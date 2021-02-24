TAROM, çalışanlarının yarısını yaz sonuna kadar işten çıkarmayı planlıyor

Tarom'un yeniden yapılandırma projesi, 25 hafta sürmesi tahmin edilen dört aşamadan oluşuyor.

Mediafax’ta çıkan habere göre, önlemlerden biri, 1492 olan çalışan sayısını yaz sonuna kadar 700 kişi azaltmak.

TAROM, maliyetlerini düşürmek için başka önlemler de aldı.

Teknik işsiz olarak 1.000 çalışanı dönüşümlü olarak işe çağırırken ayrıca, yurtdışında kiraladığı acenta ofislerinin bir kısmını bırakmaya yada tekrar pazarlık ederek yeniden yapılanma kapsamında maaliyet düşürmeye gidecek.

Özellikle online satışların toplam satın alınan biletlerin %10'una ulaşması nedeniyle, Romanya’daki TAROM acenatalarının kapatılması da bir zorunluluk haline geldi. Kaynak:hayat.ro