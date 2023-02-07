SunExpress Bilet Fiyatlarını 13 Şubat’a kadar 100 TL’ye Sabitledi

Ayrıca, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla ücretsiz yurt içi kargo hizmeti vermeye devam ediyor.

Bilet fiyatlarını sabitledi

SunExpress deprem bölgesindeki illere yaptığı uçuşlarda bilet fiyatlarını da sabitledi. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat 2023’e kadar tek yön vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediğini duyurdu.

Bilet değişikliği ve iptal hakkı genişletildi

SunExpress, 21 Şubat 2023 tarihine kadar olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunuyor.

Bilet değişikliği işlemleri www.sunexpress.com web sitesinden veya mobil uygulamada yer alan “Rezervasyonlarım” adımından yapılabiliyor. Bilet iade işlemleri ise biletin satın alındığı satış kanalı üzerinden yapılabiliyor.

Ücretsiz bagaj hakkı yükseltildi

SunExpress ayrıca deprem bölgesine yaptığı uçuşlardaki yolcularına bilet tarifelerinde geçerli bagaj haklarının yanı sıra ek bagaj hakkı sağlıyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı iç ve dış hat uçuşları için 21 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere bilet tarifesinde sağlanan bagaj hakkına ilaveten ek 15 kg ücretsiz bagaj hakkı sunuyor.