SUWEN HALKA ARZ İÇİN SPK’YA BAŞVURDU

Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim sektöründe 2021 yıl sonu itibariyla Türkiye’nin 81 ilinin 38’inde olmak üzere toplam 138 mağazası ve 684 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Hızlı Büyüyen Marka:

Deloitte 2020 Sektör Raporu’na göre mağaza sayısı artışında iç giyim mağaza zincirleri arasında sektördeki en büyük 5 marka içinde mağaza sayısı artışına göre en hızlı büyüyen marka konumunda bulunan Suwen, Modern Özel Zincir Mağazalar arasında Türkiye’nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahiptir.