‘Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021’ Finale Kalan Projeler Açıklandı
Enerji ve karbondan atık yönetimine, su yönetiminden sürdürülebilir inovasyona, sosyal etkiden işbirliğine, kadının güçlendirilmesinden çalışan katılımına toplam 15 kategoride büyük jüri tarafından değerlendirilen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021’ için nefesler tutuldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile birlikte her alanda önemli değişimlere tanık olunan şu dönemde, sürdürülebilirlik ekseninde iş modellerinin yeniden tanımlanacağı kaçınılmaz gerçeğini bir kez daha açıkça ortaya koydu. Tüm sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden kurumlara açık olan, Türkiye’de sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen, ortak geleceğimize sahip çıkan birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermeyi amaçlayan ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021’ için finale kalan projeler açıklandı.
Sürdürülebilir gelecek için iş dünyasının ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini vurgulamak, model oluşturarak değişimi teşvik etmek amacıyla bu yıl sekizincisi verilecek ödüllerde, geride kalan 7 yılda 115’in üzerinde proje ödüllendirildi. Finale kalan projeler, 15 kategoride jürinin zorlu bir değerlendirme süreci sonucu belirlendi. Finale kalan projeler arasından ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’nı kazananlar, Kasım ayında yapılacak Online Ödül Töreni’nde açıklanacak.
SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLLERİ 2021
FİNALE KALAN PROJELER (alfabetik sırayla)
ENERJİ YÖNETİMİ
|
ABDİ İBRAHİM İLAÇ
|
Yenilenebilir Enerji
|
ARÇELİK
|
Boyahane Enerji Verimliliği Çalışmaları
|
AROMSA
|
Yeşil Binalar
|
ASAŞ ALÜMİNYUM
|
Alüminyum Ergitme Fırınlarında Elektromanyetik Karıştırıcı Uygulaması ile Enerji ve Üretim Verimliliği Elde Edilmesi
|
BIOTREND
|
Çöpten Elektriğe, Elektrikten Geleceğe
|
EKOL LOJİSTİK
|
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Merkezi’nde Enerji Verimliliği
|
ENERJİSA ENERJİ
|
İşimin Enerjisi
|
ENERJİSA ÜRETİM
|
Enerji Verimliliği
|
ERDEMİR
|
AC Motor Sürücü Tasarımı, İmalatı ve Uygulaması Projesi
|
FLO MAĞAZACILIK
|
FLO Bulut Tabanlı Karbon ve Enerji Yönetimi Platformu
|
FORD OTOSAN
|
Dijital Basınçlı Hava Yönetimi
|
MAXION İNCİ
|
ENERGYSAVER - Alüminyum Jant Üretimi Enerji Yönetim Modeli
|
OTOKAR
|
Düşük Karbonlu Üretim Modeli
|
OYAK RENAULT
|
LED Dönüşüm ve Enerji Tasarrufu Projesi
|
SANOFİ
|
Lüleburgaz Fabrikası %100 Yenilenebilir Enerji
|
SANTA FARMA İLAÇ
|
HVAC Sistemleri Ekonomi ve Enerji İzleme Projesi
|
SEPİCİLER
|
Enerji Verimliliği ve Enerji İzleme Projesi
KARBON YÖNETİMİ
|
BİSKOT BİSKÜVİ
|
Biskot'un Karbon Salımındaki Yolculuğu
|
DFDS AKDENİZ İŞ BİRİMİ
|
Akdeniz'in En Büyük Ro-Ro Gemilerinin Yakıt Tüketimleri ve Sera Gazı Salınımlarının Yeni Teknoloji Boyalar İle Düşürülmesi
|
FORD OTOSAN
|
ReCube
|
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
Bisikletli Ulaşımın Teşvik Edilmesi ve Bisiklet Altyapısının Geliştirilmesi
|
KALEKİM
|
Karbon Ayak İzi Azaltma Projesi
|
MAXION İNCİ
|
ZERO TRUCK - Paketleme Optimizasyonu ve Hibrit Sevkiyat Modelleri ile Karbon Ayak İzi Azaltma Projesi
|
PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI
|
Karbon Nötr Projesi
|
SHELL TÜRKİYE
|
Akaryakıt İstasyonlarında Güneş Enerji Sistemleri (GES) Kurulumu
|
ŞIK MAKAS
|
Denim Garment Üretim Sürecine Life Cycle Assesment (LCA) İş Modelinin Entegrasyonu
|
ŞİŞECAM
|
%100 Geri Dönüştürülmüş İlk CEE ve Üretim Kaynaklı Kapsam-1 Sera Gazı Emisyonlarında %38 Azaltım
|
VAKIFBANK
|
Karbon Negatif Yolculuğu
ATIK YÖNETİMİ
|
ASSAN HANİL
|
Endüstriyel Tekstil Atıklarının Dolgu Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi
|
BAĞCILAR BELEDİYESİ
|
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Projesi
|
ECZACIBAŞI ARTEMA
|
Talaş Geri Kazanım Projesi
|
ECZACIBAŞI VİTRA
|
Seramik Sağlık Gereçleri Karo'ya Dönüşüyor
|
ESAN
|
Atık Minimizasyonu ve Yönetimi ile Döngüsel Ekonomiye Katkı
|
ESAN
|
Bakır Atıklarının Geri Kazanımı
|
FERRERO FINDIK
|
Fındık Tarımında Bitkisel ve Hayvansal Kompost
|
FORD OTOSAN
|
Gelecek için Sürdürülebilir Atık Yönetimi
|
KALESERAMİK
|
Geri Kazanım İçerikli Seramik Karo
|
KEREVİTAŞ
|
Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı
|
KOROZO GRUP
|
Proses Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Optimizasyonu
|
L'ORÉAL TÜRKİYE
|
Düzenli Depolamaya Sıfır Atık (Zero Landfill) Projesi
|
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi
|
MAMAK BELEDİYESİ
|
Gönül Çarşısı Projesi
|
TEKFEN TARIM
|
Agripark Tesisi ve Nevşehir Soğuk Hava Deposu Sıfır Atık Projesi
|
TÜPRAŞ
|
Değerli Metal İçeren Atık Katalizörlerden Metal Geri Kazanımı
|
TÜRK HAVA YOLLARI
|
Doğa Dostu Ambalaj
|
UNILEVER - CİF
|
Temizken Güzel
|
ÜLKER BİSKÜVİ
|
Sıfır Atık Programı
|
ÜLKER ÇİKOLATA
|
Atık Yönetimi
|
VESTEL
|
Malzeme İnceleme ve Geri Kazanım
|
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ
|
Atık Kazanç
SU YÖNETİMİ
|
ASLI TEKSTİL
|
Tekstil Terbiye İşletmelerinde Kumaş Üretim Proseslerinde Sürdürülebilirliği Artırmaya, Su Tüketimini Azaltmaya Yönelik Çalışmalar
|
BURSALI
|
Sabun Projesi
|
COCA-COLA TÜRKİYE
|
Harran Ovası'nda Gece Sulaması Projesi
|
COCA-COLA TÜRKİYE
|
Geleceğin Tarımı Projesi
|
FERRERO FINDIK
|
Damla Sulamanın Fındık Tarımında Yaygınlaştırılması
|
MAXION İNCİ
|
Jant Üretimi Su Tüketiminin Azaltılması
|
SHELL TÜRKİYE
|
Geri Dönüşüm Sağlayan Yenilikçi Araç Yıkama Hizmeti
|
TÜPRAŞ İZMİR RAFİNERİSİ
|
Atıksu Geri Kazanım Uygulamaları ile Doğal Kaynak Tüketiminde Azaltım
|
TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ
|
Su Tasarrufuna Çevik Yaklaşım
|
ÜLKER BİSKÜVİ
|
Su Yönetim Modeli
|
ÜLKER ÇİKOLATA
|
Su Yönetimi
DÖNGÜSEL PLASTİK YÖNETİMİ
|
ARÇELİK
|
Beyaz Eşyalara İkinci Bir Hayat: Arçelik AEEE Tesislerinin Atık Plastiklerinden Bulaşık Makinesi
|
ARÇELİK-LG KLİMA
|
İklimlendirme Sektöründe Dünyada İlk Kez Tek Kullanımlık Plastik Şişe Geri Dönüşümlü Hammaddenin Klima Ürününde Kullanımı
|
BORUSAN LİMANI
|
Pet Şişe Atıklarından Döngüsel Ekonomiye Kazandırılması
|
CARREFOURSA
|
Doğa Dostu Kağıt Tabak
|
CARREFOURSA
|
Kendi Kabınla Alışveriş
|
FERRERO FINDIK
|
Zirai Ambalaj Atık Geri Dönüşüm Projesi
|
FORD OTOSAN
|
Geri Dönüşüm Plastik Batarya Kutusu Uygulaması
|
KORTEKS
|
Polymer Geri Dönüşüm Tesisi / Döngüsel Ekonomi
|
PINAR ENTEGRE ET VE UN
|
Az Ambalaj Az Atık
|
UNILEVER - CİF
|
Temizken Güzel
|
ÜLKER BİSKÜVİ
|
Plastik Yol Haritası
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
|
ASSAN ALÜMİNYUM
|
Cast & Roll
|
CARREFOURSA
|
İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu
|
FERRERO FINDIK
|
Tedarik Zinciri Şeffaflığı - İzlenebilirlik
|
NESTLÉ TÜRKİYE
|
Net Sıfıra Giden Yol
|
TEKFEN TARIM
|
Kurumsal Çiftçilik Üretim Modeli
|
TOFAŞ
|
Sürdürülebilir Satınalma
ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK
|
CARREFOURSA
|
Eğitimle Ses Ver - İşitme Engelliler için İSG Eğitimi
|
ESAS SOSYAL
|
Sosyal Yatırım Programları
|
TEPEBAŞI BELEDİYESİ
|
Montaj Atölyeleri
SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON – ÜRÜN
|
ÇAMLI YEM VE BESİCİLİK
|
Entegre Multitrofik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Akıllı Yönetim Sistemlerinin Kullanılması
|
ELİF
|
ElifProLite - Geri Dönüştürülebilir Yüksek Bariyerli Ambalaj Çözümü
|
KORDSA
|
Geri Dönüştürülmüş Naylon Hammaddeden Lastik Güçlendirme Teknolojisi
|
SCHNEIDER ELECTRIC
|
İnovasyon Merkezi İstanbul
|
SEPİCİLER
|
Organik Gübreye Dönüşebilen Deri Projesi (Biocircular Deri Projesi)
|
TEKFEN TARIM
|
Sürdürülebilir Gıda Güvenliği için Ekmeklik Buğday Islahı Projesi
|
ŞİŞECAM
|
V-Block Anti-Bakteriyel Kaplamalı Cam Ev Eşyası
|
UNILEVER - CİF
|
Temizken Güzel
|
UNILEVER - CİF
|
CİF Ultra Serum
|
ÜLKER BİSKÜVİ
|
Ali Ağa Buğdayı İnovasyon Projesi
|
ZORLU ENERJİ
|
Zorlu Energy Solutions (ZES)
|
ZORLUTEKS
|
EcoDesign
SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON – PROSES
|
AROMSA
|
İnovasyon Stratejisi
|
ESAN
|
