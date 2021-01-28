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Sürdürülebilirlik Akademisi, Türkiye’de ilk kez ‘’Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı ‘’düzenliyor

Sürdürülebilirlik Akademisi, plastik için döngüsel bir ekonomi vizyonuyla her alanda değişimi hızlandırmak üzere, Türkiye’de ilk kez ‘’Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı’’ düzenliyor. Özel sektörden kamuya, akademiden sivil toplum kuruluşlarına kadar değişimde kilit rol oynayan tüm paydaşlar, 10 Şubat’ta ‘online’ düzenlenecek Konferans’ da buluşuyor.

İş Dünyası 28.01.2021, 15:38
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Sürdürülebilirlik Akademisi, Türkiye’de ilk kez ‘’Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı ‘’düzenliyor

Çok değil, bundan sadece 30 yıl sonra, okyanuslarda balıktan daha fazla plastik olabileceği düşüncesi herkesi tedirgin ediyor. Oysa bu sorun, plastik, okyanuslarımıza, denizlerimize, nehirlerimize ve plajlarımıza ulaşmadan çok önce başlıyor. Bu plastik kirliliğine dur demek gerekiyor! Dünya çapında toplumlar, hükümetler ve markalar, ortak bir vizyon çerçevesinde plastik için döngüsel bir ekonomi hedefleri arkasında birleşti. İnovasyonun, endüstrinin, finansmanın, politikanın ve insanların birleştirici gücü kullanıldığında, plastik kirliliğinin gidişatını değiştirmek mümkün olabilir.

Sürdürülebilirlik Akademisi, Türkiye’de ilk kez bu konuyu derinlemesine ele alarak, ‘plastik kirliliğinin yaşanmadığı bir dünyanın mümkün olup olmadığına değil, bunu gerçekleştirmek için birlikte neler yapılabileceğine’ odaklanan bir konferans düzenliyor. Özel sektörden kamuya, akademiden sivil toplum kuruluşlarına kadar değişimde kilit rol oynayan tüm paydaşlar, yeni bir plastik ekonomisi için 10 Şubat 2021 tarihinde ‘online’ düzenlenecek Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı’’nda buluşuyor.

Yeni Plastik Ekonomisi Global Liderleri Konferans ‘ta !

 

Yeni Plastik ekonomisine yön ve ilham veren birçok global liderin   katıldığı konferansta, döngüsel ekonomi vizyonu ile tasarımdan üretime ,AB uygulamalarından ,tüketici davranışlarına ,  sektörlerin ve markaların rolüne kadar tüm konular gerçek değişimi yaratmak için    ele alınıyor.

Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı'nda; amacı dünyadaki plastik musluğunu kapatmak olan A Plastic Planet Kurucu Ortağı Sian Sutherland, Avrupa’nın tek kullanımlık plastiklerle ilgili Plastik Stratejisi ve Direktifini geliştirmeye odaklı Avrupa Komisyon üyesi Werner Bosmans, en büyük müşterisi okyanuslar olan ödüllü tasarımcı, marka ve ürün geliştiricisi Cyrill Gutsch, UC Berkeley Döngüsel Ekonomi programı kurucusu  Manuel Maqueda , Ellen MacArthur Foundation Kıdemli Analist Juliette Goulet,  Unilever NAMETRUB Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Şenel Erim,  The Bio-based  and Biodegradable  Industries Association Başkanı David Newman , Nestle Waters Türkiye CMO’su Can Emci, Akademi Çevre Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Işık ve alanında öncü birçok konuşmacı ile kamu temsilcileri yer alıyor.

Konferansın stratejik çözüm ortağı Unilever,ana sponsorları Nestle Waters,Akademi Çevre,Elif Plastik,platin sponsoru CarrefourSA ve Dow ,altın sponsoru Abdi İbrahim oldu.Konferansın ana medya sponsoru Ntv.

Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi için: https://network.surdurulebilirlik.com.tr/Etkinlik/yeni-plastik-ekonomisi-konferansi-2021 adresini ziyaret edebilirsiniz.

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