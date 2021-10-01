‘Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021’ Finale Kalan Projeler Açıklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile birlikte her alanda önemli değişimlere tanık olunan şu dönemde, sürdürülebilirlik ekseninde iş modellerinin yeniden tanımlanacağı kaçınılmaz gerçeğini bir kez daha açıkça ortaya koydu. Tüm sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden kurumlara açık olan, Türkiye’de sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen, ortak geleceğimize sahip çıkan birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermeyi amaçlayan ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021’ için finale kalan projeler açıklandı.

Sürdürülebilir gelecek için iş dünyasının ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini vurgulamak, model oluşturarak değişimi teşvik etmek amacıyla bu yıl sekizincisi verilecek ödüllerde, geride kalan 7 yılda 115’in üzerinde proje ödüllendirildi. Finale kalan projeler, 15 kategoride jürinin zorlu bir değerlendirme süreci sonucu belirlendi. Finale kalan projeler arasından ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’nı kazananlar, Kasım ayında yapılacak Online Ödül Töreni’nde açıklanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLLERİ 2021

FİNALE KALAN PROJELER (alfabetik sırayla)

ENERJİ YÖNETİMİ

ABDİ İBRAHİM İLAÇ Yenilenebilir Enerji ARÇELİK Boyahane Enerji Verimliliği Çalışmaları AROMSA Yeşil Binalar ASAŞ ALÜMİNYUM Alüminyum Ergitme Fırınlarında Elektromanyetik Karıştırıcı Uygulaması ile Enerji ve Üretim Verimliliği Elde Edilmesi BIOTREND Çöpten Elektriğe, Elektrikten Geleceğe EKOL LOJİSTİK Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Merkezi’nde Enerji Verimliliği ENERJİSA ENERJİ İşimin Enerjisi ENERJİSA ÜRETİM Enerji Verimliliği ERDEMİR AC Motor Sürücü Tasarımı, İmalatı ve Uygulaması Projesi FLO MAĞAZACILIK FLO Bulut Tabanlı Karbon ve Enerji Yönetimi Platformu FORD OTOSAN Dijital Basınçlı Hava Yönetimi MAXION İNCİ ENERGYSAVER - Alüminyum Jant Üretimi Enerji Yönetim Modeli OTOKAR Düşük Karbonlu Üretim Modeli OYAK RENAULT LED Dönüşüm ve Enerji Tasarrufu Projesi SANOFİ Lüleburgaz Fabrikası %100 Yenilenebilir Enerji SANTA FARMA İLAÇ HVAC Sistemleri Ekonomi ve Enerji İzleme Projesi SEPİCİLER Enerji Verimliliği ve Enerji İzleme Projesi

KARBON YÖNETİMİ

BİSKOT BİSKÜVİ Biskot'un Karbon Salımındaki Yolculuğu DFDS AKDENİZ İŞ BİRİMİ Akdeniz'in En Büyük Ro-Ro Gemilerinin Yakıt Tüketimleri ve Sera Gazı Salınımlarının Yeni Teknoloji Boyalar İle Düşürülmesi FORD OTOSAN ReCube İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bisikletli Ulaşımın Teşvik Edilmesi ve Bisiklet Altyapısının Geliştirilmesi KALEKİM Karbon Ayak İzi Azaltma Projesi MAXION İNCİ ZERO TRUCK - Paketleme Optimizasyonu ve Hibrit Sevkiyat Modelleri ile Karbon Ayak İzi Azaltma Projesi PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI Karbon Nötr Projesi SHELL TÜRKİYE Akaryakıt İstasyonlarında Güneş Enerji Sistemleri (GES) Kurulumu ŞIK MAKAS Denim Garment Üretim Sürecine Life Cycle Assesment (LCA) İş Modelinin Entegrasyonu ŞİŞECAM %100 Geri Dönüştürülmüş İlk CEE ve Üretim Kaynaklı Kapsam-1 Sera Gazı Emisyonlarında %38 Azaltım VAKIFBANK Karbon Negatif Yolculuğu

