Systemair Yeni Geniox Ailesiyle ISK-SODEX Fuarı’na Damgasını Vurdu

Geleceği referans alan yaklaşımları bugünün dünyasına entegre eden iklimlendirme öncüsü Systemair, 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen, Avrasya’nın en önemli ve en büyük iklimlendirme sanayi fuarı olan ISK-SODEX İstanbul’a katıldı. Her sisteme kolaylıkla entegre edilebilen ve son teknolojiye sahip, en yeni gövde tasarımıyla dikkat çeken yeni santral platformu Geniox’u ve diğer ürün ailesini tanıtan Systemair, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Fuarda ayrıca Systemair’ın desteklediği, Türkiye'nin ilk bağımsız ve tamamen online FRC takımı Cymurghs’un hayata geçirdiği “İnsan Algılama Projesi” de sergilendi.

Yenilenen Geniox bir klima santralinden çok daha fazlası

İklimlendirme sektörünün nabzını tutan fuar kapsamında Systemair’in yeni santral platformu Geniox hakkında önemli bilgiler paylaşan Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu; “Geleceğin enerji gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan Geniox, yüksek ısı geri kazanım verimliliği ve düşük güç tüketimiyle bir klima santralinden çok daha fazlasını temsil ediyor. Eurovent Summer Label sertifikasyonuna sahip olan Geniox, sıcak veya soğuk iklim fark etmeksizin tüm bölgelerdeki talepleri karşılıyor ve enerji verimliliği sağlıyor. Aynı zamanda son derece detaylı teknik çıktısı sayesinde, seçilen kompakt ve modüler klima santrallerinin tüm fonksiyonlarının ve boyutlarının görülmesini kolaylaştırıyor. Geniox'un kusursuz kontrol sistemi Systemair Access'i kullanarak sürekli taze ve temiz bir iç hava kalitesi yaratmak için havalandırma uzmanı olmaya gerek yok. Kullanıcı dostu ara yüze sahip NaviPad kontrol paneli, bir veya daha fazla Geniox ünitesini tek bir cihazdan kolaylıkla kontrol etmeyi sağlıyor. Tasarımının esnekliği sayesinde her uygulama alanının ihtiyaçlarına özel çözümler sunan Geniox, Airware PRO’da sunulan değerlere göre çalışıyor. Eurovent Summer Label sertifikasyonuna da sahip olan Geniox, sıcak veya soğuk iklim fark etmeksizin tüm bölgelerdeki talepleri karşılıyor ve enerji verimliliğine önemli ölçüde katkıda bulunuyor” şeklinde konuştu.

Fuarın yıldız ürünleri Geniox Tera ve Geniox VOClean Ekoloji Ünitesi oldu

Fuarda yer alan iddialı ürünlerinden bahseden Eroğlu; “Veri merkezi soğutmasında kullanılmak üzere özel tasarlanan Geniox Tera, içerisinde yer alan yüksek verimli ısı geri kazanım cihazı, EC fanlar ve plaka üzerinde yapılan evaporatif soğutma sayesinde düşük güç tüketimi sağlıyor. Yüzde 100 kapasiteye sahip soğutma bataryası opsiyonu ile verileri her zaman güvende tutuyor. Endüstriyel mutfaklar için geliştirilen VOClean ise ekolojik hassasiyet esas alınarak sadece Türkiye’de üretiliyor ve tüm dünyaya ihraç ediliyor. Düşük güç tüketimi, yüksek kirletici yakalama kabiliyeti ve otomatik yıkama özelliğiyle öne çıkan Geniox VOClean Ekoloji Ünitesi; aktif karbon filtre, elektrostatik ayrıştırıcı filtre ve UV-V lamba opsiyonlarıyla her mutfağın ihtiyaçlarına uygun konfigürasyon imkânı sunuyor. Geniox VOClean Ekoloji Ünitesi’nin modüler tasarımı, üniteyi farklı mutfak egzoz sistemleri ve zorlu alanlarda kullanıma uygun kılıyor” dedi.

Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu

Systemair geleceğin mühendislerine destek oluyor

Son olarak Türkiye’nin ilk öğrenci tabanlı FIRST Robotics Competition takımı olan Team Cymurghs tarafından Systemair destekleriyle hayata geçirilen “İnsan Algılama Projesi” hakkında konuşan Ayça Eroğlu; “Ülkemizin en güçlü, gelecek vaat eden öğrenci oluşumlarından Cymurghs, günümüzün yükselen teknolojilerinden biri olan görüntü işleme teknolojisini kullanarak bir insan sayım uygulaması geliştirdi. Bir ortamdaki kişi sayısını geçmişe dönük ayrıntılı verilerle analiz edebilen bu mekanizmanın fuar standımızda gördüğü ilgi bizi de çok mutlu etti. Şirket olarak geleceğin mühendis adaylarını desteklemeyi ve sektörün gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Yerli ve yabancı katılımcıları fuar boyunca standında ağırladı

44 ülkeden bini aşkın katılımcının katıldığı ISK-SODEX İstanbul Fuarı dört gün boyunca yerli ve yabancı birçok sektör temsilcisine ev sahipliği yaptı. İnovatif teknoloji ve çözümleriyle fuarın en dikkat çeken firmalarından olan Systemair, çok sayıda yabancı katılımcıyı standında ağırlayarak yeni iş hacmi sağlayacak önemli adımlar attı. Şirketin diğer ülkelerdeki çalışanlarını da bu fuarda misafir eden Systemair, sektörün yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılaştı.