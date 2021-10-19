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Standart banyo deneyimine CleanLine molası!

Sunduğu pratik çözümlerle kullanıcı deneyimini her daim önemseyen Geberit, CleanLine duş kanallarıyla şıklığın yanında temizlik açısından da kullanıcısına kolaylık sağlıyor. Her geçen gün duş alanlarında açık tasarımların tercih edilmesiyle fonksiyonel ve estetik açıdan yüksek standartları yakalayan CleanLine duş kanalları, benzersiz uzmanlık ve zamansız tasarımlarıyla en keyif veren duş deneyiminin ve rahatlığın ismi oluyor.

İş Dünyası 19.10.2021, 12:40
Standart banyo deneyimine CleanLine molası!

Yenilikçi sıhhi tesisat çözümleriyle, yaşam standartlarını artıran Geberit, hijyen ve temizliğe en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde CleanLine duş kanallarıyla banyolarda en steril ortamı sunuyor. Sahip olduğu yenilikçi ve fonksiyonelliği yüksek standartlar doğrultusunda duş kanallarının en büyük dezavantajlarından hijyen problemlerine kalıcı çözümler getiren CleanLine duş kanalları, sadeliği tercih edenlerin de ilk seçeneği oluyor.

Kanala entegre eğim, parmak izi bırakmayan kaplama ve toplayıcı profil

Yenilikçi teknolojiye uyum sağlayan tasarımlarıyla uzun süreli sorunsuz kullanım sağlayan Geberit CleanLine duş kanalı serisinde CleanLine20 ve CleanLine80 bulunuyor. Seriye en son eklenen CleanLine80'de yer alan yeni özellikler arasında kanala entegre bir eğim, parmak izi bırakmayan kaplama ve toplayıcı profili bulunuyor. Duş alanının ölçüsüne göre montaj sırasında kesilip istenilen ölçülerde hazırlanabilen CleanLine duş kanalları, duvar kenarına veya duş alanının ortasına montajı yapılabiliyor. CleanLine80, mevcut yer seramikleri trendlerine uygun olarak şampanya, siyah krom ve paslanmaz çelik olmak üzere üç rengiyle banyolarla uyumlu bir birliktelik oluşturuyor.

Hijyenik banyolarda yeni dönem: CleanLine duş kanalları

Temizliği oldukça zor olan duş kanallarına entegrasyonu sayesinde hijyen problemini ortadan kaldıran CleanLine duş modellerinde kir, toplayıcı yüzeyden kolayca akıyor. Kanalın içinde yer alan ve istenildiğinde çıkarıp kolayca yıkanabilen saç tutucu tarak, hızlı ve hijyenik temizliği sayesinde yüksek kullanıcı memnuniyeti sağlıyor. İnovatif tasarımı sayesinde banyoları şıklıkla buluşturan CleanLine duş kanalları, üretim esnasında gövdeye entegre edilen izolasyon beziyle de sızdırma problemlerine kesin çözüm sunuyor.

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