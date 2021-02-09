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Sürdürülebilir beslenme için çalışan Trouw Nutrition Türkiye dijitalleşme yatırımlarını artırıyor

Dünya çapında hayvan besleme ve akuakültür balık yemleri konusunda lider olan Nutreco’ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye; global ağı, güçlü Ar-Ge yapısı, kaliteli, geniş ve artırılabilir ürün gamı, çözüm odaklı hizmet ve servisleri, deneyimli insan kaynağı, teknolojik ve dijital alt yapısı ile ülkemizde hayvancılık sektörünün en güçlü oyuncuları arasında konumlanıyor. 2020 yılında buzağı mamaları ürün kategorisinde ve dijital teknolojilerde sektör lideri olan şirket, 2021 yılında dijital çözümler ve mobil teknoloji alanında yüzde 100’e varan büyüme sağlayarak inovatif çalışmalarla paydaşlarını desteklemeyi hedefliyor. Yem katkı sektöründe sürdürülebilir tedarik anlayışı, her segmente hitap eden güçlü marka ve ürünleri, yetkin satış ekibi ve üreticiyi destekleyen fiyat politikası ile bir adım öne çıktıklarını vurgulayan Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, teknoloji lideri olarak yeni mobil ve masaüstü uygulamalarıyla kapsamlı hammadde ve yem analizleri ve raporlamaları gerçekleştirirken kalibrasyonlarının kalitesi, tutarlılığı ve güncellemeleriyle farklılaştıklarının altını çizdi. Köse, çiftlik hayvanlarının erken dönem beslenmesi ve performansını bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştirmeyi amaçlayan LifeStart konsepti içerisinde yer alan buzağı, koyun ve keçi mamalarının yanı sıra bu yıl ilk kez pazara girmeye hazırlanan buzağı başlangıç yemleri ile büyüme ivmelerini daha da hızlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

İş Dünyası 09.02.2021, 15:18
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Sürdürülebilir beslenme için çalışan Trouw Nutrition Türkiye dijitalleşme yatırımlarını artırıyor

Sürdürülebilirlik tüm sektörlerde olduğu gibi hayvancılık sektöründe de hayvan sağlığı, güvenliği ve buna bağlı olarak insan sağlığı için büyük önem taşıyor. Bu noktada; kaynakların kısıtlılığı, gıda güvenliği, hayvan refahı, antibiyotik direnci, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin kaybolması gibi hususların dikkate alınması gerekiyor. Artan dünya nüfusu, şehirleşme, büyüyen orta sınıf ve değişen beslenme alışkanlıkları özellikle gelişmekte olan pazarlarda hayvansal ürünlerin talebini hızlandırmış durumda. Bu durum yem sanayiinin büyümesi için de yeni fırsatlar oluştururken hayvanların ve nihai olarak insanların sürdürülebilir bir şekilde sağlıklı ve güvenli beslenmesi adına sektöre hizmet eden şirketlere önemli görevler düşüyor. 

Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve balık yemi alanında faaliyette bulunan ve 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan 100 yıllık global sektör devi Nutreco’ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, yem katkı sektöründe geniş ürün gamı ve dijital çözümleriyle sürdürülebilir hayvancılığa destek oluyor. Ankara’da bulunan genel merkezi, Zonguldak’taki üretim tesisi ve İzmir’deki Antrepo-Lojistik Merkezi ile faaliyetlerini gerçekleştiren şirket; ruminant, kanatlı ve balık sektörleri için vitamin ve mineral premiksleri, toksin bağlayıcılar, maya, organik asit karışımları gibi özel ürünler üretiyor. Beslenme optimizasyonuna katkıda bulunan NutriOpt sistemi ile ham madde ve yem analiz hizmetleri de sunan Trouw Nutrition Türkiye, hayvancılık sektörünün gelişimi ve sürdürülebilir büyümesi için çalışıyor. 

2020’de buzağı mamaları ve dijital teknolojilerde sektör lideri oldu

2020 yılında pandemi nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi hayvancılık sektöründe de talep daralması yaşandığını ve dijital hizmetlerin önem kazandığını belirten Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, zorluklara rağmen yılı buzağı mamaları ürün kategorisinde ve dijital teknolojilerde sektör lideri olarak kapattıklarını açıkladı. Köse, sözlerine şöyle devam etti; “Pandemide özellikle Horeca kanallarının kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörlerden biri olması bizim temasta olduğumuz sektörlere de olumsuz yansıdı. Bu noktada pandemi bizler için üreticilere maliyetlerini azaltmalarına yönelik servislerimizin önemini daha güçlü vurgulamamız gereken bir dönem oldu. Trouw Nutrition olarak, dijital servis altyapımızın çok güçlü olması ve Hollanda’daki genel merkezimiz ve dünyanın farklı kıtalarındaki ar-ge merkezlerimiz ve  Masterlab’ın gücünü arkamıza almamız bizi bu dönemde öne çıkaran en önemli unsurlardan biri oldu. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme yatırımlarımızı daha da artırarak e-ticaret veya webshop uygulamalarımızı da hayata geçirmeyi planlıyoruz.” 

