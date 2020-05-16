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Taşıt alım satımında artık “PARAM GÜVENDE”

TURK Elektronik Para’nın geliştirdiği PARAM GÜVENDE ürünü, 2. el taşıt alım- satımlarında yaşanan dolandırıcılık, hırsızlık gibi riskleri ortadan kaldırarak maddi kayıpların önüne geçiyor.

Taşıt alım satımında artık “PARAM GÜVENDE”

TURK Elektronik Para’nın geliştirdiği PARAM GÜVENDE ürünü, 2. el taşıt alım- satımlarında yaşanan dolandırıcılık, hırsızlık gibi riskleri ortadan kaldırarak maddi kayıpların önüne geçiyor.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:00
2016 Okunma
Taşıt alım satımında artık “PARAM GÜVENDE”

Hızlı ve güvenli bir ödeme sistemi olan PARAM GÜVENDE ürününde, ilk 1.000 taşıt alım-satım işlemi ücretsiz gerçekleşiyor. Uygulamaya başvurular ise paramguvende.param.com.tr adresinden yapılabiliyor.

Güvenli e-ödeme sisteminde hizmet veren ilk elektronik para kuruluşu olan TURK Elektronik Para, taşıt alım-satım sürecini güvenli ve hızlı hale getiren yeni uygulamasını başlattı. TURK Elektronik Para’nın geliştirdiği “Param Güvende” ürünü, ikinci el taşıt-alım satımlarında nakit taşıma nedeniyle oluşan dolandırıcılık, hırsızlık gibi riskleri ortadan kaldırıyor. Güvenli, basit ve düşük maliyetli bir ödeme süreci oluşturan Param Güvende ile gerçekleştirilecek ilk 1.000 taşıt alım-satım işlemi ise ücretsiz olacak.

Taraflar öncelikle başvuruda bulunmalı

İkinci el taşıt alım-satımlarında işlemlerin sorunsuz tamamlanması için, alıcı ve satıcıların öncelikle paramguvende.param.com.tr adresinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Ardından alıcının taşıt bedelini Param Güvende uygulamasının IBAN numarasına transfer etmesi gerekiyor. E-ödeme başvurusu sonrası, tarafların alım-satım işlemini gerçekleştirmek için notere gitmesi ile satış süreci başlıyor. Noterde satışın gerçekleşmesi ile eş zamanlı olarak taşıt bedeli, satıcının hesabına gönderiliyor.

“Güvenli ve hızlı çözümler sürecek”

Türkiye’nin lider elektronik para kuruluşu TURK Elektronik Para A.Ş., Türkiye Noterler Birliği ile imzaladığı anlaşma sonrası Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen güvenli e-ödeme sisteminde hizmet veren ilk elektronik para kuruluşu olmuştu. TURK Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Aziz Oral, "Geliştirdiğimiz tüm teknolojilerle güvenli, hızlı ve kolay çözümler sunuyoruz. Param Güvende ürünümüzde de kullanıcılarımız, araç alım-satımlarında güvenilir ve düşük maliyetli bir hizmet ayrıcalığı elde ediyor” dedi.

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