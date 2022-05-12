tatilbudur.com sektördeki 25. yılında 1.200.000 misafir ile 2.5 milyar TL ciro hedefliyor!

Türkiye’nin değerli turizm bölgelerinde keyifli tatil deneyimlerine aracılık eden ve sektörün büyük oyuncularından biri olan tatilbudur.com; sektördeki 25. yılı için İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi. tatilbudur.com Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Yılmaz’ın da katıldığı basın toplantısında markanın çeyrek asırlık hikayesini, yenilikçi vizyonunu ve yeni hedeflerini tatilbudur.com Genel Müdürü Onur Otruş anlattı.

Kuruluşu 1997 yılına dayanan, turizm piyasasına yeni bir anlayış getirmek için yola çıkan şirket, kuruluşundan 10 yıl sonra tatilbudur.com ismi ile yeni yol haritasını oluşturdu. Yeniliklere açık ve sektörde fark yaratan bir şirket olmayı ilke edinen tatilbudur; bugün yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak ve milyonlarca kişiye hizmet sunarak sektöre yön veriyor. Şirket, teknolojik alt yapısı, müşteri odaklı anlayışı ve hızlı büyüme trendi ile yatırımcıların ilgisini çekerek ilk yatırımını 2010’da alırken, 2015 yılında ikinci ve 2020 yılında ise İş Girişim Sermayesi ve Kurucu Ortaklar Bülent Kuş ve Çetin Yılmaz’dan üçüncü yatırımlarını alarak güçlendi.

tatilbudur.com Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Yılmaz, tatilbudur.com Genel Müdürü Onur Otruş, tatilbudur.com Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kuş

25 Yıllık Köklü Tecrübe ile Türkiye’nin En Büyük Turizm Teknoloji Platformu tatilbudur.com!

Sektöründe 25. yılı deviren tatilbudur.com; geniş ürün yelpazesi ile Türkiye’nin büyük turizm teknoloji platformlarından biri. B2B ve B2C alanlarında faaliyet gösteren şirket; yaz otelleri ve tatil köyleri, şehir otelleri, Kıbrıs otelleri, termal tesisler, kültür turları, mavi yolculuk, gemi turları, yurt dışı turları, balayı paketleri, vize ve ulaşım hizmetlerinde efektif bir buluşma noktası. Yurt içinde 70’den fazla ve yurt dışında 60’dan fazla destinasyona turlar düzenleyen marka, aynı zamanda kurumsal firmaların turizmde ihtiyaç duyduğu; toplantı kongre, konferans, fit hizmetleri de veriyor. Yine kendilerine bağlı GTC markası ile teknolojik bir altyapı ve multi app bağlantıları aracılığıyla tek ekrandan cazip fiyatlar ile uçak bileti satışı gerçekleştiriyor. tatilbudur.com kendi bünyesinde bulunan TBC markasıyla ise konaklama sektöründe faaliyet göstererek otel işletmeciliği yapıyor. Markanın Genel Müdürü Onur Otruş bu konu ile ilgili olarak 2023 yılında 3 otel daha alarak bu sektörde de markalaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Ots Global ile yaptığı iş birliği çerçevesinde ıncoming operasyonu gerçekleştiren tatilbudur.com; başta İstanbul destinasyonunda olmak üzere dünyanın birçok noktasında bulunan satış kanallarına, Ots Global alt yapısı üzerinden tedarik erişimi sağlıyor.

56 İl, 500’den Fazla Acente, 2.500’den Fazla Tatil Danışmanı ve 50 Milyon Ziyaretçi Alan tatilbudur.com’da Satışların %85’i Online Kanallardan Tetikleniyor.

Site, Türkiye’nin en büyük turizm portallarından birisi olarak yıllık 50 milyon ziyaretçi alıyor ve 140 milyon sayfa görüntülenmeye sahip. Ziyaretçilerin 42 milyonluk kısmı ise mobil kanallardan geliyor. 33 kişilik yerinde arge teknoloji ekibi ve toplamda 550 kişilik tatilbudur ailesi ile misafirlerin taleplerine hizmet veriyor.

Müşteri Memnuniyet Oranı %91, 2022 Ciro Hedefi 2.5 Milyar TL

tatilbudur.com Genel Müdürü Onur Otruş

Tatilseverlerin, renkli ve harika anılar biriktirmesine aracılık eden şirket; son 4 yılda yaklaşık 5 kat büyüdü. 2021 yılında 2 milyona yakın çağrıdan %91 müşteri memnuniyeti sağladıklarını söyleyen Genel Müdür Onur Otruş; tatilbudur’un 2021 yılı için bütçelediği cironun, Ağustos ayının ilk haftasının sonunda gerçekleştiğini ve beklentinin üzerine çıkarak 1,2 milyar TL’yi aştığını ifade etti. TatilBudur 2022 yılında 1,2 milyon misafiri tatil deneyimleriyle buluşturarak 2.5 milyar TL ciro hedefliyor.

