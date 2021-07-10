TABA-AMCHAM’DEN AMERİKA’YA SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT VE TARİFE DIŞI ENGELLERİN KALDIRILMASI HAMLESİ

Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında TABA-AmCham üyeleri Debbie Cross ve Şekip Hardal tarafından organize edilen ve New York’ta gerçekleştirilen görüşmeye Washington DC Büyükelçimiz Murat Mercan, New York Senatörü James Sanders ve Amerika’nın önde gelen kurum temsilcileri katıldı.

TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cengiz Aygün, Genel Başkanı Süleyman Sanlı’nın ve birçok Amerikan şirket yöneticisini de video konferans ile katıldığı organizasyonda Türk Amerikan ekonomik ilişkileri değerlendirildi.

New York Senatörü James Sanders gerçekleşen organizasyonda “Bu organizasyonda beraber olmamız çok önemli. Türkiye'nin pozisyonunun çok daha önemli noktalara geleceğini düşünüyorum. Türkiye, Amerika'nın çok çok önemli partneridir. Türk-Amerikan ilişkileri açısından yaptığımız bu organizasyon ve görüşme çok önemli. İki ülkenin iş birliğinin değerini çok daha iyi anlamamız gerekiyor.” dedi.

Görüşmeye video konferans aracılığı ile katılan TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cengiz Aygün, “En kısa zamanda Amerika ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Türk-Amerika ilişkisi hem iki ülke hem dünya için çok önemlidir. İkili ilişkilerimizin daha da ileri götüreceğimize inanıyorum. Sayın büyükelçimiz Murat Mercan'ın atanmasını öğrendiğimde çok memnun oldum. Özellikle son zamanlarda eksik kalan ilişkilerde büyük katkısı olacaktır. İki tarafında ortak menfaatleri ve geçmişten gelen tarihsel birlikteliği ile beraber çok daha ileri bir boyutta olacağına inanıyorum. Onursal başkanımız Zeynel Abidin Erdem’in sizlere selamlarını iletiyorum. Kendisi şehir dışında olmasından dolayı bu toplantıya katılamadı benim kanalımla selamlarını iletmiştir” dedi ve Senatör ve Valiyi Türkiye’ye davet etti.

“TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR TEDARIK ÜSSÜ DÜR"

Görüşmede TABA-AmCham oluşumundan ve Amerika’da yapılması planlanan ekonomik hamlelerden bahseden TABA-AmCham başkanı Süleyman Sanlı, “Ticareti artırmaya yönelik ciddi keşif ve hedeflerimizin olduğu ve bu amaçla geliştirip uygulamak istediğimiz yeni bir döneme girdiğimizi belirtmek isterim.

Türkiye güvenilir bir tedarikçidir. ABD'nin Çin ile olan dış ticaret açığı, tedarik zincirini istikrarsız hale getiriyor. Türkiye'nin öncülüğünde; Endonezya, Malezya, Pakistan, Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika Ülkeleri bu bağlamda ABD'nin arz güvenliğini sağlayabilir.” Dedi.

DAHA ÖNCE BUNU BİRLİKTE BAŞARDIK, BUNU YİNE BİRLİKTE YAPABİLİRİZ

Başkan Sanlı, 1990’lı yıllarında yaşanan gelişmelerde TABA-AmCham’in üstlendiği sorumluluğu hatırlatarak, “Türkiye'nin bölgesel gücüne ve Transatlantik dayanışmasına olan inancımız gereği, ABD'li partnerlerimizle Balkanlar, Hazar, Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde ticari ilişkiler geliştirmeyi planlıyoruz. Çin, Rusya" nin ekonomik büyümesine karşı Amerikalı partnerlerimizle bir plan ve strateji oluşturmamız gerekiyor. Geçmişte, 1990'larda Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında TABA-AmCham, ABD'li yatırımcıların Orta Asya Türki ülkelerine girmesine öncülük ederken, birçok Türk yatırımcının ABD pazarına girmesine yardımcı olmuştur. Daha önce bunu birlikte başardık. Bunu yine birlikte yapabiliriz.” Dedi.

Görüşme sonrasında değerlendirme yapan TABA-AmCham Başkanı Süleyman Sanlı, “Davet son derece başarılı geçti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde ticaret diplomasisi ile ilgili TABA-Amcham üzerine düşen tarihsel misyonunu, bölgesel yöneticiler, eyalet yöneticileri, senatörler ve valiler bazında yürütme kararının ilk adımı olarak bunu New York eyaletinde uyguladı. Büyükelçimiz Sn. Murat Mercan, New York Senatörü James Sanders ve Amerika’nın önde gelen kurum temsilcilerinin de yer aldığı bir samimi bir ortamda akşam yemeği yendi. Türkiye’den de video konferans ile katıldık. Türk – Amerikan ilişkilerinde yeni bir kapı, yeni bir yol bulunması için karşılıklı dilekler dile getirildi.

İlerleyen aşamalarda da karşılıklı ziyaretler ile iki ülkenin birbirini doğru anlamasını sağlayarak Transatlantik iş birliği doğrultusunda, NATO zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Sayin Biden arasındaki olumlu görüşmeler ışığında adımlarımızı atacağız. Buradaki amacımız özellikle Türkiye ile ABD ticari ilişkilerini güçlendirmek, karşılıklı konan gümrük vergilerini, özellikle serbest ticareti engelleyen karşılıklı tarife dışı engellemeleri kaldırılmasını sağlamak, Türkiye’deki demir, çelik, alüminyum halıcılık, seramik vb. sektörlerimize uygulanmakta olan veya uygulanması düşünülen ilave gümrük faaliyetleri ile ilgili ticari lobi faaliyetlerinde bulunmak ve gerekli senatör desteği ve ticaret desteği almak adına önemli bir adımdı. Bundan sonra bu adımlarımız devam edecek.” dedi.

*AMERİKA’NIN ÇİN’E OLAN TEDARİK BAĞIMLILIĞINI GİDEREBİLECEK EN ÖNEMLİ ÜLKE TÜRKİYE LİDERLİĞİNDEKİ EKONOMİK ETKİ BÖLGEMİZDİR.

“Türkiye güvenilir bir tedarik üssüdür. Şu anda yaptığımız 12 Milyar Dolarlık ihracat hacmi, ikili iş birliğimize yakışan bir rakam değildir. 2,6 Trilyon Dolar ithalat, 1,6 Trilyon Dolar ihracat yapan 4,2 Trilyon Dolarlık Amerikan ekonomisinde, karşılıklı 12’ser Milyar Dolar toplam 24 Milyar Dolar ticaret hacmi %1’e bile tekabül etmemektedir. Bu nedenle ticaret hacmimizi hızlıca bu kadar devasa bir ekonomide çok daha büyütmemiz gerekir. Savunma Sanayimizle, Demir-Çelik sektörümüzle, Halı, Tekstil, Kuyumculuk, Mobilya, Deri, işlenmiş makine hizmetler ihracatında pazarda yer almalıyız. Aynı zamanda e-ticaretin fırsatlarını ve risklerini de Türkiye’deki üreticilerimiz ile paylaşmamız gerekiyor.

Amerika’nın Çin’e olan tedarik bağımlılığını nispeten giderebilme konusunda;

Amerika ve Türkiye’nin karşılıklı ilişkileri arttıracak, Türkiye’nin güvenilir tedarikçi olduğunu ifade eden, Türkiye’nin liderliğinde bölge coğrafyasında ekonomik etki gücünü kullanmasını sağlayacak, alternatif projeler üretmeye hazırız "