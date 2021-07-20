Survivor sponsoru krize girdi, konkordato komiseri atandı

Latincede “Avcı” anlamına gelen Cazador, 2006’dan bu yana hazır giyim piyasasında faaliyet gösteren bir firma.

2018’de Survivor All-Star yarışmasına sponsor olan ve yarışmacıları giydirerek dikkatleri üzerine çeken firma, outdoor tarzı ürün yapısıyla erkek ve kadınlara hitap ediyor.

Ayda yaklaşık 200 bin parça üretim yapan firma, bu üretimin bir kısmını İstanbul İkitelli’deki kendi tesisinde, geri kalanını da çeşitli fason atölyelerinde gerçekleştiriyor.

Firmanın tişörtten hırkaya, eşofmandan tayta, kazaktan monta yüzlerce farklı modelde ürünü var. Ürünleri iç piyasada başta Boyner olmak üzere çok katlı mağazalarda ve Edirne’den Kars’a hemen her ilde bulunan onlarca bayide satışa sunuluyor.https://www.patronlardunyasi.com/

Ayrıca Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Sırbistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Yunanistan, İsviçre, İran, Irak ve Lübnan gibi ülkelere de ihracat yapıyor. Son dönemde alışveriş merkezlerinde ve cadde üzerlerinde Cazador tabelalı konsept mağazalar görmeye başlamıştık. Franchising de vererek mağaza sayısını artırıyordu.

Bu alanda da büyük hedefler koymuştu. Ancak 2020 Ekim ayında Cazador’dan üzücü bir haber almıştık. Cazador Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebiyle müracaat etmiş. Mahkeme heyeti de talebi değerlendirerek geçici mühlet kararı vermiş ve konkordato komiserlerini atamış.

Bu karar ile şirket mahkemenin koruması altına girmişti. Geçen sürede mahkeme heyeti şirketin durumunu değerlendirmiş. Sunulan projeleri incelemiş ve bir karar vermiş.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti 1

yıllık kesin mühlet vererek “Avcı”yı rahatlatmış. Cazador Tekstil, 1 yıl boyunca faaliyetlerini mahkeme korumasında sürdürecek.

Kaynak: Para Dergisi