ATIK YÖNETİMİ

ASSAN HANİL Endüstriyel Tekstil Atıklarının Dolgu Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Projesi ECZACIBAŞI ARTEMA Talaş Geri Kazanım Projesi ECZACIBAŞI VİTRA Seramik Sağlık Gereçleri Karo'ya Dönüşüyor ESAN Atık Minimizasyonu ve Yönetimi ile Döngüsel Ekonomiye Katkı ESAN Bakır Atıklarının Geri Kazanımı FERRERO FINDIK Fındık Tarımında Bitkisel ve Hayvansal Kompost FORD OTOSAN Gelecek için Sürdürülebilir Atık Yönetimi KALESERAMİK Geri Kazanım İçerikli Seramik Karo KEREVİTAŞ Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı KOROZO GRUP Proses Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Optimizasyonu L'ORÉAL TÜRKİYE Düzenli Depolamaya Sıfır Atık (Zero Landfill) Projesi MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi MAMAK BELEDİYESİ Gönül Çarşısı Projesi TEKFEN TARIM Agripark Tesisi ve Nevşehir Soğuk Hava Deposu Sıfır Atık Projesi TÜPRAŞ Değerli Metal İçeren Atık Katalizörlerden Metal Geri Kazanımı TÜRK HAVA YOLLARI Doğa Dostu Ambalaj UNILEVER - CİF Temizken Güzel ÜLKER BİSKÜVİ Sıfır Atık Programı ÜLKER ÇİKOLATA Atık Yönetimi VESTEL Malzeme İnceleme ve Geri Kazanım ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ Atık Kazanç

SU YÖNETİMİ

ASLI TEKSTİL Tekstil Terbiye İşletmelerinde Kumaş Üretim Proseslerinde Sürdürülebilirliği Artırmaya, Su Tüketimini Azaltmaya Yönelik Çalışmalar BURSALI Sabun Projesi COCA-COLA TÜRKİYE Harran Ovası'nda Gece Sulaması Projesi COCA-COLA TÜRKİYE Geleceğin Tarımı Projesi FERRERO FINDIK Damla Sulamanın Fındık Tarımında Yaygınlaştırılması MAXION İNCİ Jant Üretimi Su Tüketiminin Azaltılması SHELL TÜRKİYE Geri Dönüşüm Sağlayan Yenilikçi Araç Yıkama Hizmeti TÜPRAŞ İZMİR RAFİNERİSİ Atıksu Geri Kazanım Uygulamaları ile Doğal Kaynak Tüketiminde Azaltım TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Su Tasarrufuna Çevik Yaklaşım ÜLKER BİSKÜVİ Su Yönetim Modeli ÜLKER ÇİKOLATA Su Yönetimi

DÖNGÜSEL PLASTİK YÖNETİMİ

ARÇELİK Beyaz Eşyalara İkinci Bir Hayat: Arçelik AEEE Tesislerinin Atık Plastiklerinden Bulaşık Makinesi ARÇELİK-LG KLİMA İklimlendirme Sektöründe Dünyada İlk Kez Tek Kullanımlık Plastik Şişe Geri Dönüşümlü Hammaddenin Klima Ürününde Kullanımı BORUSAN LİMANI Pet Şişe Atıklarından Döngüsel Ekonomiye Kazandırılması CARREFOURSA Doğa Dostu Kağıt Tabak CARREFOURSA Kendi Kabınla Alışveriş FERRERO FINDIK Zirai Ambalaj Atık Geri Dönüşüm Projesi FORD OTOSAN Geri Dönüşüm Plastik Batarya Kutusu Uygulaması KORTEKS Polymer Geri Dönüşüm Tesisi / Döngüsel Ekonomi PINAR ENTEGRE ET VE UN Az Ambalaj Az Atık UNILEVER - CİF Temizken Güzel ÜLKER BİSKÜVİ Plastik Yol Haritası

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

ASSAN ALÜMİNYUM Cast & Roll CARREFOURSA İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu FERRERO FINDIK Tedarik Zinciri Şeffaflığı - İzlenebilirlik NESTLÉ TÜRKİYE Net Sıfıra Giden Yol TEKFEN TARIM Kurumsal Çiftçilik Üretim Modeli TOFAŞ Sürdürülebilir Satınalma

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

CARREFOURSA Eğitimle Ses Ver - İşitme Engelliler için İSG Eğitimi ESAS SOSYAL Sosyal Yatırım Programları TEPEBAŞI BELEDİYESİ Montaj Atölyeleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON – ÜRÜN

ÇAMLI YEM VE BESİCİLİK Entegre Multitrofik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Akıllı Yönetim Sistemlerinin Kullanılması ELİF ElifProLite - Geri Dönüştürülebilir Yüksek Bariyerli Ambalaj Çözümü KORDSA Geri Dönüştürülmüş Naylon Hammaddeden Lastik Güçlendirme Teknolojisi SCHNEIDER ELECTRIC İnovasyon Merkezi İstanbul SEPİCİLER Organik Gübreye Dönüşebilen Deri Projesi (Biocircular Deri Projesi) TEKFEN TARIM Sürdürülebilir Gıda Güvenliği için Ekmeklik Buğday Islahı Projesi ŞİŞECAM V-Block Anti-Bakteriyel Kaplamalı Cam Ev Eşyası UNILEVER - CİF Temizken Güzel UNILEVER - CİF CİF Ultra Serum ÜLKER BİSKÜVİ Ali Ağa Buğdayı İnovasyon Projesi ZORLU ENERJİ Zorlu Energy Solutions (ZES) ZORLUTEKS EcoDesign

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON – PROSES

AROMSA İnovasyon Stratejisi ESAN Atık Minimizasyonu ve Yönetimi ile Döngüsel Ekonomiye Katkı FERRERO FINDIK Model Bahçeler - Değerli Tarım Zirai Uygulamaları GARENTA Paylaşım Ekonomisi - Araç Paylaşımı L'ORÉAL TÜRKİYE Garnıer Green Beauty - Yeşile Bağlılık Sözü MAYSAN MANDO Çevre Dostu Selektif Krom Kaplama Prosesi OZANTEKS Tekstil Materyallerinin Sürdürülebilir Doğal Boyar Maddelerle Boyanması PENTİ Penti Yönetim Sistemi (PYS) SANKO ENERJİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Dijitalleşmesi TAMTEX Örme ve Boyama Proseslerinde Dok Sistemi Kullanılarak Yüksek Hacimli Kumaş Toplarının İşlenmesi ve Optimizasyon Çalışmaları TEKFEN TARIM Akıllı Islah Teknolojileri ile Yerli ve Milli Buğday Çeşit Geliştirme Projesi TEKFEN TARIM Biyo-Reaktör Yöntemi ile Muz Bitkisinin Kitlesel Üretimi TEKFEN TARIM Nasa Teknolojisi Olan Aeroponik Yöntemle Patates Mini Yumrusu Üretimi TEKFEN TARIM Yeni Nesil Tarımsal Üretim Modeli TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Online Tank Robotik Kontrolleri YAPI KREDİ TEKNOLOJİ Akıllı İmza Tanıma ve Doğrulama Servisleri

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

ARÇELİK 500 Kadın Teknisyen BIGCHEFS Toprağın Kadınları BORÇELİK Kadına Güç İş Yok COCA-COLA TÜRKİYE Kız Kardeşim 2.0 FERRERO FINDIK Kadın Çiftçi Eğitimleri HEPSİBURADA Girişimci Kadınlarla Teknoloji Gücü L'ORÉAL TÜRKİYE UNESCO - Bilim Kadınları İçin Projesi ODEABANK Eşit Masallar OMSAN LOJİSTİK Lojistikte Kadının Gücü PHILIP MORRIS SABANCI Kadın Bakkal Esnafına Dijital Güvenlik Desteği TÜPRAŞ Kadın Saha Çalışanları VODAFONE TÜRKİYE Dijital Benim İşim