25.Yılda 12 Dev Adam’ın Yanında

25.yılında renkli, dinamik ve eğlenceli yüzünü milli takım ana sponsorluğu ile parkelere taşıyan ve 12 Dev Adam’ı tribünlerden destekleyen tatilbudur.com; Basketbol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu. Sporun birleştirici gücünün altını çizen ve sporu destekleyen tatilbudur.com; ayrıca 25.yılında ekran yüzü olarak da başarılı oyuncu Mert Fırat’ı seçti.

Yatırımları Devam Edecek!

Sektördeki 25. Yılı olmasının da etkisi ile 2022’den büyük beklentileri olan tatilbudur.com; marka ve teknoloji başta olmak üzere birçok yatırımına devam edecek.Tüketiciye ulaşacağı, online ve offline kanallarda 360 derece iletişim yaptığı stratejik yol haritasında tüm yılı kapsayan TV, radyo ve outdoor yatırımlarına da hız kesmeden devam edecek.

Dijital Seyahat Danışmanı Hayatımızda!

tatilbudur, değişen dünyada müşteri davranışını doğru analiz etmek için kalitatif ve kantitatif pazar araştırmaları yaparak, tüketicilerin ana ihtiyaçlarına odaklı içerik, tasarım ve teknolojileri ön plana alan yeni web ve mobil web versiyonunu hayata geçiriyor. Şirket, şu an mobil web in %90 seviyesine gelen kullanım payının birçok sektörde olduğu gibi seyahat kategorisinde de mobil uygulamalara hızlı bir penetrasyonla kayacağını görüşünde. Tamamen yenilenmiş; en son teknolojik alt yapılar ile hazırlanmış ve yeni özellikler ile donatılmış yeni uygulama yakın zamanda hayata geçecek. Ayrıca diğer bir projesi olan makina öğrenmesi altyapısı ile kendini geliştirerek hizmet verecek olan dijital seyahat danışmanı, misafirlerin online’deki işlemlerini kolaylaştıracak. Tedarik, fiyatlama, içerik satın alma ve tahsilat aşamaları da dahil olmak üzere hemen hemen hiç el değmeden tüm süreç dijital platformda yönetilecek.

tatilbudur.com; TB Cüzdan ile Dijital Cüzdan Dünyasında!

tatilbudur.com TB Cüzdan ile dijital cüzdan dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Bu dijital cüzdan ile kullanıcılar, Rezervasyon Yaptıkça TB Para Kazanma Fırsatı, Kişiye Özel İndirimlerden Faydalanma, Erken Rezervasyon Kampanyalarında Ön Satış Fırsatı, Konaklama Esnasında Otel İçi Olanaklarda Özel Haklara Sahip Olmak gibi ayrıcalıkların sahibi olabilecekler.

Erken Rezervasyonlar %250 Arttı

Turizm sektöründe 2022 yazı erken rezervasyonlarına ilişkin Onur Otruş: “2022 erken rezervasyon kampanyamızı 12 Kasım’da başlattık. 2022 Nisan ayı itibarıyla gerçekleşen erken rezervasyon sayımız, 2019’a göre %250, 2021’e göre %456 yukarıda. Bu senenin dinamikleri düşünüldüğünde son dakika için alışkın olduğumuz kadar müsaitlikler beklemiyoruz, tüketicimiz 2022 sezonu için erken rezervasyonu en iyi şekilde değerlendirdi. Bizler, tüketicinin bu anlamda işini kolaylaştırmak için gereken her şeyi yapıyoruz. Şöyle ki bu yıl otellerin dış pazar talepleri ile erken tarihlerde dolacağına dair bir öngörümüz var. Sektör genelinde hakim olan, tüketicinin bu günden tatilini satın alması için indirim her ne kadar en belirleyici unsur gibi görünse de bazı durumlarda tek başına yeterli olmayabiliyor. Bunun dışında 4 aya varan taksit ertelemeleri hayatımıza girdi. Bu gün aldığınız tatilin ilk taksidini 4 ay sonra ödemeye başlayabiliyorsunuz, eğer limit sorununa da sahipseniz bu gün toplam tatil ücretinin sadece dörtte birini ödeyerek kalanını otelinize girişten önce tamamlayabiliyorsunuz, buna kesintisiz iptal hakkını da eklediğinizde bence herkesin muhtemel tatilini şimdiden alıp bir kenara koyması önemli.” dedi.

Rusya-Ukrayna Gerilimi Alternatif Pazarları İştahlandırdı

Türkiye turizmini etkileyen Rusya Ukrayna gerilimi ile ilgili Otruş şunları söyledi: “Sektörün, bu iki ana pazardan gelmesini beklediği rezervasyonların oluşturduğu açığı iç pazar ve diğer tüm alternatif pazarlar muazzam bir iştahla satmaya devam ediyor. İç pazar güncel durum itibarıyla, altın çağını yaşadığını söylediğimiz 2018,19 ve 21 yıllarının çok üzerinde bir satış ivmesine sahip. Bu sezon iç pazarın genel pastadaki payı hiç olmadığı kadar büyük olacak düşüncesindeyiz. Bu gerilimin yarattığı açığı Orta Avrupa, Almanya ve İngiltere pazarları kapayacak gibi görünüyor. Bu bölgelerde yapılan tatil aramalarında Türkiye öne çıkıyor.”