Atık Minimizasyonu ve Yönetimi ile Döngüsel Ekonomiye Katkı
|
FERRERO FINDIK
|
Model Bahçeler - Değerli Tarım Zirai Uygulamaları
|
GARENTA
|
Paylaşım Ekonomisi - Araç Paylaşımı
|
L'ORÉAL TÜRKİYE
|
Garnıer Green Beauty - Yeşile Bağlılık Sözü
|
MAYSAN MANDO
|
Çevre Dostu Selektif Krom Kaplama Prosesi
|
OZANTEKS
|
Tekstil Materyallerinin Sürdürülebilir Doğal Boyar Maddelerle Boyanması
|
PENTİ
|
Penti Yönetim Sistemi (PYS)
|
SANKO ENERJİ
|
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Dijitalleşmesi
|
TAMTEX
|
Örme ve Boyama Proseslerinde Dok Sistemi Kullanılarak Yüksek Hacimli Kumaş Toplarının İşlenmesi ve Optimizasyon Çalışmaları
|
TEKFEN TARIM
|
Akıllı Islah Teknolojileri ile Yerli ve Milli Buğday Çeşit Geliştirme Projesi
|
TEKFEN TARIM
|
Biyo-Reaktör Yöntemi ile Muz Bitkisinin Kitlesel Üretimi
|
TEKFEN TARIM
|
Nasa Teknolojisi Olan Aeroponik Yöntemle Patates Mini Yumrusu Üretimi
|
TEKFEN TARIM
|
Yeni Nesil Tarımsal Üretim Modeli
|
TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ
|
Online Tank Robotik Kontrolleri
|
YAPI KREDİ TEKNOLOJİ
|
Akıllı İmza Tanıma ve Doğrulama Servisleri
KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ
|
ARÇELİK
|
500 Kadın Teknisyen
|
BIGCHEFS
|
Toprağın Kadınları
|
BORÇELİK
|
Kadına Güç İş Yok
|
COCA-COLA TÜRKİYE
|
Kız Kardeşim 2.0
|
FERRERO FINDIK
|
Kadın Çiftçi Eğitimleri
|
HEPSİBURADA
|
Girişimci Kadınlarla Teknoloji Gücü
|
L'ORÉAL TÜRKİYE
|
UNESCO - Bilim Kadınları İçin Projesi
|
ODEABANK
|
Eşit Masallar
|
OMSAN LOJİSTİK
|
Lojistikte Kadının Gücü
|
PHILIP MORRIS SABANCI
|
Kadın Bakkal Esnafına Dijital Güvenlik Desteği
|
TÜPRAŞ
|
Kadın Saha Çalışanları
|
VODAFONE TÜRKİYE
|
Dijital Benim İşim
SOSYAL ETKİ
|
ABDİ İBRAHİM OTSUKA
|
Görmezden Gelmeyelim
|
ALANAR MEYVE
|
Pestisit Uygulamalarına Müdahale Aracı Projesi
|
ALLIANZ TÜRKİYE
|
Allianz Motto Hareket
|
ALTIPARMAK GIDA
|
Arılar Varsa Yarınlar Var
|
ALTIPARMAK GIDA
|
Balparmak Arıcılık Akademisi
|
ANKON CONSULTING
|
Trans Anatolian Natural Pipeline Project
|
ARBOR IMPACT
|
Circle Up
|
AVİVASA
|
Her Yaşta KSS Projesi
|
BSH TÜRKİYE
|
Makers of Tomorrow - Geleceği Kodlayanlar
|
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
|
Büyükçekmece’de Binalar Konuşuyor
|
CARGILL TÜRKİYE
|
1000 Çiftçi 1000 Bereket
|
ENERJİSA ENERJİ
|
Enerjimi Koruyorum
|
ESAS SOSYAL
|
Sosyal Yatırım Programları
|
FERRERO FINDIK
|
Çocuk İşçiliği ile Mücadele - Değerli Tarım İyi Sosyal Uygulamalar
|
GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT
|
Kurumsal Sosyal Sorumluluk - İki Elin Enerjisi Güzel
|
ING TÜRKİYE
|
Dijital Öğretmenler
|
KONAK BELEDİYESİ
|
Roman Kültür Merkezi
|
KORDSA
|
Geleceği Güçlendirme Projesi
|
LOGO YAZILIM
