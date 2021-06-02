STAR Rafineri, kalitesini ISO 50001 belgesiyle taçlandırdı

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi olan SOCAR Türkiye’nin iştiraklerinden STAR Rafineri, global ölçekte enerji mevzuatına uyumun sistematikleştirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sağlanması hedefleriyle uluslararası standardizasyonu öngören ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı. Türkiye’de tek noktaya yapılan en büyük doğrudan yatırım olan STAR Rafineri, enerji risklerinin ve fırsatlarının etkin yönetimi yanında küresel VAP (Verimlilik Artırıcı Projeler) başvurularına katılım için zorunluluk taşıyan ISO 50001 Belgesini alarak teknik ve operasyonel kalitesini bir kez daha ispatladı. Uluslararası sertifikasyon kuruluşu Bureau Veritas tarafından 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tetkikler sonucunda STAR Rafineri, ilk kez ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi’ne hak kazandı. SOCAR Türkiye iştiraklerinden Petkim’in aynı sertifikasyon kapsamında 2018 yılında almış olduğu belge de yenilendi.

Türkiye için stratejik ürünlerin üretimini gerçekleştiren ve Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan STAR Rafineri, sahip olduğu bu önemli sertifikasyonla yüksek teknolojiyle donattığı altyapısı ve sürdürülebilir enerji arzına odaklanan operasyonel faaliyetlerindeki başarısını taçlandırdı.



“ISO 50001 BELGELERİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR VE VERİMLİ ENERJİ ARZINDA

YENİ KAYNAKLAR YARATACAĞIZ”

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “SOCAR Türkiye olarak tedarikten ürün satışına faaliyet zincirimizin her aşamasında verimli ve sürdürülebilir bir üretime odaklanıyor, bu kapsamdaki çalışmalarımızı her geçen gün geliştirerek daha yenilikçi çözümler için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz birikim, tecrübe ve iç kaynaklarımızla birlikte yeni yatırımlarımızdan doğan sinerjiyi, sürdürülebilir ve verimli bir enerji arzı için kullanıyoruz. Petkim’de yenilenen ve STAR Rafineri ile ilk kez aldığımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerimizle sürdürülebilir üretim için yeni kaynaklar yaratarak verimli ve güvenli enerji arzında hem şirketlerimiz hem ülkemiz adına fark yaratmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.