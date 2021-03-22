Sukhoi ve MiG Tek Çatı Altında Birleşecek

RBC tarafından servis edilen habere göre; Rusya Federasyonu’na bağlı Rosteh, Birleşik Uçak Şirketi’nin (United Aircraft Corporation – UAC) yönetim kuruluyla yaptığı görüşmenin ardından aldığı kararla, Sukhoi ve MiG şirketlerinin varlığını bağımsız markalar olarak sonlandırdığını açıkladı. Sukhoi ve MiG şirketlerinin tek bir merkezde birleşmesine karar verildiği açıklandı. Basında çıkan diğer haberlere göre, işletmeler Uçak İmalat Şirketi Merkezi (Aircraft Building Center) adı altında birleştirilecekler. Ayrıca, Tupolev, Ilyushin ve Irkut gibi uçak üretici firmaların da bu yeni oluşumun bir parçası olarak yerlerini alacakları ifade edildi.



Rosteh, tüm havacılık tasarım odalarını birleştirmek amacıyla UAC Birleşik Teknik ve Tasarım Merkezi kurmayı planlıyor. Rosteh Başkanı Sergei Chemezov, dönüşümleri kontrol etmek için Birleşik Uçak Üretim Kurumu (UAC) yönetim kuruluna da başkanlık etmeyi tasarlıyor.

Rosteh’in basın servisine göre dönüşümün ana amacı; UAC’nin ekonomik sürdürülebilirliğini artırmak, idari ve yönetim kanallarını optimize etmek ve borç yüklerini azaltmak ve aynı zamanda koordineli çalışmak olduğu belirtiliyor. Bu durumun teknik personeli en az seviyede etkileyeceği de belirtildi.

Rosteh başkanı Sergei Chemezov, birleşmeyle ilgili basında yer bulan tüm bilgileri doğruladı ve “şirketlerin organizasyon şeklinin değişeceğini, ancak bu markaların mevcut marka değerlerinin ve yaratıcılarının sabit kalacağını” ifade etti.