SSANGYONG 3. SEVİYE OTONOM ARAÇLARINI YOLDA TEST EDİYOR!

SsangYong; güvenli, emniyetli ve sağlıklı 3. seviye otonom üretime bir adım daha yaklaşıp yeni nesil ve yeşil otomobil teknolojilerindeki gelişimini güçlendirerek küresel otomotiv pazarında büyümek için baskı yapıyor.

Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı ilk olarak Şubat 2016’da şirketlerin kendi kendine sürüş teknolojisini geliştirmesini desteklemek için otonom araçların yol testleri için geçici lisanslar vermeye başlamıştır. SsangYong, Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Korando modelinin 3.seviye otonom sürüş tekniklerinin yol testi için izin alarak XLV (Tivoli Air)‘den sonra test onayı alan ikinci modeli olma özelliğine sahiptir. Seviye 3 özelliği otomobilin, otoyol sürüşü dahil günlük kullanım oturumlarında ve ortamlarında çoğu zaman otonom bir şekilde kontrolü ele almasını sağlar.

Ssangyong Motor, otonom sürüş için araştırma ve geliştirmeye 2014 yılında başladı ve otonom araçlarının gelişmesi ilerledikçe 2015 yılında şirket tarafından tanıtım etkinlikleri sahneye konuldu ve 2017 yılında altyapı ve ulaştırma bakanlığının ev sahipliğinde tanıtım etkinliği düzenlendi. Otonom araçların akıllı bir ulaşım sistemi içinde yolun altyapısı ile iletişime geçerek kaydettiği ilerlemeyi başarılı bir şekilde sergiledi. Buna dayanılarak XLV (Tivoli Air) ve Korando modeli otonom sürüş teknolojisi ile donatıldı.

Korando Otonom özelliği ile sürüşünüzü güvenli hale getirmek için;

Önünde seyreden araçtan konumu, mesafeyi ve hızı koruyarak şeritleri değiştirebilir. Ayrıca hassas

konumlandırma bilgilerine sahip yüksek hassasiyetli, yüksek çözünürlüklü (HD) yol haritasını kullanarak maksimum hız sınırları dâhilinde gidebilmektedir. Yeni nesil Otonom teknolojisi aracın virajlarda yavaşlatıp ve güvenli sürüşü korurken, mekanik değişkenleri azaltarak sürüş dengesini sağlamaya odaklanmaktadır.



Trafik koşullarını analiz ederek kavşaklara girerken yavaş hareket eden trafiği geçmek için şerit değiştirme özelliğini devreye alıyor. Bu işlem sırasında aracın kör noktalarında herhangi bir risk veya engel tespit ederse, güvenliği sağlamak için uyarı sinyali vererek aracı orijinal şeridine girmesini sağlamaktadır.



Acil durumlarda veya herhangi bir sistem hatasında görsel ve işitsel uyarı, sürücüye geçiş talebini kontrol altına alması için uyarı veriyor ve eğer sürücü tarafından kontrol edilmez ise sistem otomatik olarak minimal risk moduna geçmektedir.

Ssangyong Motor Sözcüsü konu hakkında yaptığı yorumda; “Korando otonom aracımızın gelişmiş güvenlik ve güvenilirliğini test etmek amacı ile yol testlerine geçici faaliyet izninin verilmesi, bizi 3. seviye otonom sürüş teknolojisini seri üretime sokmaya bir adım daha yaklaştırıyor. “ demiştir.

SsangYong, hızla değişen global otomotiv pazarında gelecekteki büyümeyi sağlamak için yeni nesil ve çevre dostu otomobil teknolojileri geliştirmeye devam etmektedir.

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