Şubat ayında oyun alışverişlerinde sıçrama yaşandı
Türkiye’nin öncü oyun ve e-pin satış sitelerinden oyunfor.com’un her ay açıkladığı verilere göre şubat ayında oyun ve oyun içi satışlarında yeni yılın ilk ayına göre %12 oranında artış yaşanırken bu artışın önemli bir kısmını PC kategorisindeki satışlar oluşturdu.
Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları şubat ayında, geçtiğimiz aya kıyasla %12’lik bir artış gösterdi. Bu artışın önemli bir kısmını PC kategorisindeki satışlar oluştururken mobil ve konsol kategorilerinde ‘yatay’ düşüşler yaşandı. 2021 yılının şubat ayı ile kıyaslandığında ise artış oranının %22 olduğu görüldü. Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu konu hakkında şunları söyledi: ¨Türkiye’deki oyun alışverişlerinde konjonktüre bağlı olarak birtakım dönemsel inişler ve çıkışlar yaşansa da oyun sektörüne olan ilginin ve dolayısıyla ciroların yıldan yıla arttığını görüyoruz. Yakın bir gelecekte mobil oyun firmaları başta olmak üzere birçok oyun firmasına yapılan yatırımların geri dönüşünün ivme kazanacağını tahmin ediyoruz.¨
PC oyunu ve oyun içi satışlarında artış
Kategorik dağılıma bakıldığında PC oyunu ve oyun içi satışları, geçtiğimiz aya kıyasla %5’lik bir artış gösterdi.
- Kategorik dağılım:
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Garena Free Fire, koltuğunu PUBG Mobile’a kaptırdı
Şubat ayındaki oyun alışverişlerinin önemli bir bölümü PUBG Mobile’da yapıldı. KRAFTON ve PUBG Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan, ‘PUBG evreni’nde geçen PUBG: New State de kendine 5. sırada yer buldu. Uzun süredir listenin üst sıralarında yer alan Garena Free Fire, şubat ayında en çok ilgi gören ikinci oyun oldu. Geçtiğimiz ay oyunfor.com’un En Çok Ciro Yapan Oyunlar listesine giriş yapan Arena of Valor’ın yeri ise değişmedi. Sıralamadaki oyunların 6’sını mobil oyunlar, 4’ünü ise PC oyunları oluştururken listede hiçbir konsol oyunu yer almadı.
- En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun:
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PUBG MOBILE
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Garena Free Fire
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Valorant
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Call of Duty Mobile
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PUBG: New State
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League of Legends
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CS:GO
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Roblox
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Brawl Stars
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Arena of Valor
Şubat ayında -önceki aylarda olduğu gibi- en çok oyun alışverişi İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.
- İllere göre dağılım:
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- Yaş aralığına göre dağılım:
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- Cinsiyete göre dağılım:
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