Sultanlar Holding, bünyesindeki markalarla MÜSİAD EXPO'da çıkarma yaptı

Dünyanın dört bir yanından iş insanları, sanayiciler ve girişimciler, 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’nda bir araya geldi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO, bu yıl 19’uncu kez kapılarını açtı. Yerli ve milli teknolojilerin küresel pazarlara tanıtıldığı fuarda; Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere 120 ülkeden ziyaretçiler ve 60 ülkeden alım heyetleri ağırlandı.



HEDEF, 5 MİLYAR DOLARLIK İŞ BAĞLANTISI

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, üretim, yatırım ve ihracat üçgeninde yeni pazarlara açılacakları, dinamik işbirlikleri kuracakları küresel bir organizasyona imza attıklarını belirterek, “MÜSİAD EXPO çerçevesinde gerçekleşecek işbirlikleri ve yatırım projeksiyonlarıyla yaklaşık 5 milyar dolarlık iş bağlantısına vesile olmayı hedefliyoruz” dedi. Asmalı, fuarda Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere 120 ülkeden ziyaretçi ve 60 ülkeden alım heyetlerini ağırladıklarını, 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

SULTANLAR HOLDİNG'DEN MÜSİAD EXPO ÇIKARMASI

Bünyesinde bulunan markalarla fuarda adeta çıkarma yapan Sultanlar Holding'in standı ziyaretçi akınına uğradı. Sultanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Yıldız, Rize'de küçük bir tezgahta başlayıp, bugün dünyanın birçok noktasına ihracat yapma başarısını yakaladıkları ticari serüveni Ekovitrin'e anlattı.

SULTANLAR HOLDİNG'İ YAKINDAN TANIYALIM

Bugün Kurtköy’de bulunan 100.000 m2’lik HACCP ve ISO 9001 sertifikalarına sahip modern üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren Sultanlar Holding, yurt içinde birçok sektörde öncü firma olmanın, yurtdışında da 70’den fazla ülkeye ihracat yapmanın haklı gururuyla, bölgesel bir güç olma yönündeki hedefine kararlı adımlarla yürümektedir.



Kurumsallaşma yolunda önemli gelişmeler kaydeden Sultanlar Holding, her biri kendi alanında yetkin, kurumuna ve başarıya yürekten inanmış kadrosu, güçlü bilgi birikimi, etik değerlere olan bağlılığı, çevreye olan duyarlılığı ve ülke ekonomisine fayda sağlamak için birbiri ardına attığı adımlarla kendisini gelecek yıllara taşıyacak ve %100 Türk sermayeli bir kuruluş olarak uluslararası platformdaki yerini alacaktır