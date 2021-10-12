Systemair Dubai’nin havasını değiştiriyor

Endüstriyel ve kamusal alanlar başta olmak üzere birçok farklı sektörde ve ortamda iç mekânların hava kalitesini artırıp taze hava sağlamak misyonuyla hareket eden Systemair, teknolojik çözümlerini dünyanın her noktasındaki insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Dubai’de başlayan Expo 2020’de İsveç standının akıllı ve sürdürülebilir HVAC çözümlerinin resmi sağlayıcısı olan Systemair, grup şirketi Frico ile ideal sıcaklıkta temiz bir iç mekân havası sağlayan modern iklimlendirme çözümlerini sergiliyor. İsveç standının iklimlendirme sponsorluğunu da üstlenen Systemair, enerji verimliliğinden ödün vermeden ideal iç mekân havası sağlamanın önemi konusundaki tecrübelerini ziyaretçilerle paylaşıyor.

Katılımcılar iç mekân hava kalitesini yenilikçi teknolojilerle deneyimliyor

Dünyanın her yerinden binlerce katılımcıyı ağırlayan fuarla ilgili konuşan Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu; “Systemair Grup olarak, fuarın düzenlendiği coğrafyanın iklim koşullarına uygun ve aynı zamanda fuar alanının yapısal ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip 10 adet Geniox klima santrali kurduk. Alana ayrıca fancoil üniteleri, soğutma grupları, çatı fanlarının yanı sıra ısı geri kazanım üniteleri de sağladık. İsveç standının mağaza ve kafe bölümleri de grup şirketimiz Frico'nun yeni nesil hava perdeleriyle donatıldı. Bu fuarda tanıttığımız ürünlerimizi ise özel olarak belirledik. İç mekân havasının tazeliğini koruyan ürünlerimiz, yüzde 50 daha düşük elektrik tüketimi ve yüzde 65'e kadar yüksek sürdürülebilir soğutma geri kazanımı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Avrupa ve ISO standartlarına uygun olarak geliştirilen ürünlerimiz, minimum enerji kullanımıyla mümkün olan en iyi iç mekân hava kalitesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

Yeni nesil sürdürülebilir HVAC trendleri ve inovasyonlar bu fuarda

Sadece teknolojileriyle değil, özel etkinliklerle de sağlıklı iç mekân hava kalitesinin önemini fuarın gündeminde tuttuklarını belirten Eroğlu; “Dünyanın en büyük küresel kalkınma etkinliklerinden biri olan bu fuarda birçok etkinlik ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor. Bunlardan biri olan ve üst düzey konukların yer aldığı resepsiyon gecesi, yeni nesil sürdürülebilir HVAC trendleri ve inovasyonlarına ışık tutuyor. Ayrıca düzenleyeceğimiz özel bir davette, paydaşlarımızın projelerinde doğru bir iç hava kalitesi sağlamaları için gelişmiş çözümlerden nasıl faydalanabilecekleri konularını detaylı şekilde ele alarak katılımcıların farkındalık kazanmasını amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.