SPARK Translates dünya çapında faaliyete geçiyor

Dünya küresel bir köy haline geldikçe, küresel pazarda gelişmeyi hedefleyen yapılar için nitelikli çeviriye erişme ihtiyacı artıyor. Son olarak uluslararası tercüme şirketi SPARK Translates dünya çapında faaliyete geçti. İletişim platformu, şirketlerin hesap oluşturup 3.000'den fazla uluslararası ve yerel dilde çeviri taleplerini sipariş etmesine, dil uzmanları tarafından tercüme edilmesine ve düzeltilmesine olanak tanıyor. Üstelik, tüm bunlar, yalnızca birkaç düğmeye dokunarak gerçekleşiyor. PR ajansı SPARK Publicity’nin sahip olduğu platform, müşteri, çevirmen ve düzeltmenler arasındaki iletişimi otomatikleştirerek çeviri süreçlerinin hızlanmasını sağlıyor. SPARK Translates, dil ve iletişim alanında uzmanlaşmış düzeltmen, transkript uzmanı, tercüman ve dil uzmanından oluşan yaratıcı bir ekiple iletişim süreçlerinin sorunsuz yürütülmesini amaçlıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan SPARK Translates CEO’su Lillian Kithia “SPARK Publicity'nin 4. yıl dönümünü kutlarken, SPARK Translates'i faaliyete geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Web platformumuz başlangıçta SPARK Publicity ile dünya çapındaki dil uzmanlarından oluşan veri tabanımızın arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için oluşturulmuştu. Uzman ekibimiz, müşterilere sunduğumuz ileri derecede yerelleştirilmiş içerik sağlama sürecimizi destekledi. Platformu kullandıkça diğer çeviri şirketleri ve müşterilere de fayda sağlayacağını fark ettik ve sektöre açmaya karar verdik” dedi.

Platformu işleyişine de değinen Lillian Kithia “Makine çevirisini geniş çapta yaygın olarak erişilebilir kılan teknolojik gelişmelere rağmen, bir insanın sunabileceği doğruluk bir makine tarafından sunulamaz. 3 binden fazla uluslararası ve yerel dilde hizmet sunan SPARK Translates, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir şirketin mesajlarını neredeyse bütün hedef kitlelerinin tercih ettiği dile uyarlıyor. Kullanımı oldukça basit olan platform, müşteri tarafından bir talebin girilmesininin ardından çevirmen ve düzeltmenlerle iletişimi otomatik olarak başlatıyor. Çeviri ve düzeltileri tamamlanmış dosyalar ise belirlenen son teslim tarihinde kullanıcı tarafından indirilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Lilian sözlerini şöyle noktaladı: “Dünyayı bizim çok faydalı olduğunu düşündüğümüz bir platformdan yararlanmaya davet etmekten heyecan duyuyoruz. Umuyoruz ki müşteri ve şirketlerin çeviri süreçlerini kolaylaştırmak adına bu platformu kullandıklarını görebiliriz.”

Küresel bir salgının ortasında pazarlama faaliyetlerini sürdürmenin bir yolu olarak tüketiciler, şirketler ve endüstriler, çevrimiçi kanallara önemli ölçüde yöneldiler. Bu yeni ortamda rekabeti sürdürmek için dijital pazarlamada yeni strateji ve uygulamalar geliştirerek müşterilerin tercih ettikği dillerde iletişim kurma yeteneğine sahip olmanın büyük önem kazandığı görüldü. İnternet dünyasına dair istatistiklere göre, çevrimiçi kullanıcıların yalnızca %27'si İngilizce konuşuyor ve diğer diller çok daha hızlı büyüyor. Avrupa Birliği tarafından yapılan araştırmalar, alışveriş yapanların %82'sinin kendi dillerinde bilgi yoksa satın alma olasılıklarının düşük olduğunu gösteriyor.