Tahincioğlu’nun Beklenen “Palladium Cadde Küçükyalı” dükkanları satışa çıktı!

Sağlıklı alışveriş konsepti geliyor

Anadolu Yakası’nın en büyük karma kullanımlı projelerinden biri olarak İstanbul’un en nadide semtlerinden Küçükyalı’da konumlandırılan Nidapark Küçükyalı içerisinde ve özellikle pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan açık hava mağazacılığı konseptinde geliştirilen Palladium Cadde Küçükyalı mağazaları özlenen sağlıklı alışveriş konseptini sunuyor.

Tahincioğlu ayrıcalığı ile geliştirilen “Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli” ile 60 ay 0 faiz veya banka kredisiz, dosya masrafsız, vade farksız ve hayat sigortasız 120 ay 0,79 vade farkı ile sahip olunabilecek ticari üniteler için ödemelere teslimlerle birlikte başlanabiliyor.

Nidapark Küçükyalı içerisinde satışları tamamlanan Kınalı, Burgaz, Heybeli, Sedef, Mahalle ve yeni satışa sunulan Büyükada etaplarınının yanında yer alan 350 m uzunluğundaki Palladium Cadde Küçükyalı mağazaları, 2019 verilerine göre bölgede E5 üzerinden haftada yaklaşık 1 milyon araç geçtiği bir lokasyonda konumlanıyor.

Nidapark Küçükyalı projesi içerisinde yer alan 300 konutluk Nidapark Küçükyalı Kınalı etabının teslim sürecinin tamamlandığını ve yaşamın başladığının altını çizen Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Projemiz içerisinde sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak planlanan 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı, bir çok tanınmış markaların bulunacağı mağazaları, Türk ve Dünya mutfağından lezzetler sunan restoranları, günün yorgunluğunu atacak mekânları ve çocuklar için oluşturulacak eğlenceli oyun alanları ile dışarı çıkma ve alışveriş merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırırarak değişen yaşam biçimleri ve ihtiyaçlarına yanıt verecek. Palladium Cadde Küçükyalı ticari ünitelerimize çok yoğun bir ilgi var. Bu sebeple satışını öne çekerek 1. fazının satışlarına çıkma kararı aldık. Özellikle cadde mağazacılığına duyulan ihtiyaç buranın önemini arttırdı” dedi.

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu

Yıl sonu hedefi 1,5 milyar TL

Yeni finansal model hakkında bilgi veren Tahincioğlu, “Müşterilerimizin devam eden beklentilerini de göz önüne alarak ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’ni geliştirdik. Bu yeni finansal çözümümüz sayesinde sadece daire veya ofis değil, dükkan

gibi ticari üniteler sahibi olmak isteyenler banka kredisine başvurmalarına gerek kalmadan, vade farkı, dosya masrafı ve hayat sigortası gibi ek ödemeler olmadan ve en önemlisi ödemeye 2. yılda başlayabilecekler. Özellikle ödemelerin 2. yılda başlaması, büyük bir avantaj sağlıyor. Geliştirmiş olduğumuz finansal çözüm sayesinde 60 ay 0 vade farkı veya banka

kredisiz veya 120 ay, 0,79 vade farklı ile müşterilerimize avantaj sağlayabileceğiz. Bu kampanyamız ile birlikte yıl sonuna kadar toplam 1,5 milyar TL satış hedefine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Nidapark Küçükyalı’da Yaşam Başladı

Ekonomik dalgalanmalar ve pandemi sürecine rağmen çalışmalara devam edildiğini ve 1 Eylül itibari ile daire sahipleri yeni evlerine taşınmaya başladığını vurgulayan Özcan Tahincioğlu, diğer etaplarların önümüzdeki dönemlerde teslim edilmeye devam edeceği bilgisini verdi.

Anadolu Yakasının en büyük karma kullanımlı projelerinden biri: Nidapark Küçükyalı

Anadolu yakasının en büyük karma kullanımlı projelerinden biri olan Nidapark Küçükyalı 14 bloğu 4 ofis kulesi ve 1+1’den 5+1 dublekse kadar uzanan daire tipi seçenekleri ile ticaret-konut alanları, okul, meydan, hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Her etap için tasarlanan yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, kent meydanı ve parklar da yer alıyor. Nidapark Küçükyalı’da az katlı mimarisi ve geniş teras alanları ile dikkat çeken bloklar da mevcut. Projede; Nidapark Küçükyalı Heybeli, Nidapark Küçükyalı Kınalı, Nidapark Küçükyalı Burgaz, Nidapark Küçükyalı Sedef, Nidapark Küçükyalı Mahalle ve Nidapark Küçkyalı Büyükada (Multi Evler) olmak üzere 6 ayrı konut etap bulunuyor.

İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı’da konumlanan projede, lokasyon öne çıkıyor. E-5 Karayolunun üzerinde yer alan alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı’nın ana meydanına bağlantısı yapılan Küçükyalı metro durağıyla ulaşımda konut ve ofis sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor. Projenin E-5 Karayolu yan yolu üzerinde, E-5 ile Bağdat Caddesi (minibüs yolu) arasında yer alması, Bostancı İskelesi’ne 3 km uzaklıkta bulunması, aynı zamanda deniz ulaşımına da kolay erişim imkânı yaratıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise karayoluyla sadece 25 dakikada ulaşılabilen projenden, ilerleyen dönemde M4 Metro hattına ilave istasyonların eklenmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımın daha da kısalması öngörülüyor. 2019 verilerine göre bölgede E5 üzerinden haftada yaklaşık 1 milyon araç geçmektedir. Kolay ve tercih edilebilen ulaşım ağına sahip bu avantajlı konumununda önemiyle Nidakule Küçükyalı ofis bloklarının yüzde 80’i satıldı. Kalan son 2. faz ofisleri de yakın bir tarihte satışa sunulacak.