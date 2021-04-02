Sponsorluk Gelirlerinde 10 Milyar Dolar Kayıp Bekleniyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da 250 milyar dolar, Amerika’da ise 420 milyar dolar pazar büyüklüğüne sahip olan spor ekonomisini de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dünyanın 7’nci büyük ekonomisi olan spor ekonomisi salgın döneminde yara alırken, kulüpler ve sporcular için sponsorluk anlaşmalarının önemi bir kat daha arttı.

Dünyada sponsorluk harcamalarının yüzde 70’i spor faaliyetlerine harcanırken, IEG Sponsorship Report'un analizine göre bu dönemde sponsorluk endüstrisinde 10 milyar dolarlık bir kaybın yaşanacağı öngörülüyor.

Koronavirüse Rağmen 10 Spor Kulübüne Daha Sponsor Oldu

Spor sponsorlukları anlaşmalarıyla adından sıkça söz ettiren HDI Sigorta, pandemi dönemine rağmen sürdürdüğü destekler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Türk sporunun ve sporcusunun destekçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “Covid-19 salgını birçok sektöre olduğu gibi spor endüstrisine de büyük zarar verdi. Bu dönemde spor karşılaşmaları en büyük gücünden, seyircilerden mahrum kaldı. Bunun yanı sıra kulüplerin sponsorluk gelirleri de azaldı. Biz ise, farklı bir anlayışla, spor sponsorluklarına devam kararı aldık ve böylece salgın döneminde 10 kulübümüz daha ailemize katıldı. 11 yıl önce tek bir kulüp ile başladığımız bu yolculuğumuz, futboldan basketbola, tenisten voleybola kadar 27 şehirde, 7 farklı branşta 49 kulüp ve 3 bireysel sporcuya ulaştı’’ ifadelerini kullandı.

Hedefimiz Daha Çok Şehir, Spor Kulübü ve Sporcuya Ulaşmak

‘‘İlke edindiğimiz eşitlik temelli yaklaşımımız çerçevesinde profesyonel ve amatör, kadın, erkek, engelli ayırt etmeksizin spora gönül verenlere ulaşabilmekti’’ diyen Hancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: ‘‘Spor fiziksel bir aktivitenin de ötesinde sağlıklı, mutlu ve toplum bilinci yüksek nesiller yetiştirilmesinde büyük önem arz ediyor. Böylesine önemli bir alanda, desteklerimizin uzun vadeli ve kalıcı olması her zaman için önceliğimiz. Daha çok şehre, daha spor kulübüne ve sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz.’’