|
Geleceği Yazanlar Atölyesi
|
MİGROS
|
Migros ile Sağlıklı Büyüyorum
|
MİGROS
|
Migros Tarım Bizim Geleceğimiz Belgeseli
|
NESTLÉ TÜRKİYE
|
Fıstığımız Bol Olsun
|
NİLÜFER BELEDİYESİ
|
Sosyal Girişimcilik Merkezi
|
ODEABANK
|
Eşit Masallar
|
OPET
|
Etnoköy Çıplak Projesi
|
SAS TÜRKİYE
|
Dijital Teknoloji Geliştiriciler
|
TEPEBAŞI BELEDİYESİ
|
Matematik Evi
|
UNILEVER - CİF
|
Temizken Güzel
|
ÜNSPED TARIM HAYVANCILIK
|
Sürdürülebilir Tarım
|
VISA
|
Kızlar Sahada Futbol Okulları
|
VODAFONE TÜRKİYE
|
Yarını Kodlayanlar
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
Yapı Kredi & YGA Anadolu'ya Bilim Göçü
SOSYAL ETKİ – Covid-19 Çalışmaları
|
CARREFOURSA
|
Yakın Temaslı Tespit Sistemi
|
ÇİMSA
|
İyi Düşün İyi Hisset
|
İGDAŞ
|
Şubeye Kadar Zahmet Etme Evde Kal
|
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. MEDİCAL PARK HASTANESİ
|
Pandemi Sürecinde Sağlıklı Yaşama Davet
|
KARİYER.NET
|
"Koronavirüs ve İş Hayatı" Araştırması
|
KORDSA
|
Covid-19 Döneminde Yaşamı Güçlendirenler
|
MEY DIAGEO
|
Fırsat Değil Dayanışma Zamanı
|
OYAK
|
Doktorum
|
TÜPRAŞ
|
Dijital Pandemi Çözümleri
|
ŞİŞECAM
|
V-Block Anti-Bakteriyel Kaplamalı Cam Ev Eşyası
İŞBİRLİĞİ – STK
|
ALLIANZ TÜRKİYE
|
Allianz Motto Hareket
|
ANADOLU GRUBU
|
B4G (Hedefler İçin İş Dünyası Platformu) Ortak Proje
|
LENOVO TÜRKİYE
|
Teknoloji ile Üretelim Platformu
|
LOGO YAZILIM
|
Geleceği Yazanlar Atölyesi
|
SAS TÜRKİYE
|
Dijital Teknoloji Geliştiriciler
|
UNILEVER - CİF
|
Temizken Güzel
|
VODAFONE TÜRKİYE
|
Yarını Kodlayanlar
|
WEGLOBAL
|
Sivil Toplum Destek Programının Uygulanması İçin Teknik Yardım Projesi
İŞBİRLİĞİ – KURUM
|
ALTIPARMAK GIDA
|
Arılar Varsa Yarınlar Var
|
ALTIPARMAK GIDA
|
Balparmak Arıcılık Akademisi
|
ASSAN ALÜMİNYUM
|
Biyoçeşitliliği Koruma Projemiz
|
BORÇELİK
|
Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Gerçek Zamanlı Köprülü Vinç Simülatörü
|
BOYNER
|
Lee Cooper X Boyner Koleksiyonu
|
HAVELSAN
|
AI JET BIGG Girişimci Hızlandırma Programı
|
HEKTAŞ
|
İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu
|
HERO GIDA
|
Arı Evim Geleceğim
|
KONAK BELEDİYESİ
|
Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
|
KORDSA
|
Çevre Dostu Yapıştırma Teknolojisi: Cokoon
|
LOGO YAZILIM
|
Geleceği Yazanlar Atölyesi
|
TEKFEN TARIM
|
Bitkisel Atıkların Biyogaz Tesisinde İşlenerek Elektrik ve Organik Gübre Üretilmesi
|
TURKECO
|
SMARTER - Aileler için AKILLI Finansman
|
VESTEL BEYAZ EŞYA
|
Yeni bi Plastik
|
VODAFONE TÜRKİYE
|
Bu Atıklar Kod Yazıyor!
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
Yapı Kredi & YGA Anadolu'ya Bilim Göçü
|
YEŞİM
|
Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Harekete Geç!
