SunExpress 8 milyonu aşkın yolcu taşıdı
Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortak kuruluşu SunExpress, havacılık sektöründeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle 30 ülkede 60 destinasyona 175’ten fazla noktaya aktarmasız uçuş sunarak Türkiye turizmine değer katmaya devam ediyor. Hava yolu 2022 yılının başından bu yana 8 milyonu aşkın yolcu taşırken, yaz sezonunun ardından devam eden talebi karşılamak amacıyla Eylül ayının ardından Ekim ayı için de kapasite artışına gitti. Yaz sonrası yaratılan ek kapasite 1000 uçuşa ulaştı.
Yolcu trafiğinde iki kat artış
SunExpress, yılın başından beri uçuşlarında ortalama %86’lık bir doluluk oranı ile 8 milyonu aşkın yolcu taşıdı. Yolcu trafiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kat artış yaşanırken, pandemi öncesi 2019 yılı rakamları da aşıldı.
Yıl sonuna kadar 10 milyon yolcu hedefi aşılacak
Pandeminin ardından tatil seyahatine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla Eylül ve Ekim ayları için kapasite artışına giden SunExpress, sektörde uçuş iptallerinin yaşandığı bir dönemde 1000 yeni uçuş planladı. Şirketin 2022 için 10 milyon yolcu taşıma hedefini yıl tamamlanmadan aşması öngörülüyor.
47 milyon turist hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz
SunExpress CEO'su Max Kownatzki konu ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Bu yazın en yoğun dönemini, uçuşlarımızda Avrupa genelindeki yer hizmetleri personeli eksikliği kaynaklı bir iptal gerçekleştirmeden geçirdik. Bu olağanüstü sezonda rekor sayıda misafirimizi güvenli ve konforlu şekilde sevdikleri tatil destinasyonlarına taşıyarak Türkiye turizmine sağladığımız katkıyı daha da artırdık. Seyahat talebinin kış sezonunda da hız kesmeden süreceğini öngörüyoruz. Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik devam eden talebi karşılamak üzere ilave uçuşlar planladık. Türkiye’nin bu yıl için 47 milyon turist hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”
SunExpress’e “Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu” Ödülü
SunExpress, havacılık sektörünün Oscar’ı olarak bilinen Skytrax 2022 Dünya Hava Yolu Ödülleri’nde “Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu” ödülünün sahibi oldu. Tatil hava yolu uzmanlığıyla SunExpress, Dünya Hava Yolu Ödülleri’nde geçtiğimiz dönemde de üç yıl art arda “Türkiye’nin En İyi Tatil Hava Yolu” seçilmişti.
Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından yıllık olarak açıklanan ödüller, yolcu memnuniyetini ölçmek üzere gerçekleştirilen global ölçekli anket sonucu ile belirleniyor. Bu yıl online anket Eylül 2021-Ağustos 2022 tarihleri arasında 100 ülkeden yaklaşık 14 milyon yolcunun katılımıyla yapıldı.