuşlarına uçak özel güvenlik hizmeti sunmaya başladı. Türk Hava Yolları ile daha önce kargo, K9 birimi ve güvenlik eğitimi konularında işbirlikleri gerçekleştiren şirket iki rotada haftada toplam yirmi sekiz uçuşun güvenliğini sağlayacak. Uçak özel güvenlik operasyonu doküman kontrolü, yolcu mülakatı, güvenlik taraması gibi hizmetleri içeriyor.

TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, “Biz, uzmanlığı havacılık güvenliği olan bir şirketiz. Yaklaşık yirmi beş yıldır Türkiye’nin en önemli havalimanlarında hizmet veriyoruz. Son 10 yıldır sektörde artan ve değişen güvenlik ihtiyaçları neticesinde saygın havayolu şirketleriyle anlaşmalar yaparak uçak özel güvenlik hizmeti sağlıyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi, uzman kadromuzla birlikte bu alanda daha da fazla kullanmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz bu alanda çalıştığımız firma ve uçuş sayısını artırarak operasyon ağımızı genişletmek” dedi.

1997’den bu yana sivil havacılık güvenliğinin tüm alanlarında hizmet veren TAV Güvenlik, müşteri ve çalışan memnuniyetini önceliklendirerek Sabiha Gökçen Havalimanı operasyonları insan kaynağı süreçlerini de titizlikle yürüttü. Güvenlik görevlileri yolcu mülakatı, belge inceleme, güvenlik donanımları ve iletişim tekniklerini de içeren pek çok teorik ve uygulamalı eğitimlere tabi tutuldu; Sektörün önde gelen eğitmenleriyle işbaşı eğitimlerine katıldı.

TAV Güvenlik Hizmetleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Alanya Gazipaşa, Dalaman, Sabiha Gökçen, Milas-Bodrum olmak üzere toplam sekiz havalimanında uçak güvenlik hizmeti veriyor. Hizmet verilen kuruluşlar arasında Türk Hava Yolları’nın yanı sıra Air France, KLM, Air Algeria, Turkmenistan Airlines, China Southern Airlines, Saudi Arabian Airlines, Libyan Airlines, EgyptAir, Etihad Cargo, IOM-BM, K9 - ACC3 ,Indigo Airlines, Kuwait Havayolları, İsveç, Norveç ve İsviçre polis teşkilatları bulunuyor.

TAV Özel Güvenlik Hizmetleri hakkında

TAV Güvenlik risk analizi ve güvenlik danışmanlığı, VIP/Yakın Koruma hizmetleri de dahil olmak üzere okul, hastane ve kritik tesis güvenliği gibi alanlarda uzman kadrosu, yenilikçi yaklaşımı ve teknolojik donanımıyla 1997’den bu yana hizmet sunuyor. Şirket, özel bilgi birikimi gerektiren otel, organizasyon güvenliği, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi, K9 PTK gibi sektörün her alanında uluslararası standartlarda faaliyet gösteriyor.