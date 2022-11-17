Sun Tekstil 23 ortakla birlikte PLASTICE Projesi’nde yerini aldı

PLASTICE Projesi; Plastik atıkların döngüsel ekonomiye katılması için yeni teknolojilerin kullanıldığı ve Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’nın teknoloji vizyonunu hayata geçirmek amacıyla yürütülen Horizon Europe Programı kapsamında desteklenen bir proje olarak dikkat çekiyor. PLASTICE Projesi, 8 farklı ülke ve 23 kuruluştan oluşan bir proje konsorsiyumu ile hayat geçirilmeye hazırlanıyor.

23 ortakla 48 aylık bir sürede gerçekleştirilecek

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, sürdürülebilirlikte başarının sırrının dünya markalarından ve müşteriden bir adım önde olmak olduğunu belirterek, “Plastikler gündelik hayatımızda oldukça fazla kullanılmakta olup, günlük yaşantının yarattığı en büyük atık kalemlerinden birisi haline gelmiş durumda. Bu nedenle plastik içeren ürünlerin kullanım ömrü sonunda çöpe atılmak yerine geri dönüştürülmeleri ve mümkünse farklı kullanım alanlarında değerlendirilmeleri gerekiyor. PLASTICE Projesi’ni 23 ortakla 48 aylık bir sürede hayata geçireceğiz. Proje kapsamında Sun Tekstil olarak, atıklardan geri dönüşüm yolu ile elde edilen ipliklerin tekrar tekstil ürünü üretiminde kullanımını gerçekleştireceğiz.” dedi.

Yakılarak bertaraf edilen plastik atıkların geri dönüşümü için çözüm üretilecek

PLASTICE Projesi’nin Horizon Europe Programı kapsamında desteklenen bir proje olduğunu vurgulayan Ünlütürk, “Proje süresince elde edilen bilgi birikimi, kurulan iş birlikleri ve çözüm ortaklıkları sayesinde Sun Tekstil’in tekstil atıklarını üretimde tekrar kullanabilir hale gelmesi için gereken bilgi birikimini elde edeceğiz. Daha sonra da sürdürülebilir bir üretim modeline geçiş yapacağız. Proje kapsamında yapılan tüm çalışmalar için bir ürün yaşam döngüsü analizi yapılarak, projenin sürdürülebilirlik yönü de dokümante edilecek. PLASTICE Projesi’nin amacı, şu anda yakılarak veya gömülerek bertaraf edilen plastik atıkların geri dönüşümü için yenilikçi ve takip edilebilir çözümler geliştirilmesini sağlamak ve bu sürdürülebilir çözümler ile ilgili otoritelere bir yol haritası sunmak. Bu projenin bir parçası olduğumuz için de çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

PLASTICE Projesi hakkında detayları da paylaşan Ünlütürk, şöyle devam etti:

Dört farklı yeni teknoloji geliştirilecek

“Proje kapsamında, ayrıştırılması güç olan ve başka malzemelerle karışık halde bulunan plastik atıkları işlemek için özel olarak tasarlanmış dört farklı yeni teknoloji geliştirilecek. Bu amaç doğrultusunda, ambalaj ve tekstil sektörü atıklarının geri dönüştürülüp, yüksek fiyatlı ürünlerin üretilmesi için yeniden kullanılabileceği bir döngüsel ekonomi modeli oluşturulacak. Mümkün olan en verimli şekilde endüstriyel ölçekte uygulanabilir hale getirilecek. Ayrıca, bu süreçlerde gereken enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasını da hedefliyoruz. Bu yaklaşım ile tüm süreçlerdeki karbon ayak izini minimum düzeye indirmek de mümkün olabilecek. Böylece, tekstil sektörünün de aralarında bulunduğu farklı sektörlerin atığı olarak ortaya çıkan plastiklerin kimyasal olarak geri dönüştürülerek değer zincirine yeniden katılması sağlanacak ve hem ekonomik hem de çevresel bir değer yaratılacak.”