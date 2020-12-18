SPK'dan, Pegasus'un 2,5 milyar TL borçlanma aracı limitine onay
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş'nin, 2,5 milyar TL borçlanma aracı limiti SPK tarafından onaylandı
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Yönetim Kurulumuzun 03.12.2020 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesinin 9'uncu maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 2.500.000.000.00- TL tutara kadar borçlanma araçlarının (tahvil veya finansman bonosu) yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. İhraç belgesi onayı için başvurumuz 03.12.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurumu görüşleri doğrultusunda 17.12.2020 tarihi itibarıyla güncellenen Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
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|14
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|11
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|11
|11
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|9
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|11
|8
|21. Denizlispor
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|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
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|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
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|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
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|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
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|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
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|18
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|17. Real Valladolid
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|13
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|12
|11
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|11
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