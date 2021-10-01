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‘Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021’ Finale Kalan Projeler Açıklandı

Enerji ve karbondan atık yönetimine, su yönetiminden sürdürülebilir inovasyona, sosyal etkiden işbirliğine, kadının güçlendirilmesinden çalışan katılımına toplam 15 kategoride büyük jüri tarafından değerlendirilen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021’ için nefesler tutuldu.

İş Dünyası 01.10.2021, 20:27
‘Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021’ Finale Kalan Projeler Açıklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile birlikte her alanda önemli değişimlere tanık olunan şu dönemde, sürdürülebilirlik ekseninde iş modellerinin yeniden tanımlanacağı kaçınılmaz gerçeğini bir kez daha açıkça ortaya koydu. Tüm sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden kurumlara açık olan, Türkiye’de sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen, ortak geleceğimize sahip çıkan birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermeyi amaçlayan ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021’ için finale kalan projeler açıklandı.

Sürdürülebilir gelecek için iş dünyasının ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini vurgulamak, model oluşturarak değişimi teşvik etmek amacıyla bu yıl sekizincisi verilecek ödüllerde, geride kalan 7 yılda 115’in üzerinde proje ödüllendirildi. Finale kalan projeler, 15 kategoride jürinin zorlu bir değerlendirme süreci sonucu belirlendi. Finale kalan projeler arasından ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’nı kazananlar, Kasım ayında yapılacak Online Ödül Töreni’nde açıklanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLLERİ 2021

FİNALE KALAN PROJELER (alfabetik sırayla)

ENERJİ YÖNETİMİ

ABDİ İBRAHİM İLAÇ

Yenilenebilir Enerji

ARÇELİK

Boyahane Enerji Verimliliği Çalışmaları

AROMSA

Yeşil Binalar

ASAŞ ALÜMİNYUM

Alüminyum Ergitme Fırınlarında Elektromanyetik Karıştırıcı Uygulaması ile Enerji ve Üretim Verimliliği Elde Edilmesi

BIOTREND

Çöpten Elektriğe, Elektrikten Geleceğe

EKOL LOJİSTİK

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Merkezi’nde Enerji Verimliliği

ENERJİSA ENERJİ

İşimin Enerjisi

ENERJİSA ÜRETİM

Enerji Verimliliği

ERDEMİR

AC Motor Sürücü Tasarımı, İmalatı ve Uygulaması Projesi

FLO MAĞAZACILIK

FLO Bulut Tabanlı Karbon ve Enerji Yönetimi Platformu

FORD OTOSAN

Dijital Basınçlı Hava Yönetimi

MAXION İNCİ

ENERGYSAVER - Alüminyum Jant Üretimi Enerji Yönetim Modeli

OTOKAR

Düşük Karbonlu Üretim Modeli

OYAK RENAULT

LED Dönüşüm ve Enerji Tasarrufu Projesi

SANOFİ

Lüleburgaz Fabrikası %100 Yenilenebilir Enerji

SANTA FARMA İLAÇ

HVAC Sistemleri Ekonomi ve Enerji İzleme Projesi

SEPİCİLER

Enerji Verimliliği ve Enerji İzleme Projesi

KARBON YÖNETİMİ

BİSKOT BİSKÜVİ

Biskot'un Karbon Salımındaki Yolculuğu

DFDS AKDENİZ İŞ BİRİMİ

Akdeniz'in En Büyük Ro-Ro Gemilerinin Yakıt Tüketimleri ve Sera Gazı Salınımlarının Yeni Teknoloji Boyalar İle Düşürülmesi

FORD OTOSAN

ReCube

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bisikletli Ulaşımın Teşvik Edilmesi ve Bisiklet Altyapısının Geliştirilmesi

KALEKİM

Karbon Ayak İzi Azaltma Projesi

MAXION İNCİ

ZERO TRUCK - Paketleme Optimizasyonu ve Hibrit Sevkiyat Modelleri ile Karbon Ayak İzi Azaltma Projesi

PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI

Karbon Nötr Projesi

SHELL TÜRKİYE

Akaryakıt İstasyonlarında Güneş Enerji Sistemleri (GES) Kurulumu

ŞIK MAKAS

Denim Garment Üretim Sürecine Life Cycle Assesment (LCA) İş Modelinin Entegrasyonu

ŞİŞECAM

%100 Geri Dönüştürülmüş İlk CEE ve Üretim Kaynaklı Kapsam-1 Sera Gazı Emisyonlarında %38 Azaltım

VAKIFBANK

Karbon Negatif Yolculuğu

ATIK YÖNETİMİ

ASSAN HANİL

Endüstriyel Tekstil Atıklarının Dolgu Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi

BAĞCILAR BELEDİYESİ

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Projesi

ECZACIBAŞI ARTEMA

Talaş Geri Kazanım Projesi

ECZACIBAŞI VİTRA

Seramik Sağlık Gereçleri Karo'ya Dönüşüyor

ESAN

Atık Minimizasyonu ve Yönetimi ile Döngüsel Ekonomiye Katkı

ESAN

Bakır Atıklarının Geri Kazanımı

FERRERO FINDIK

Fındık Tarımında Bitkisel ve Hayvansal Kompost

FORD OTOSAN

Gelecek için Sürdürülebilir Atık Yönetimi

KALESERAMİK

Geri Kazanım İçerikli Seramik Karo

KEREVİTAŞ

Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı

KOROZO GRUP

Proses Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Optimizasyonu

L'ORÉAL TÜRKİYE

Düzenli Depolamaya Sıfır Atık (Zero Landfill) Projesi

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi

MAMAK BELEDİYESİ

Gönül Çarşısı Projesi

TEKFEN TARIM

Agripark Tesisi ve Nevşehir Soğuk Hava Deposu Sıfır Atık Projesi

TÜPRAŞ

Değerli Metal İçeren Atık Katalizörlerden Metal Geri Kazanımı

TÜRK HAVA YOLLARI

Doğa Dostu Ambalaj

UNILEVER - CİF

Temizken Güzel

ÜLKER BİSKÜVİ

Sıfır Atık Programı

ÜLKER ÇİKOLATA

Atık Yönetimi

VESTEL

Malzeme İnceleme ve Geri Kazanım

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

Atık Kazanç

SU YÖNETİMİ

ASLI TEKSTİL

Tekstil Terbiye İşletmelerinde Kumaş Üretim Proseslerinde Sürdürülebilirliği Artırmaya, Su Tüketimini Azaltmaya Yönelik Çalışmalar

BURSALI

Sabun Projesi

COCA-COLA TÜRKİYE

Harran Ovası'nda Gece Sulaması Projesi

COCA-COLA TÜRKİYE

Geleceğin Tarımı Projesi

FERRERO FINDIK

Damla Sulamanın Fındık Tarımında Yaygınlaştırılması

MAXION İNCİ

Jant Üretimi Su Tüketiminin Azaltılması

SHELL TÜRKİYE

Geri Dönüşüm Sağlayan Yenilikçi Araç Yıkama Hizmeti

TÜPRAŞ İZMİR RAFİNERİSİ

Atıksu Geri Kazanım Uygulamaları ile Doğal Kaynak Tüketiminde Azaltım

TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ

Su Tasarrufuna Çevik Yaklaşım

ÜLKER BİSKÜVİ

Su Yönetim Modeli

ÜLKER ÇİKOLATA

Su Yönetimi

DÖNGÜSEL PLASTİK YÖNETİMİ

ARÇELİK

Beyaz Eşyalara İkinci Bir Hayat: Arçelik AEEE Tesislerinin Atık Plastiklerinden Bulaşık Makinesi

ARÇELİK-LG KLİMA

İklimlendirme Sektöründe Dünyada İlk Kez Tek Kullanımlık Plastik Şişe Geri Dönüşümlü Hammaddenin Klima Ürününde Kullanımı

BORUSAN LİMANI

Pet Şişe Atıklarından Döngüsel Ekonomiye Kazandırılması

CARREFOURSA

Doğa Dostu Kağıt Tabak

CARREFOURSA

Kendi Kabınla Alışveriş

FERRERO FINDIK

Zirai Ambalaj Atık Geri Dönüşüm Projesi

FORD OTOSAN

Geri Dönüşüm Plastik Batarya Kutusu Uygulaması

KORTEKS

Polymer Geri Dönüşüm Tesisi / Döngüsel Ekonomi

PINAR ENTEGRE ET VE UN

Az Ambalaj Az Atık

UNILEVER - CİF

Temizken Güzel

ÜLKER BİSKÜVİ

Plastik Yol Haritası

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

ASSAN ALÜMİNYUM

Cast & Roll

CARREFOURSA

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu

FERRERO FINDIK

Tedarik Zinciri Şeffaflığı - İzlenebilirlik

NESTLÉ TÜRKİYE

Net Sıfıra Giden Yol

TEKFEN TARIM

Kurumsal Çiftçilik Üretim Modeli

TOFAŞ

Sürdürülebilir Satınalma

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

CARREFOURSA

Eğitimle Ses Ver - İşitme Engelliler için İSG Eğitimi

ESAS SOSYAL

Sosyal Yatırım Programları

TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Montaj Atölyeleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON – ÜRÜN