SOSYAL ETKİ

ABDİ İBRAHİM OTSUKA Görmezden Gelmeyelim ALANAR MEYVE Pestisit Uygulamalarına Müdahale Aracı Projesi ALLIANZ TÜRKİYE Allianz Motto Hareket ALTIPARMAK GIDA Arılar Varsa Yarınlar Var ALTIPARMAK GIDA Balparmak Arıcılık Akademisi ANKON CONSULTING Trans Anatolian Natural Pipeline Project ARBOR IMPACT Circle Up AVİVASA Her Yaşta KSS Projesi BSH TÜRKİYE Makers of Tomorrow - Geleceği Kodlayanlar BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Büyükçekmece’de Binalar Konuşuyor CARGILL TÜRKİYE 1000 Çiftçi 1000 Bereket ENERJİSA ENERJİ Enerjimi Koruyorum ESAS SOSYAL Sosyal Yatırım Programları FERRERO FINDIK Çocuk İşçiliği ile Mücadele - Değerli Tarım İyi Sosyal Uygulamalar GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT Kurumsal Sosyal Sorumluluk - İki Elin Enerjisi Güzel ING TÜRKİYE Dijital Öğretmenler KONAK BELEDİYESİ Roman Kültür Merkezi KORDSA Geleceği Güçlendirme Projesi LOGO YAZILIM Geleceği Yazanlar Atölyesi MİGROS Migros ile Sağlıklı Büyüyorum MİGROS Migros Tarım Bizim Geleceğimiz Belgeseli NESTLÉ TÜRKİYE Fıstığımız Bol Olsun NİLÜFER BELEDİYESİ Sosyal Girişimcilik Merkezi ODEABANK Eşit Masallar OPET Etnoköy Çıplak Projesi SAS TÜRKİYE Dijital Teknoloji Geliştiriciler TEPEBAŞI BELEDİYESİ Matematik Evi UNILEVER - CİF Temizken Güzel ÜNSPED TARIM HAYVANCILIK Sürdürülebilir Tarım VISA Kızlar Sahada Futbol Okulları VODAFONE TÜRKİYE Yarını Kodlayanlar YAPI KREDİ BANKASI Yapı Kredi & YGA Anadolu'ya Bilim Göçü

SOSYAL ETKİ – Covid-19 Çalışmaları

CARREFOURSA Yakın Temaslı Tespit Sistemi ÇİMSA İyi Düşün İyi Hisset İGDAŞ Şubeye Kadar Zahmet Etme Evde Kal İZMİR EKONOMİ ÜNİ. MEDİCAL PARK HASTANESİ Pandemi Sürecinde Sağlıklı Yaşama Davet KARİYER.NET "Koronavirüs ve İş Hayatı" Araştırması KORDSA Covid-19 Döneminde Yaşamı Güçlendirenler MEY DIAGEO Fırsat Değil Dayanışma Zamanı OYAK Doktorum TÜPRAŞ Dijital Pandemi Çözümleri ŞİŞECAM V-Block Anti-Bakteriyel Kaplamalı Cam Ev Eşyası

İŞBİRLİĞİ – STK

ALLIANZ TÜRKİYE Allianz Motto Hareket ANADOLU GRUBU B4G (Hedefler İçin İş Dünyası Platformu) Ortak Proje LENOVO TÜRKİYE Teknoloji ile Üretelim Platformu LOGO YAZILIM Geleceği Yazanlar Atölyesi SAS TÜRKİYE Dijital Teknoloji Geliştiriciler UNILEVER - CİF Temizken Güzel VODAFONE TÜRKİYE Yarını Kodlayanlar WEGLOBAL Sivil Toplum Destek Programının Uygulanması İçin Teknik Yardım Projesi

İŞBİRLİĞİ – KURUM

ALTIPARMAK GIDA Arılar Varsa Yarınlar Var ALTIPARMAK GIDA Balparmak Arıcılık Akademisi ASSAN ALÜMİNYUM Biyoçeşitliliği Koruma Projemiz BORÇELİK Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Gerçek Zamanlı Köprülü Vinç Simülatörü BOYNER Lee Cooper X Boyner Koleksiyonu HAVELSAN AI JET BIGG Girişimci Hızlandırma Programı HEKTAŞ İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu HERO GIDA Arı Evim Geleceğim KONAK BELEDİYESİ Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi KORDSA Çevre Dostu Yapıştırma Teknolojisi: Cokoon LOGO YAZILIM Geleceği Yazanlar Atölyesi TEKFEN TARIM Bitkisel Atıkların Biyogaz Tesisinde İşlenerek Elektrik ve Organik Gübre Üretilmesi TURKECO SMARTER - Aileler için AKILLI Finansman VESTEL BEYAZ EŞYA Yeni bi Plastik VODAFONE TÜRKİYE Bu Atıklar Kod Yazıyor! YAPI KREDİ BANKASI Yapı Kredi & YGA Anadolu'ya Bilim Göçü YEŞİM Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Harekete Geç! ZER MERKEZİ HİZMETLER Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ

