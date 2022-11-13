SPK, Sanica Isı'nın halka arzına onay verdi

Bültende yer alan bilgilere göre, onay verilen halka arzlara ilişkin detaylar şu şekilde:

Sanica Isı Sanayi

Kurul'dan onay alan Sanica'nın halka arzında şirketin mevcut ortaklardan Ali Fatinoğlu’na ait 1.500.000 TL, Uğur Fatinoğlu’na ait 1.750.000 TL ve Emre Fatinoğlu’na ait 1.750.000 TL nominal değerli (B) grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli Sanica payları 20,03 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Sanica Isı, halka arz ile birlikte 100.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini, 35.000.000 TL yükselterek 135.000.000 TL'ye çıkaracak.

Özsu Balık Üretim

Bu hafta halka arzına onay çıkan diğer şirket olan Özsu Balık Üretim'in eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştireceği halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 7,69 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arzda, fazla talep gelmesi halinde ek pay satışı yapılmayacak.

Özsu Balık halka arz süreciyle 40.000.000 TL'lik sermayesini 20.000.000 TL artırarak 60.000.000 TL'ye yükseltecek.