ÇAMLI YEM VE BESİCİLİK

Entegre Multitrofik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Akıllı Yönetim Sistemlerinin Kullanılması

ELİF

ElifProLite - Geri Dönüştürülebilir Yüksek Bariyerli Ambalaj Çözümü

KORDSA

Geri Dönüştürülmüş Naylon Hammaddeden Lastik Güçlendirme Teknolojisi

SCHNEIDER ELECTRIC

İnovasyon Merkezi İstanbul

SEPİCİLER

Organik Gübreye Dönüşebilen Deri Projesi (Biocircular Deri Projesi)

TEKFEN TARIM

Sürdürülebilir Gıda Güvenliği için Ekmeklik Buğday Islahı Projesi

ŞİŞECAM

V-Block Anti-Bakteriyel Kaplamalı Cam Ev Eşyası

UNILEVER - CİF

Temizken Güzel

UNILEVER - CİF

CİF Ultra Serum

ÜLKER BİSKÜVİ

Ali Ağa Buğdayı İnovasyon Projesi

ZORLU ENERJİ

Zorlu Energy Solutions (ZES)

ZORLUTEKS

EcoDesign

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON – PROSES

AROMSA

İnovasyon Stratejisi

ESAN

Atık Minimizasyonu ve Yönetimi ile Döngüsel Ekonomiye Katkı

FERRERO FINDIK

Model Bahçeler - Değerli Tarım Zirai Uygulamaları

GARENTA

Paylaşım Ekonomisi - Araç Paylaşımı

L'ORÉAL TÜRKİYE

Garnıer Green Beauty - Yeşile Bağlılık Sözü

MAYSAN MANDO

Çevre Dostu Selektif Krom Kaplama Prosesi

OZANTEKS

Tekstil Materyallerinin Sürdürülebilir Doğal Boyar Maddelerle Boyanması

PENTİ

Penti Yönetim Sistemi (PYS)

SANKO ENERJİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Dijitalleşmesi

TAMTEX

Örme ve Boyama Proseslerinde Dok Sistemi Kullanılarak Yüksek Hacimli Kumaş Toplarının İşlenmesi ve Optimizasyon Çalışmaları