 

2021’de dijital çözümlerde yüzde 100’e varan büyüme hedefi

Trouw Nutrition Türkiye olarak, 2021 yılında güçlü tedarik ağı ile hayvan sağlığı ve refahı, iklim değişikliği ve döngüsellik, sürdürülebilirlik ve sektörel sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalarını sürdürerek sektöre yüksek katma değer sağlamaya devam edeceklerini belirten Öğüt Köse, şu açıklamalarda bulundu: “Bu yıl dijital çözümler ve mobil teknoloji alanında yatırımlarımızı artırarak bu alanda yüzde 100’e varan büyüme hedefliyoruz. Yem katkı sektöründe sürdürülebilir tedarik anlayışımız, her segmente hitap eden güçlü marka ve ürünlerimiz, yetkin satış organizasyonumuz ve üreticiyi destekleyen fiyat politikamızla bir adım öne çıkıyoruz. Sektörün teknoloji lideri olarak uzun yıllar süren AR-GE çalışmalarımız neticesinde dijital platformumuz NutriOpt’u hayata geçirdik. Finansal ve hayvansal üretim hedeflerine ulaşılmasını destekleyen; gerçek zamanlı analiz, modelleme, hesaplama ve teknik desteği içeren modüler hassas besleme sistemimiz NutriOpt ile hayvanların güvenilir gıdalarla beslenip sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerine öncülük ediyoruz. Yeni mobil ve masaüstü uygulamalarımız olan NIR, NOA ve Mycomaster ile kapsamlı hammadde ve yem analizleri ve raporlamaları gerçekleştiriyoruz. Bu noktada kalibrasyonlarımızın kalitesi, tutarlılığı ve güncellemeleri ile sektörümüzde farklılaşıyoruz.” 

Sprayfo markalı tüm ürünlerin satışı Trouw Nutrition Türkiye bünyesinde gerçekleşecek

Sürdürülebilirliği sadece ürün ve hizmetlerde değil paydaşlarıyla olan iletişimlerinde de birinci öncelikleri olarak benimsediklerini ifade eden Köse, bu noktada ürün, hizmet, servis ve danışmanlığı harmanlayarak iş ortaklarının çözüm ortağı olma misyonuyla yol aldıklarını vurguladı. 2021 yılına ait yenilikler hakkında da bilgiler veren Köse, Trouw Nutrition’ın çiftlik hayvanlarının erken dönem beslenmesi ve performansını bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştirmeyi amaçlayan LifeStart konsepti içindeki Sprayfo markalı tüm ürünlerin satışını çok yakında Trouw Nutrition Türkiye bünyesinde gerçekleştireceklerini açıkladı.  

Çözüm odaklı yeni ürünler yolda…

2021’de birbirinden farklı birçok yeni nesil ürünü pazara sunmak için çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade eden Köse, “Bir buzağının doğumundan itibaren tüm yaşamı boyunca sağlıklı bir şekilde beslenmesine, performansını artırmasına katkıda bulunan LifeStart programımız ile hayvanlarımızın çok daha verimli, sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarını sağlıyoruz. 2021 yılında LifeStart konseptimiz içerisinde yer alan buzağı, koyun ve keçi mamalarımızın yanı sıra ilk kez pazara sunacağımız Sprayfo Buzağı Başlangıç Yemi ile büyüme ivmemizi daha da hızlandırmayı hedefliyoruz. LifeStart konseptimiz çerçevesinde buzağıların ilk haftadan altıncı aya kadar sağlıklı büyümesi için tasarlanan, dengeli besin madde içeriğinin yanında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve sağlıklı bir sindirim sistemi için ihtiyaç duyulan destekleri de ihtiva eden yeni ürünlerimizi bu yıl pazara sunacağız. Global markalarımız ile süt ve besi hayvancılığının spesifik sorunlarının çözümüne yönelik geliştirdiğimiz standart ürünlerimizin satışlarına başlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda kanatlı ve ruminant sektörüne yönelik AOMix ve Intellibond gibi özel ürünlerimizin satışlarını en az iki katına çıkarmak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Global ürün portföyümüzde yer alan bir başka ürünümüz olan Farm-O-San grubundaki Nutrasötik ürünlerimizle de hayvan sağlığı segmentinde yer alıyoruz. Bütüncül bakış açımızla iş ortaklarımızın güçlü çözüm ortağı olarak servis ve özel projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. 

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