Tasarımın yeni dünyasında Geberit’in şifresi “Design Meets Function"

Üretim süreçlerini teknoloji ve yüksek mühendislik bütünlüğünde yürüten İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, tasarıma olan yaklaşımıyla kullanıcı ihtiyaçlarına global trendlerle çözüm üretiyor. Ürünlerinin sadece estetik tasarıma sahip olmasını değil, aynı zamanda yaşamı önemli ölçüde kolaylaştırması da hedefleyen Geberit, inovasyondan beslenen bakış açısıyla geniş perspektifte zarafet yaratıyor.

Tasarımın mottosu “Design Meets Function”

Geberit ürünlerinin şık bir tasarım ve harika bir fonksiyonelliğin dengesinde üretildiğini bir ifade eden Geberit Türkiye Ürün Müdürü Nazan Şeremet, “Global tasarım trendleri; kullanıcıların kişisel alışkanlık ve beğenilerine, ülkelerin tesisat tiplerine, normlarına, kültürlerine, sosyoekonomik seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Örneğin Uzak Doğu’da uzun yıllar önce bile akıllı klozetler genel bir ihtiyaçken ve çok daha fazla tercih ediliyorken, Avrupa’da son yıllarda bu talepler yeni oluşmaya başladı. Böylelikle tasarım süreçlerimiz belli dönemlerde önemli değişikliklere uğruyor. Kullanıcılarımıza ve doğaya olan sorumluluğumuz neticesinde üstün kaliteli ve uzun ömürlü çözümler üreterek tüm iş süreçlerimizin öncesi ve sonrasında çevreye duyarlı malzemeleri kullanıp doğayı koruyoruz. Temizliği ve kullanımı kolay ürünler sayesinde yaşam alanlarında konfor artıyor. Kusursuz fonksiyonelliğin ve estetik tasarımın banyonun tamamındaki ahengini Design Meets Function olarak tanımlıyoruz” dedi.

6 maddeden oluşan kusursuz tasarım anlayışı

Temel ihtiyaçları, tasarım trendlerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek için her yıl Ar-Ge ve Ür-Ge çalışması yaptıklarına dikkat çeken Şeremet, Geberit’in dikkat ettiği ve olmazsa olmaz noktalarına dair şunları söyledi: “Bütün ülke ve pazarlardan sürekli bir geri bildirim alarak her bölgenin kendi ihtiyacına uygun ürünü geliştiriyoruz. Haliyle bu durum ürünlerimize teknoloji entegrasyonu sağlıyor. Bu inovatif yaklaşımlar sayesinde akıllı ev ve binalara geçişi kolaylaştırıcı IoT uyumlu ürünleri sürekli olarak geliştiriliyoruz. Esasında sadece bugünün değil geleceğin ihtiyacını da şekillendirmiş oluyoruz. Aynı zamanda yenilikçi banyo ürünleri ile insanların yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmeyi kendimize hedef olarak belirliyoruz. Bu amaçla uyguladığımız hijyen, kullanım kolaylığı, konfor, alan optimizasyonu, tasarım ve erişilebilirlikten oluşan altı temel madde sayesinde ihtiyaçları karşılayan ürünler geliştiriyoruz.”