TEKFEN TARIM

Akıllı Islah Teknolojileri ile Yerli ve Milli Buğday Çeşit Geliştirme Projesi

TEKFEN TARIM

Biyo-Reaktör Yöntemi ile Muz Bitkisinin Kitlesel Üretimi

TEKFEN TARIM

Nasa Teknolojisi Olan Aeroponik Yöntemle Patates Mini Yumrusu Üretimi

TEKFEN TARIM

Yeni Nesil Tarımsal Üretim Modeli

TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ

Online Tank Robotik Kontrolleri

YAPI KREDİ TEKNOLOJİ

Akıllı İmza Tanıma ve Doğrulama Servisleri

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

ARÇELİK

500 Kadın Teknisyen

BIGCHEFS

Toprağın Kadınları

BORÇELİK

Kadına Güç İş Yok

COCA-COLA TÜRKİYE

Kız Kardeşim 2.0

FERRERO FINDIK

Kadın Çiftçi Eğitimleri

HEPSİBURADA

Girişimci Kadınlarla Teknoloji Gücü

L'ORÉAL TÜRKİYE

UNESCO - Bilim Kadınları İçin Projesi

ODEABANK

Eşit Masallar

OMSAN LOJİSTİK

Lojistikte Kadının Gücü

PHILIP MORRIS SABANCI

Kadın Bakkal Esnafına Dijital Güvenlik Desteği

TÜPRAŞ

Kadın Saha Çalışanları

VODAFONE TÜRKİYE

Dijital Benim İşim

SOSYAL ETKİ

ABDİ İBRAHİM OTSUKA

Görmezden Gelmeyelim

ALANAR MEYVE

Pestisit Uygulamalarına Müdahale Aracı Projesi

ALLIANZ TÜRKİYE

Allianz Motto Hareket

ALTIPARMAK GIDA

Arılar Varsa Yarınlar Var

ALTIPARMAK GIDA

Balparmak Arıcılık Akademisi

ANKON CONSULTING

Trans Anatolian Natural Pipeline Project

ARBOR IMPACT

Circle Up

AVİVASA

Her Yaşta KSS Projesi

BSH TÜRKİYE

Makers of Tomorrow - Geleceği Kodlayanlar

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

Büyükçekmece’de Binalar Konuşuyor

CARGILL TÜRKİYE

1000 Çiftçi 1000 Bereket

ENERJİSA ENERJİ

Enerjimi Koruyorum

ESAS SOSYAL

Sosyal Yatırım Programları

FERRERO FINDIK

Çocuk İşçiliği ile Mücadele - Değerli Tarım İyi Sosyal Uygulamalar

GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT

Kurumsal Sosyal Sorumluluk - İki Elin Enerjisi Güzel

ING TÜRKİYE

Dijital Öğretmenler

KONAK BELEDİYESİ

Roman Kültür Merkezi

KORDSA

Geleceği Güçlendirme Projesi

LOGO YAZILIM

Geleceği Yazanlar Atölyesi

MİGROS

Migros ile Sağlıklı Büyüyorum

MİGROS

Migros Tarım Bizim Geleceğimiz Belgeseli

NESTLÉ TÜRKİYE

Fıstığımız Bol Olsun

NİLÜFER BELEDİYESİ

Sosyal Girişimcilik Merkezi

ODEABANK

Eşit Masallar

OPET

Etnoköy Çıplak Projesi

SAS TÜRKİYE

Dijital Teknoloji Geliştiriciler

TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Matematik Evi

UNILEVER - CİF

Temizken Güzel

ÜNSPED TARIM HAYVANCILIK

Sürdürülebilir Tarım

VISA

Kızlar Sahada Futbol Okulları

VODAFONE TÜRKİYE

Yarını Kodlayanlar

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi & YGA Anadolu'ya Bilim Göçü

SOSYAL ETKİ – Covid-19 Çalışmaları

CARREFOURSA

Yakın Temaslı Tespit Sistemi

ÇİMSA

İyi Düşün İyi Hisset

İGDAŞ

Şubeye Kadar Zahmet Etme Evde Kal

İZMİR EKONOMİ ÜNİ. MEDİCAL PARK HASTANESİ

Pandemi Sürecinde Sağlıklı Yaşama Davet

KARİYER.NET

"Koronavirüs ve İş Hayatı" Araştırması

KORDSA

Covid-19 Döneminde Yaşamı Güçlendirenler

MEY DIAGEO

Fırsat Değil Dayanışma Zamanı

OYAK

Doktorum

TÜPRAŞ

Dijital Pandemi Çözümleri

ŞİŞECAM

V-Block Anti-Bakteriyel Kaplamalı Cam Ev Eşyası

İŞBİRLİĞİ – STK

ALLIANZ TÜRKİYE

Allianz Motto Hareket

ANADOLU GRUBU

B4G (Hedefler İçin İş Dünyası Platformu) Ortak Proje

LENOVO TÜRKİYE

Teknoloji ile Üretelim Platformu

LOGO YAZILIM

Geleceği Yazanlar Atölyesi

SAS TÜRKİYE

Dijital Teknoloji Geliştiriciler

UNILEVER - CİF

Temizken Güzel

VODAFONE TÜRKİYE

Yarını Kodlayanlar

WEGLOBAL

Sivil Toplum Destek Programının Uygulanması İçin Teknik Yardım Projesi

İŞBİRLİĞİ – KURUM

ALTIPARMAK GIDA

Arılar Varsa Yarınlar Var

ALTIPARMAK GIDA

Balparmak Arıcılık Akademisi

ASSAN ALÜMİNYUM

Biyoçeşitliliği Koruma Projemiz

BORÇELİK

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Gerçek Zamanlı Köprülü Vinç Simülatörü

BOYNER

Lee Cooper X Boyner Koleksiyonu

HAVELSAN

AI JET BIGG Girişimci Hızlandırma Programı

HEKTAŞ

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu

HERO GIDA

Arı Evim Geleceğim

KONAK BELEDİYESİ

Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

KORDSA

Çevre Dostu Yapıştırma Teknolojisi: Cokoon

LOGO YAZILIM

Geleceği Yazanlar Atölyesi

TEKFEN TARIM

Bitkisel Atıkların Biyogaz Tesisinde İşlenerek Elektrik ve Organik Gübre Üretilmesi

TURKECO

SMARTER - Aileler için AKILLI Finansman

VESTEL BEYAZ EŞYA

Yeni bi Plastik

VODAFONE TÜRKİYE

Bu Atıklar Kod Yazıyor!

