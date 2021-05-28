SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KONFERANSI DÜZENLİYOR

Bu yıl ana teması ‘Ekosistem Onarımı’ olan Dünya Çevre Günü'nde, zarar görmüş ekosistemleri canlandırmak için acil eylem çağrısı yapılacak. Sürdürülebilirlik Akademisi de 4 Haziran’da gerçekleştireceği Dünya Çevre Günü Konferansında, bu sorumluluğun bilincinde olan önde gelen markaların liderleriyle, bu çağrıya destek olarak eylem için harekete geçmek üzere yön gösterecek.

İş dünyası geliştikçe artan kaynak kullanımı ve beraberinde iklim değişikliği sadece gelecek nesiller için kritik bir konu değil, artık küresel ısınma, ekosistemin bozulması, biyoçeşitliliğin azalması gibi çevresel etkiler de bugün de insanlığın yaşamını etkiliyor. Dünya kaynaklarının endişe verici şekilde azalması, Kovid-19 krizinin de ortaya çıkışı, ekosistem kaybının sonuçlarının ne kadar zarar verici olabileceğini gösterdi.

Kurumların etik bir şekilde devam edebilmesi için, çevre üzerindeki etkisini mümkün olduğunca sınırlandırarak gezegene saygı duyması gerekir. Kurumlar geniş kaynakları ve etkili erişimleri ile çevre bilincinin teşviki ve uygulanmasında gerçek bir fark yaratma kapasitesine sahiptirler.

Bu yıl ana teması ‘Ekosistem Onarımı’ olan Dünya Çevre Günü'nde, zarar görmüş ekosistemlerimizi canlandırmak için acil eylem çağrısı yapılacak. Hedef; dünya çapında ekosistemlerin bozulmasını önlemek, durdurmak ve tersine çevirmek. Yoksulluğun sona ermesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve kitlesel bir yok oluşun önlenmesi gibi birçok konuda çözüm olabilecek eylemler için bireylerden iş dünyasına, sivil toplumdan hükümetlere kadar herkesin sorumluluğu ve oynayacak önemli bir rolü var.

Sürdürülebilirlik Akademisi 4 Haziran günü, iş dünyasından bu sorumluluğun bilincinde olan önde gelen kurumların liderlerinin katılımıyla Dünya Çevre Günü konferansı düzenliyor. Ekosistem Onarımı teması ekseninde liderlerden mesajlarını ileterek bu çağrıya destek olmayı ve farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

“Bozulan ekosistemi onarmak için iş dünyası neler yapabilir, nasıl önlemler ve aksiyonlar alabilir?” sorularına cevap aranacak konferansın katılımcıları arasında; Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, Kordsa CEO’su Ali Çalışkan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, SDSN (Sustainable Development Solutions Network) Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut, Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjøt ve Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa yer alıyor.

Dünya Çevre Günü için bu yıl Birleşmiş Milletler #GenerationRestoration hastagi ile çağrı yapıyor. Sürdürülebilirlik Akademisi de tüm iş dünyasını bu çağrıya katılmaya davet ediyor.