ALLIANZ TÜRKİYE Sürdürülebilir Değer Yaratma Modeli ve Entegre Rapor İletişimi ANADOLU GRUBU Anadolu'dan Yarınlara BSH TÜRKİYE Makers of Tomorrow - Geleceği Kodlayanlar ENERJİSA ENERJİ Sürdürülebilirlik Reklam Kampanyası - Daha Akıllı Daha Yeşil Bir Gelecek FAIRY TÜRKİYE Boşa Harcama FERRERO FINDIK Sürdürülebilir Fındık Tarımı için Sosyal ve Zirai iletişim Kanalları H&M Modayı Paylaş HERO GIDA Arı Evim Geleceğim REBUL Gezegene Teşekkür RÖNESANS HOLDİNG Sürdürülebilir Geleceği Tasarla SCHNEIDER ELECTRIC Sürdürülebilir İnovasyon İletişimi TENCEL™ #iyiolanıbul Kampanyası ŞİŞECAM Aware Koleksiyonu ve Carefornext İletişimi ÜLKER BİSKÜVİ Güzel Ülkem, Doğa Bize Emanet

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ – İÇ İLETİŞİM

AROMSA MAP'19 ve SAR'22 Değişim Projeleri DENGE KİMYA Sürdürülebilir Kalkınma Günleri MAXION İNCİ Paylaşmax Dijital İletişim Platformu TÜRK TELEKOM Dr. Cavit VODAFONE TÜRKİYE Bu Atıklar Kod Yazıyor YAPI KREDİ BANKASI Yapı Kredili Minikler Doğa için Söylüyor

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ – KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

ANADOLU KÜLTÜR SANAT KALKINMA VE YARDIMLAŞMA www.kadinureticiden.com ODEABANK Eşit Masallar SEPHORA Sephora X Kagider VODAFONE TÜRKİYE Kırmızı Işık

ÇALIŞAN KATILIMI

FORD OTOSAN Eğitimde Hep Birlikte HITACHI ASTEMO TÜRKİYE Bizden İzlerle BİRiz KALEKİM Öneri ve Risk Sistemi (FİKRİCİN) KİBAR HOLDİNG Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri KORDSA Yeni Nesil Danışma Kurulu - Young Advisory Reinforcers SOCAR TÜRKİYE Değer Benim Platformu TEPE SAVUNMA 365 Gün Motivasyonum Tepe’de TÜPRAŞ Kültürel İlerleme Hareketi: Chargers

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ RAPORLAMASI

AKENERJİ Sürdürülebilirlik Raporlaması 2020 ALLIANZ TÜRKİYE 2019 Entegre Raporu ANADOLU GRUBU Anadolu'dan Yarınlara Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu ARÇELİK Sürdürülebilirlik Raporu COCA-COLA İÇECEK Entegre Faaliyet Raporu 2020 ÇİMSA Entegre Faaliyet Raporu-2020 GARANTİ BBVA 2020 Entegre Faaliyet Raporu ICA 2018-2020 Sürdürülebilirlik Raporu KİBAR HOLDİNG 2019 Sürdürülebilirlik Raporu KORDSA 2019 Sürdürülebilirlik Raporu LİMAK 2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu METRO TÜRKİYE 2020 ETKİ RAPORU NUH ÇİMENTO 2020 Entegre Faaliyet Raporu TEPE SAVUNMA 2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu TÜPRAŞ 2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu TÜRKİYE İŞ BANKASI 2020 Yılı Entegre Raporu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI (TSKB) 2020 Entegre Faaliyet Raporu ÜLKER BİSKÜVİ 2019 Sürdürülebilirlik Raporu VODAFONE TÜRKİYE Sürdürülebilirlik Raporu 2020

YILIN STARTUP’I