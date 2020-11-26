Sürdürülebilir İş Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
7. Yılında da Değişime Yön Veren Lider Projelerin Ödüllendirildiği Sürdürülebilir İş Ödüllerinde Gecenin Mottosu ‘’Değişim Birlikte Mümkün’’ oldu
Sürdürülebilirlik Akademisi’nin önemli çalışması olan; sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğimize sahip çıkan iş modellerini,projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla, bu yıl yedincisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde kazananlar, canlı gerçekleşen görkemli ödül töreninde açıklandı.
Türkiye’nin sürdürülebilir iş alanında lider akademisyenlerden oluşan 39 kişilik jüri üyelerinden canlı yayında görüşlerin alındığı ve daha iyi gelecek için bir çok projenin ödüllendirildiği iş ödülleri bu yıl pandemi şartları nedeniyle ‘online’ gerçekleşti. Tören de 14 kategoride finale kalan projeler arasından sürdürülebilir iş ödüllerini kazanan kurum ve projeler ilan edildi.
Sürdürülebilir İş Ödülleri, gelecek yıllarda da daha iyi gelecek için birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermeye devam edecek.
Kimler hangi, kategoride ödül aldı?
Sürdürülebilir İnovasyon
Arçelik- Beyaz Eşya Uygulamaları için Atık Balık Ağlarından Elde Edilen Yüksek Performanslı İnovatif Mühendislik Plastikleri
Sürdürülebilir İnovasyon-KOBİ
Wiser Wash- Denim ağartma prosesinde kaynak verimliliği sağlayan sürdürülebilir uygulama teknolojisi
Su Yönetimi
Ozanteks Tekstil- Boyama Prosesinde Su Kullanımının Optimizasyonu
Sosyal Etki-Çevre Odaklı
Opet-Arkeoköy Tevfikiye Projesi
Sosyal Etki-İnsan Odaklı
Bayer-Genç Bilim Elçileri
Sosyal Etki-Covid 19
Metro Türkiye- Küçük İşletmem
Sosyal Etki- Covid 19 Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB Askıda Fatura
Sosyal Etki-Belediye
Buca Belediyesi- Sürdürülebilir Sosyal Kapsayıcılık Projesi
Enerji Yönetimi
Korteks- İklimlendirme Sistemlerinde Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları
Karbon Yönetimi
Esan- Üstün Verimlilik için Öğütme Devresi İnovasyonu
Atık Yönetimi
Tüpraş-Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları
Atık Yönetimi-Belediye
Zeytinburnu Belediyesi- Sıfır Atık Zeytinburnu
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tat Gıda- Salçalık Domates Tarımında Dijital Dönüşüm Programı
Sürdürülebilirlik İletişimi
Grundig- Ruhun Doysun 3. Sezon: Keşfet
İşbirliği-B2NGO
Tekfen Tarım- Atalık Tohumların Kullanımı ile Yerli ve Milli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tekfen Tarım-Çukurova Üniversitesi İş Birliği ile Geliştirilmesi
İşbirliği-B2B
Allianz Sigorta- Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi
İşbirliği-Covid 19
Tofaş- Covid-19 ile Mücadele - Koruyucu Ekipman Üretimi
İşbirliği-Belediye
İzmir Konak Belediyesi- Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi
Kadının Güçlendirilmesi-Kurum Faaliyeti
Opet- OPET Kadın Gücü Projesi
Kadının Güçlendirilmesi-Sosyal Proje
Beko- Beko Yeni 100 Kadın Bayi Projesi
Çalışan Katılımı
Kastamonu Entegre- Fikirden Uygulamaya İnovasyon Yönetimi
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Ferrero Fındık- Mevsimlik Tarım İşçilerinde Sağlık Taraması
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık-Kobi
Ekpen Tekstil- Göçmen Kadınlar Tekstilde
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık-Belediye
Bayraklı Belediyesi- Sosyal Etkinlik Merkezleri
Sürdürülebilir İş Raporlaması
Arçelik- 2019 Sürdürülebilirlik Raporu
Start-up
Ecording