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi & YGA Anadolu'ya Bilim Göçü

YEŞİM

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Harekete Geç!

ZER MERKEZİ HİZMETLER

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ

ALLIANZ TÜRKİYE

Sürdürülebilir Değer Yaratma Modeli ve Entegre Rapor İletişimi

ANADOLU GRUBU

Anadolu'dan Yarınlara

BSH TÜRKİYE

Makers of Tomorrow - Geleceği Kodlayanlar

ENERJİSA ENERJİ

Sürdürülebilirlik Reklam Kampanyası - Daha Akıllı Daha Yeşil Bir Gelecek

FAIRY TÜRKİYE

Boşa Harcama

FERRERO FINDIK

Sürdürülebilir Fındık Tarımı için Sosyal ve Zirai iletişim Kanalları

H&M

Modayı Paylaş

HERO GIDA

Arı Evim Geleceğim

REBUL

Gezegene Teşekkür

RÖNESANS HOLDİNG

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla

SCHNEIDER ELECTRIC

Sürdürülebilir İnovasyon İletişimi

TENCEL™

#iyiolanıbul Kampanyası

ŞİŞECAM

Aware Koleksiyonu ve Carefornext İletişimi

ÜLKER BİSKÜVİ

Güzel Ülkem, Doğa Bize Emanet

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ – İÇ İLETİŞİM

AROMSA

MAP'19 ve SAR'22 Değişim Projeleri

DENGE KİMYA

Sürdürülebilir Kalkınma Günleri

MAXION İNCİ

Paylaşmax Dijital İletişim Platformu

TÜRK TELEKOM

Dr. Cavit

VODAFONE TÜRKİYE

Bu Atıklar Kod Yazıyor

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredili Minikler Doğa için Söylüyor

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ – KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

ANADOLU KÜLTÜR SANAT KALKINMA VE YARDIMLAŞMA

www.kadinureticiden.com

ODEABANK

Eşit Masallar

SEPHORA

Sephora X Kagider

VODAFONE TÜRKİYE

Kırmızı Işık

ÇALIŞAN KATILIMI

FORD OTOSAN

Eğitimde Hep Birlikte

HITACHI ASTEMO TÜRKİYE

Bizden İzlerle BİRiz

KALEKİM

Öneri ve Risk Sistemi (FİKRİCİN)

KİBAR HOLDİNG

Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri

KORDSA

Yeni Nesil Danışma Kurulu - Young Advisory Reinforcers

SOCAR TÜRKİYE

Değer Benim Platformu

TEPE SAVUNMA

365 Gün Motivasyonum Tepe’de

TÜPRAŞ

Kültürel İlerleme Hareketi: Chargers

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ RAPORLAMASI

AKENERJİ

Sürdürülebilirlik Raporlaması 2020

ALLIANZ TÜRKİYE

2019 Entegre Raporu

ANADOLU GRUBU

Anadolu'dan Yarınlara Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu

ARÇELİK

Sürdürülebilirlik Raporu

COCA-COLA İÇECEK

Entegre Faaliyet Raporu 2020

ÇİMSA

Entegre Faaliyet Raporu-2020

GARANTİ BBVA

2020 Entegre Faaliyet Raporu

ICA

2018-2020 Sürdürülebilirlik Raporu

KİBAR HOLDİNG

2019 Sürdürülebilirlik Raporu

KORDSA

2019 Sürdürülebilirlik Raporu

LİMAK

2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu

METRO TÜRKİYE

2020 ETKİ RAPORU

NUH ÇİMENTO

2020 Entegre Faaliyet Raporu

TEPE SAVUNMA

2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu

TÜPRAŞ

2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI

2020 Yılı Entegre Raporu

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI (TSKB)

2020 Entegre Faaliyet Raporu

ÜLKER BİSKÜVİ

2019 Sürdürülebilirlik Raporu

VODAFONE TÜRKİYE

Sürdürülebilirlik Raporu 2020

YILIN STARTUP’I

ABILITYPOOL

CBOT

OLEAGO

PLANT FACTORY

PUBINNO
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