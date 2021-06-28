Süleyman Orakçıoğlu film işine soyundu: İşte ilk filmi...

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun önerisi ve katkılarıyla çekilen “Hepsi Bendim” filmi, İstanbul’da yaşayan üniversite öğrencisi genç bir kızın hayatından kesitlerle, pandemide değişen tüketim alışkanlıkları üzerinden sürdürülebilir yaşama katkı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Orakçıoğlu: Doğaya sahip çıkmalıyız

Uzun yıllardır Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak Moda ve Marka Yönetimi dersi veren Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Film ile günün ruhunu yakalıyor ve doğaya, çevreye nasıl sahip çıkmamız gerektiğini göstermeye çalışıyoruz.

Çevreye karşı hepimiz sorumluyuz. Büyüklerimizin bir sözü vardır; ‘Herkes kapısının önünü süpürürse, her yer temiz olur.’ Sürdürülebilir yaşam yolunda ancak bu bakış açısıyla başarı sağlayabiliriz” dedi.

Uzman ekip mentorluğunda çekildi

Toplam 15 dakika süren film, moda tasarımı öğrencilerine aynı zamanda iletişim disiplini deneyimi yaşatması ile de önem taşıyor.

Filmin senaryo, casting, prodüksiyon gibi tüm aşamaları; Baff Yapım Kurucusu Harun Kazan, Orka Holding Global Pazarlama Direktörü Kübra Orakçıoğlu Kazan ve Orka Holding Dijital Medya ve İçerik Müdürü Melis Buket Orakçıoğlu’ndan oluşan ekibin mentorluğunda gerçekleştirildi. Uzman ekip mentorluğunda öğrencilerin film sürecini yaratıp, sonuçlandırmaları sağlandı.

Çekimi iki ay süren film için öğrenciler, senaryo yazma, kamera kullanma, ışık, makyaj, styling gibi farklı konularda da eğitim görme şansı yakaladı.