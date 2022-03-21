Şubat ayında oyun alışverişlerinde sıçrama yaşandı

Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları şubat ayında, geçtiğimiz aya kıyasla %12’lik bir artış gösterdi. Bu artışın önemli bir kısmını PC kategorisindeki satışlar oluştururken mobil ve konsol kategorilerinde ‘yatay’ düşüşler yaşandı. 2021 yılının şubat ayı ile kıyaslandığında ise artış oranının %22 olduğu görüldü. Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu konu hakkında şunları söyledi: ¨Türkiye’deki oyun alışverişlerinde konjonktüre bağlı olarak birtakım dönemsel inişler ve çıkışlar yaşansa da oyun sektörüne olan ilginin ve dolayısıyla ciroların yıldan yıla arttığını görüyoruz. Yakın bir gelecekte mobil oyun firmaları başta olmak üzere birçok oyun firmasına yapılan yatırımların geri dönüşünün ivme kazanacağını tahmin ediyoruz.¨



PC oyunu ve oyun içi satışlarında artış

Kategorik dağılıma bakıldığında PC oyunu ve oyun içi satışları, geçtiğimiz aya kıyasla %5’lik bir artış gösterdi.



- Kategorik dağılım:



PLATFORM ARALIK 2021 OCAK 2022 ŞUBAT 2022 PC %16 %21 %26 Konsol %15 %16 %15 Mobil %69 %63 %59





Garena Free Fire, koltuğunu PUBG Mobile’a kaptırdı

Şubat ayındaki oyun alışverişlerinin önemli bir bölümü PUBG Mobile’da yapıldı. KRAFTON ve PUBG Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan, ‘PUBG evreni’nde geçen PUBG: New State de kendine 5. sırada yer buldu. Uzun süredir listenin üst sıralarında yer alan Garena Free Fire, şubat ayında en çok ilgi gören ikinci oyun oldu. Geçtiğimiz ay oyunfor.com’un En Çok Ciro Yapan Oyunlar listesine giriş yapan Arena of Valor’ın yeri ise değişmedi. Sıralamadaki oyunların 6’sını mobil oyunlar, 4’ünü ise PC oyunları oluştururken listede hiçbir konsol oyunu yer almadı.

- En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun:

PUBG MOBILE Garena Free Fire Valorant Call of Duty Mobile PUBG: New State League of Legends CS:GO Roblox Brawl Stars Arena of Valor



Şubat ayında -önceki aylarda olduğu gibi- en çok oyun alışverişi İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

- İllere göre dağılım:

# ARALIK 2021 OCAK 2022 ŞUBAT 2022 1 İstanbul İstanbul İstanbul 2 Ankara İzmir Ankara 3 Bursa Ankara İzmir 4 İzmir Bursa Bursa 5 Antalya Antalya Antalya





- Yaş aralığına göre dağılım:



YAŞ ARALIK 2021 OCAK 2022 ŞUBAT 2022 18-21 %6 %6 %6 21-30 %47 %49 %48 30+ %47 %45 %46





- Cinsiyete göre dağılım:

