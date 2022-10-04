SunExpress 8 milyonu aşkın yolcu taşıdı

Yolcu trafiğinde iki kat artış

SunExpress, yılın başından beri uçuşlarında ortalama %86’lık bir doluluk oranı ile 8 milyonu aşkın yolcu taşıdı. Yolcu trafiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kat artış yaşanırken, pandemi öncesi 2019 yılı rakamları da aşıldı.

Yıl sonuna kadar 10 milyon yolcu hedefi aşılacak

Pandeminin ardından tatil seyahatine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla Eylül ve Ekim ayları için kapasite artışına giden SunExpress, sektörde uçuş iptallerinin yaşandığı bir dönemde 1000 yeni uçuş planladı. Şirketin 2022 için 10 milyon yolcu taşıma hedefini yıl tamamlanmadan aşması öngörülüyor.

47 milyon turist hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz

SunExpress CEO'su Max Kownatzki konu ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Bu yazın en yoğun dönemini, uçuşlarımızda Avrupa genelindeki yer hizmetleri personeli eksikliği kaynaklı bir iptal gerçekleştirmeden geçirdik. Bu olağanüstü sezonda rekor sayıda misafirimizi güvenli ve konforlu şekilde sevdikleri tatil destinasyonlarına taşıyarak Türkiye turizmine sağladığımız katkıyı daha da artırdık. Seyahat talebinin kış sezonunda da hız kesmeden süreceğini öngörüyoruz. Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik devam eden talebi karşılamak üzere ilave uçuşlar planladık. Türkiye’nin bu yıl için 47 milyon turist hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

SunExpress’e “Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu” Ödülü

SunExpress, havacılık sektörünün Oscar’ı olarak bilinen Skytrax 2022 Dünya Hava Yolu Ödülleri’nde “Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu” ödülünün sahibi oldu. Tatil hava yolu uzmanlığıyla SunExpress, Dünya Hava Yolu Ödülleri’nde geçtiğimiz dönemde de üç yıl art arda “Türkiye’nin En İyi Tatil Hava Yolu” seçilmişti.

Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından yıllık olarak açıklanan ödüller, yolcu memnuniyetini ölçmek üzere gerçekleştirilen global ölçekli anket sonucu ile belirleniyor. Bu yıl online anket Eylül 2021-Ağustos 2022 tarihleri arasında 100 ülkeden yaklaşık 14 milyon yolcunun katılımıyla yapıldı.