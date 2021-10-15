Süzer Tekstil Üretim Süreçlerini canias4.0 IoT ile Yönetecek

Denizli’nin önde gelen sanayi firmalarından Süzer Tekstil, kapalı alanda 15 bin metrekare üretim kapasitesi ile tekstil ürünleri üretiyor. Sektörünün önemli firmalarından biri olan Süzer Tekstil, her geçen gün üretim kapasitesini arttırmak ve sektörel trendlere yol vermek amacı ile teknolojiyi yakından takip ediyor, ar-ge çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Dünya standartlarında pamuklu, polyester, viskon, tensel, pamuk–polyester kumaş üretimi gerçekleştiren firma, 2018 yılından beri iş süreçlerini caniasERP ile yönetiyor. Aylık iki milyon metre kumaş üretim kapasitesine sahip Süzer Tekstil, 2021 itibarıyla canias4.0 IoT çözümlerini de iş süreçlerine adapte etmeye karar verdi. Hali hazırda üçüncü parti yazılımlarla IoT çalışmalarını yürüten firma, IAS’nin canias4.0 çatısında sunduğu tam entegre ve bütünsel çözümleri kullanma kararı aldı. Süzer Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Süt, üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duymadan, tek bir muhatap firma ve tam entegre çalışan tek bir yazılımla iş süreçlerini yönetmenin firması için büyük avantaj sunduğunu söylüyor.

Tek Bir Yazılımda Tüm İhtiyaçlarımıza Çözüm Bulduk

İş birliklerinde attıkları yeni ve önemli adımı duyurmak için IAS ve Süzer Tekstil yetkilileri bir araya geldi. Süzer Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Süt, “Yaşadığımız çağda, var olmak istiyorsak dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. 2018 yılında IAS ile tanıştık ve her geçen gün projelerimizi geliştirerek çalışmalarıma devam ediyoruz. Başarılı caniasERP projesinin ardından canias4.0 IoT projemiz üzerinde de çalışmaya karar verdik ve IAS ile olan iş birliğimize yeni bir boyut kazandırdık. Bu güne kadar IoT ihtiyaçlarımızı üçüncü parti bir yazılım ile çözmeye çalışıyorduk. Şimdi tüm ihtiyaçlarımızı tek bir yazılımla ve tek bir firma ile muhattap olarak karşılayabileceğiz. canias4.0 çatısı altında tam entegre sunulan çözümler ile başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

caniasERP Projesinde Yüzde 97 Başarı Elde Ettik

IAS ile gerçekleştirdikleri iş birliklerinden söz eden Süt, sözlerine şu şekilde devam etti: “IAS Türkiye'de kurulmuş global ölçekli, kendi alanında öncü ve tecrübeli bir firma. Bu işe başlarken IAS'nin tecrübesinden maksimum düzeyde faydalanabileceğimizin farkındaydık. Biz de kendi sektörümüzde önemli bir yere sahibiz ve açıkçası bizim de IAS'nin sunduğu standart çözümlere katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorduk. Zira öyle de oldu. 2018 yılından bu yana karşılıklı olarak anlayış ve uyum içinde sürdürdüğümüz bir iş ortaklığımız var. İş süreçlerimizi caniasERP ile yönetmeye başladığımızdan beri firmamızda pek çok şey değişti. Öncelikle doğru veriye kısa sürede ulaşabiliyor, bu verilerle son derece detaylı analiz raporları alabiliyoruz. Bu da karar aşamalarında bize önemli bir yol gösterici rol oynuyor. Doğru veriye ulaşmak ve bunları anlamlandırmak özellikle gelecek için çok avantajlı bir yatırım. IAS ile bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmanın yüzde 97 oranında başarı ile gerçekleşti. IAS'nin kurumsal duruşu, globaldeki ve Türkiye'deki tecrübesi, ihtiyaç duyulan tüm çözümlere tek bir çatı altında sunabiliyor olması, yazılımın esnek yapısı ve dolayısıyla sorunlara ve taleplere hızla cevap bulabiliyor olmak bizim için IAS ile olan iş birliğimizde en öne çıkan avantajlar” dedi.