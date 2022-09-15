Sultanlar Holding Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı'na Ürün ve Markalarıyla Damga Vurdu

Üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşını bir araya getiren YZB, “Yeniden Yerele” temasıyla kapılarını araladı. Ülke ekonomisine, istihdama, tedarikçilerine, tüketicilerine, bulundukları şehirlere değer katanlar 13'üncü kez YZB’de buluştu.

Gıda ve perakende sektöründe gelecek hedeflerinin belirleneceği YZB'de bu yıl da yüzlerce marka yeni ürün, çözüm ve hizmetini tanıtırken, sektörün duayen isimleri perakende ve gıda perakendesindeki gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Gıda perakendesinde yerelin gücü, gıda enflasyonundaki sorunlar, yerel üretim, tarım başlıklarında onlarca gündem YZB sahnesinde masaya yatırıldı.

Fuarın önemli katılımcılarından biri de bünyesinde barındırdığı markalarla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan Sultanlar Holding. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Yıldız, Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş'a önemli açıklamalarda bulundu.

SULTANLAR HOLDİNG'İ YAKINDAN TANIYALIM

Bugün Kurtköy’de bulunan 100.000 m2’lik HACCP ve ISO 9001 sertifikalarına sahip modern üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren Sultanlar Holding, yurt içinde birçok sektörde öncü firma olmanın, yurtdışında da 70’den fazla ülkeye ihracat yapmanın haklı gururuyla, bölgesel bir güç olma yönündeki hedefine kararlı adımlarla yürümektedir.



Kurumsallaşma yolunda önemli gelişmeler kaydeden Sultanlar Holding, her biri kendi alanında yetkin, kurumuna ve başarıya yürekten inanmış kadrosu, güçlü bilgi birikimi, etik değerlere olan bağlılığı, çevreye olan duyarlılığı ve ülke ekonomisine fayda sağlamak için birbiri ardına attığı adımlarla kendisini gelecek yıllara taşıyacak ve %100 Türk sermayeli bir kuruluş olarak uluslararası platformdaki yerini alacaktır.