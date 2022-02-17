Son Dakika
Hırsızın pişmanlığı kamerada...Hırsızlık yaptığı halı mağazasına gelip, iş yeri sahibinin elini öpmek istedi
ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Rusya-Ukrayna sınırındaki duruma yönelik, "Bugüne kadar gördüklerimiz konusunda ortaklarımıza karşı şeffaf olduk. Ne biliyorsak paylaştık. Çözüm şeffaf olmakla kazanılacak ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.
SUWEN HALKA ARZ İÇİN SPK’YA BAŞVURDU
Kadın iç giyim pazarının güçlü markalarından Suwen şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
İş Dünyası 17.02.2022, 10:44
Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim sektöründe 2021 yıl sonu itibariyla Türkiye’nin 81 ilinin 38’inde olmak üzere toplam 138 mağazası ve 684 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.
Hızlı Büyüyen Marka:
Deloitte 2020 Sektör Raporu’na göre mağaza sayısı artışında iç giyim mağaza zincirleri arasında sektördeki en büyük 5 marka içinde mağaza sayısı artışına göre en hızlı büyüyen marka konumunda bulunan Suwen, Modern Özel Zincir Mağazalar arasında Türkiye’nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahiptir.