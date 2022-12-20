TAV, Ankara Esenboğa ihalesini kazandı

TAV Havalimanları, Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesinin geliştirilmesi ve 2025-2050 yıllarını kapsayan işletme hakkı için düzenlenen ihalede en iyi teklifi verdi. Bugün Ankara’da DHMİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ihaleye TAV Havalimanları’nın yanı sıra Cengiz İnşaat ve Limak İnşaat-Limak Enerji ortaklığı katıldı. TAV ve Cengiz İnşaat’ın kaldığı açık artırma bölümünde nihai teklif beş turun sonunda belirlendi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan

Resmi süreçlerin tamamlanmasının ve ihale sonucunun onaylanmasının ardından sözleşme imzalanacak. TAV, hali hazırda Mayıs 2025’e kadar Esenboğa Havalimanı’nın işletme hakkına sahip bulunuyor. İhale sonucunda TAV’ın işletme süresi Mayıs 2050’ye kadar uzamış oldu. Şartname kapsamında yolcu garantisi bulunmuyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “Başkent Ankara’nın dünyaya açılan kapısı Esenboğa Havalimanı’nı 2006’dan bu yana başarıyla işletiyoruz. Esenboğa, o dönemde inşa edip hizmete aldığımız, iç ve dış hatları aynı çatı altında buluşturan modern mimarisiyle Cumhuriyetimizin geleceğe dönük yüzünü başarıyla yansıtıyor. Bu süreçte yolcu trafiğini yaklaşık dört katına çıkardık, paydaşlarımızla işbirliği içinde özellikle yurtdışına direkt uçuşların artması için çalışmayı sürdürüyoruz. Ankara uluslararası ilişkiler ve siyasetin merkezi olmanın yanı sıra bölgedeki kültürel zenginliklerle bir turistik çekim merkezi ve Anadolu için bir ulaşım merkezi olma özelliğini taşıyor. Bugün Türkiye’de yatırım yapmak konusundaki kararlılığımızı ve Türk havacılığının geleceğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Ulaştırma Bakanlığı önderliğinde, son 20 yılda Türkiye’yi havacılıkta dünyanın önde gelen ülkeleri arasına sokan DHMİ ve SHGM başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

TAV Havalimanları, ilk etapta yeni bir pist, hava trafik kontrol kulesi, kargo hizmet birimlerini kapsayan hava tarafındaki başlıca yatırımları gerçekleştirecek. 2023’te başlayacak ilk faz yatırımlar üç yıl içinde tamamlanacak. Terminal genişlemesini de kapsayan ikinci faz yatırımlar ise, yolcu artış hızına da bağlı olarak en geç 2040 yılına kadar tamamlanmış olacak.

Buna ek olarak, TAV Havalimanları Holding sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda, 5 megavat kapasiteli güneş paneli yatırımını da üstlenecek. Proje boyunca planlanan yatırım tutarı yaklaşık 300 milyon avro olacak.

Türkiye’nin ilk karbon-nötr havalimanı

Pandemi öncesinde, 2019’da 13,7 milyon yolcuya hizmet veren Ankara Esenboğa Havalimanı, bu yılın ilk 11 ayında 7,9 milyon yolcu ağırladı.

Havalimanının tarihi 1955’e kadar geri gidiyor. 2004’te gerçekleştirilen yap-işlet-devret ihalesini TAV Havalimanları kazandı. 182 bin metrekare kapalı alana sahip olan yeni terminal 2006’da hizmete girdi.

Ankara Esenboğa, 2009’da Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından “Avrupa’nın en iyi havalimanı” seçildi. 2020’de de ACI Havalimanı Hizmet Kalitesi (ASQ) Ödülleri’nde kendi kategorisinde ilk sırada yer aldı. Esenboğa 2014’te enerji verimliliği alanında yaptığı çalışmalarla yine ACI Havalimanı Karbon Akreditasyon Programı çerçevesinde 3+ seviye sertifikasıyla Türkiye’nin ilk karbon-nötr havalimanı oldu.