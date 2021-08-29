Taliban'dan Türk yatırımcıya ödeme garantisi

Afganistan’da yatırımı bulunan Türk şirketlere, ödeme ve güvenlik sözü verildi. DEİK Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı Süleyman Ciliv “Afganistan’da bitmiş ve devam eden 200 milyon liranın üzerinde Türk yatırımı bulunduğunu belirterek “Bu yatırımlar ağırlıklı olarak enerji, altyapı ve inşaattan oluşuyor. Buradaki en büyük yatırımcılar, Limak Holding, FEKA inşaat, Çakır İnşaat, Enez İnşaat, Özdemir İnşaat ve benim de sahibi olduğum 77 İnşaat ve Taahhüt AŞ gibi şirketler. Yaşanan gelişmeler sonrası Taliban tarafı ile bir görüşme sağladım. Önceki gün Enerji Bakanı ile yüz yüze konuştuk. Türkiye’nin Afganistan ile olan köklü ilişkililer ve Taliban ile iletişiminin çok önemli olduğunu söyledi. Türk yatırımcılar bizim için önemli diyorlar. Türk yatırımcılara hem güvenlik hem de ekonomik anlamda (devlet garantili geri ödeme, hak ediş) bütün desteği sağlayacaklarını belirttiler” diye konuştu.

ÇİN’DEN 30 MİLYAR DOLAR SÖZÜ

Çin ile Taliban yönetiminin yakın zamanda sıkı ilişkiler içinde olduğunu vurgulayan Ciliv “Çin hükûmeti hem ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesi çerçevesinde hem de coğrafi açıdan Afganistan’ı çok önemsiyor. Taliban yönetiminin yakın zamanda ekonomik anlamda biz yatırımcılara verdiği bu sözün arkasında Çin’in finansörlüğünü görüyoruz. Çin’den Taliban’a 30 milyar dolarlık bir söz verildiğini duyduk. Çinli şirketlerin faaliyetleri hızla artıyor. ABD çıkışı sonrası Çin, ülkede faal hâle gelecek. Afganistan, yer altı zenginlikleri ve jeopolitik konumu ile gözde bir ülke hâlinde” dedi.

EKONOMİK REFAH ARTACAK

Afganistan’ın yalnızca Kâbil Havalimanı’ndan ibaret olmadığını söyleyen Ciliv “Dünya yalnızca canı pahasına uçağa binmeye çalışan insanları görüyoruz. Afganistan’da Taliban sonrası ekonomik gelişmeler yaşanacak. Mutlaka içerideki siyasi çatışmanın son bulması gerekiyor. Ancak yeni Afganistan ekonomik anlamda daha refah seviyesi yüksek bir ülke olacağını düşünüyoruz. Ben 15 yıldır burada iş yapıyorum. Kajaki Barajı’nda HES projemiz var. Ayrıca, rüzgâr santrali ve güneş enerjisi santrali inşa ediyoruz. 500 bin kişiye elektrik sağlayacağız” ifadelerini kullandı.