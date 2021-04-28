Takım tezgahları sektörü yatırım teşvik uygulamalarında iyileştirmeler bekliyor

Hareketli aksamı olan her ürün küresel çapta makine olarak adlandırılıyor. “Makineleri yapan makineler” olarak tanımlanan takım tezgahları ise imalat sanayisinin olmazsa olmaz ürünleri arasında yer alıyor. Takım tezgahlarının her ne kadar makine sınıfında yer alsa da ayrı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, takım tezgahları özelinde dünyada sanayisi gelişmiş ülkelere bakıldığında kullanımın ve ülke için yarattığı değerin ön plana çıktığını kaydetti. Varlık, “Takım tezgahları basit bir makine gibi tüketim aracı değil, ihracat için katma değer yaratan ‘yatırım’ aracıdır. Türkiye’de üretilen takım tezgahlarının yüzde 75’i ihraç ediliyor. Üretim kabiliyetine sahip olduğumuz makineler ile ana imalat sanayimizin ihtiyacı olan makine türlerine baktığımızda da ortada bir tezatlık olduğu net şekilde görülebiliyor. Türkiye, sac işleme ve şekillendirme makinelerini üretebiliyor ve bu üretimimiz tamamen ihracat odaklı” dedi.

“Takım tezgahları, imalat sanayisi için nitelikli katma değer yaratıyor”

Takım tezgahı kullanarak üretim ve ihracat yapan; ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv, havacılık, savunma, medikal, demiryolu, gemi inşa, optik cihaz üretimi sektörlerinde gereken yüksek teknolojili talaşlı imalat makinelerini ihtiyaç duyulan nitelikte ve adette üretemediğimizi dile getiren Fatih Varlık, söz konusu sektörlerin yılda 60 milyar dolarlık ihracat yaptığının altını çizdi. Takım tezgahlarının 2020 yılında en fazla savunma sanayisine kurulduğunun bilgisini veren Varlık, şöyle devam etti: “Yatırım amaçlı olarak toplamda yaklaşık 500 milyon dolar dış ticaret açığı yaratan takım tezgahlarının, bu sektörlerin yaptığı ihracata direkt katkısı ise 20 milyar dolar. Takım tezgahları, imalat sanayimiz için 1 birim yatırımla 40 birim nitelikli katma değer yaratıyor.”

“Takım tezgahları kullanımı ve teşviki desteklenmeli”

Yatırım teşvik uygulamaları kapsamında ithal makine finansmanını kapsam dışı bırakmanın, tüm imalat sanayi sektörlerine haksızlık yapmak anlamına geldiğini vurgulayan Fatih Varlık, sektörün ihtiyacı olan yatırım teşviki konusunda ise şunları söyledi: “Takım tezgahlarına yapılan yatırım, imal edebildiğimiz ürün çeşitliliğini, kapasite kullanımımızı ve verimliliğimizi artırmak demektir. Dolayısıyla yatırım teşvik uygulamalarında iyileştirmeler yapılmalıdır. Türkiye’nin ihracatında kilogram değeri genel ortalamada 1,04 ABD Doları. Kamunun destek ve teşvik mekanizmaları sayesinde, takım tezgahları kullanılarak katma değerli üretim yapan savunma sanayi ürünlerinin ihracattaki kilogram değeri 51,2 ABD Doları’na ulaştı. Benzer şekilde, Pandemi’nin de etkisiyle günümüz ihtiyaçlarına hızla cevap veren medikal sektörünün de kilogram başı ihracat değeri 20 ABD Doları oldu. Tüm imalat sektörlerinde katma değerli üretimle bu seviyelere gelmek için takım tezgahları kullanımı ve teşviki desteklenmelidir. Böylece yerli makine üretim kapasitemiz de artacak ve yerli makine kullanımı cazip hale gelecektir.”