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TAROM, çalışanlarının yarısını yaz sonuna kadar işten çıkarmayı planlıyor
Tarom, çalışanlarının yarısını yaz sonuna kadar işten çıkarmayı planlıyor. Halen Romanya devletine ait olan ulusal hava operatörü, şirketi ayakta tutmak için geçen yıl alınan 190 milyon avroluk devlet yardımı programının parçası olan bir yeniden yapılanma planını masaya yatırıyor.
İş Dünyası 24.02.2021, 15:19
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Tarom'un yeniden yapılandırma projesi, 25 hafta sürmesi tahmin edilen dört aşamadan oluşuyor.
Mediafax’ta çıkan habere göre, önlemlerden biri, 1492 olan çalışan sayısını yaz sonuna kadar 700 kişi azaltmak.
TAROM, maliyetlerini düşürmek için başka önlemler de aldı.
Teknik işsiz olarak 1.000 çalışanı dönüşümlü olarak işe çağırırken ayrıca, yurtdışında kiraladığı acenta ofislerinin bir kısmını bırakmaya yada tekrar pazarlık ederek yeniden yapılanma kapsamında maaliyet düşürmeye gidecek.
Özellikle online satışların toplam satın alınan biletlerin %10'una ulaşması nedeniyle, Romanya’daki TAROM acenatalarının kapatılması da bir zorunluluk haline geldi. Kaynak:hayat.ro