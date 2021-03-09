SÜREN BİLİR: BİR MARKA YOLCULUĞU

“Güzelliğinin Farkına Var” mottosu ile kadınlara kendini daha değerli hissettirmek ve çözüm odaklı cilt bakım ürünleri sunmak için çalışan Sinoz Kozmetik sürekli yenilenen ürün çeşitleri ve Türkiye’nin pek çok iline aynı gün teslimat sağlayan hızlı kargo hizmeti ile en çok tercih edilen cilt bakım markaları arasında yerini alıyor.

Sinoz Kozmetik geçtiğimiz günlerde yayına giren reklam filmiyle tüketicilerinin kalbini bir kez daha çaldı.1 yıllık uzun strateji çalışmaları sonunda markanın ışıltısını, tüm kadınlara dokunan ruhunu özel bir reklam filmi ile ortaya koymaya karar veren Sinoz Kozmetik ve TheKlishe herkesin diline dolanacak bir jingle’a imza attı.

Uzun süren hedef kitle analiziyle Türk kadınlarının içerisindeki ışıltı ve sıcaklığı reklam kampanyasına yansıtan iletişim stratejisinin temelini “hedef kitleyi anlamak” üzerine kurguladı.

Yüzlerce cast, onlarca mekan seçimi, marka rengine özel tasarlanan kostümlere kadar her bir detayın özenle çalıştığı kampanyanın jingle’ı ünlü pop sanatçısı Atiye’nin Salla şarkısı için yeni sözler yazılarak oluşturuldu. Şarkı sözleri ve müzik üzerinden Atiye ve İskender Paydaş’ın stüdyo çalışmaları ile harika sonuçlar ortaya çıkarken,marka herkesin çok sevdiği ve dillere pelesenk olan Salla şarkısını Süren bilir versiyonu ile yeniden lanse edildi. Şarkı sürecinin ardından dans eğitmenleriyle Sinoz’a özel bir koreografi hazırlanarak keyifli bir süreç yönetildi.

360 derece planlanan medya satın almasıyla tv, radyo ve dijital platformlarda fırtınalar estiren Sinoz Kozmetik, filmin yayınlandığı ilk dakikalarda özellikle sosyal medyada tüm gözleri üzerine çekti. Birçok fenomen tarafından herhangi bir işbirliği yapılmadan yüzlerce kez paylaşılanreal-time storyler, mesajlar ve tweetlerle filme beğeni yağdı.

Kampanyanın devamı olan ve filmin müziği ileözel dansçılarla oluşturulan “Süren bilir” koreografisi ise çok yakında bütün dijital mecralarda farklı bir iletişim stratejisi ile kullanılıyor olacak.

Künye:

Ajans: TheKlishe

Ajans Grubu: Simla Canpolat, Sinem Özveri Karakuzulu, Rumeysa Çolakoğlu

Yapımcı: TheKlishe

Marka: Sinoz Kozmetik

Müşteri Grubu: Yasin Çörekçi, Faruk Balmumcu, Burcu Zöngür

Yönetmen : Fırat Mançuhan

Görüntü yönetmeni: Eren Yıldız

Sanat: Selim Keleşoğlu

Prodüktör: Mesut Emre Yılmaz

Senaryo: Yasemin Özdemir

Jingle seslendirme: Atiye

Jingledüzenleme: İskenderPaydaş

Post prodüksiyon: The Post Brothers