|
ZER MERKEZİ HİZMETLER
|
Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ
|
ALLIANZ TÜRKİYE
|
Sürdürülebilir Değer Yaratma Modeli ve Entegre Rapor İletişimi
|
ANADOLU GRUBU
|
Anadolu'dan Yarınlara
|
BSH TÜRKİYE
|
Makers of Tomorrow - Geleceği Kodlayanlar
|
ENERJİSA ENERJİ
|
Sürdürülebilirlik Reklam Kampanyası - Daha Akıllı Daha Yeşil Bir Gelecek
|
FAIRY TÜRKİYE
|
Boşa Harcama
|
FERRERO FINDIK
|
Sürdürülebilir Fındık Tarımı için Sosyal ve Zirai iletişim Kanalları
|
H&M
|
Modayı Paylaş
|
HERO GIDA
|
Arı Evim Geleceğim
|
REBUL
|
Gezegene Teşekkür
|
RÖNESANS HOLDİNG
|
Sürdürülebilir Geleceği Tasarla
|
SCHNEIDER ELECTRIC
|
Sürdürülebilir İnovasyon İletişimi
|
TENCEL™
|
#iyiolanıbul Kampanyası
|
ŞİŞECAM
|
Aware Koleksiyonu ve Carefornext İletişimi
|
ÜLKER BİSKÜVİ
|
Güzel Ülkem, Doğa Bize Emanet
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ – İÇ İLETİŞİM
|
AROMSA
|
MAP'19 ve SAR'22 Değişim Projeleri
|
DENGE KİMYA
|
Sürdürülebilir Kalkınma Günleri
|
MAXION İNCİ
|
Paylaşmax Dijital İletişim Platformu
|
TÜRK TELEKOM
|
Dr. Cavit
|
VODAFONE TÜRKİYE
|
Bu Atıklar Kod Yazıyor
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
Yapı Kredili Minikler Doğa için Söylüyor
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ – KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ
|
ANADOLU KÜLTÜR SANAT KALKINMA VE YARDIMLAŞMA
|
www.kadinureticiden.com
|
ODEABANK
|
Eşit Masallar
|
SEPHORA
|
Sephora X Kagider
|
VODAFONE TÜRKİYE
|
Kırmızı Işık
ÇALIŞAN KATILIMI
|
FORD OTOSAN
|
Eğitimde Hep Birlikte
|
HITACHI ASTEMO TÜRKİYE
|
Bizden İzlerle BİRiz
|
KALEKİM
|
Öneri ve Risk Sistemi (FİKRİCİN)
|
KİBAR HOLDİNG
|
Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri
|
KORDSA
|
Yeni Nesil Danışma Kurulu - Young Advisory Reinforcers
|
SOCAR TÜRKİYE
|
Değer Benim Platformu
|
TEPE SAVUNMA
|
365 Gün Motivasyonum Tepe’de
|
TÜPRAŞ
|
Kültürel İlerleme Hareketi: Chargers
SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ RAPORLAMASI
|
AKENERJİ
|
Sürdürülebilirlik Raporlaması 2020
|
ALLIANZ TÜRKİYE
|
2019 Entegre Raporu
|
ANADOLU GRUBU
|
Anadolu'dan Yarınlara Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu
|
ARÇELİK
|
Sürdürülebilirlik Raporu
|
COCA-COLA İÇECEK
|
Entegre Faaliyet Raporu 2020
|
ÇİMSA
|
Entegre Faaliyet Raporu-2020
|
GARANTİ BBVA
|
2020 Entegre Faaliyet Raporu
|
ICA
|
2018-2020 Sürdürülebilirlik Raporu
|
KİBAR HOLDİNG
|
2019 Sürdürülebilirlik Raporu
|
KORDSA
|
2019 Sürdürülebilirlik Raporu
|
LİMAK
|
2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu
|
METRO TÜRKİYE
|
2020 ETKİ RAPORU
|
NUH ÇİMENTO
|
2020 Entegre Faaliyet Raporu
|
TEPE SAVUNMA
|
2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu
|
TÜPRAŞ
|
2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu
|
TÜRKİYE İŞ BANKASI
|
2020 Yılı Entegre Raporu
|
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI (TSKB)
|
2020 Entegre Faaliyet Raporu
|
ÜLKER BİSKÜVİ
|
2019 Sürdürülebilirlik Raporu
|
VODAFONE TÜRKİYE
|
Sürdürülebilirlik Raporu 2020
YILIN STARTUP’I
|
ABILITYPOOL
|
CBOT
|
OLEAGO
|
PLANT FACTORY
|
PUBINNO