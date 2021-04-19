Sosyal medya kullanımı tazminatsız kovulmanıza neden olabilir

Milliyet Yazarı Cem Kılıç, sosyal medya kullanımının tazminatsız işten çıkarma sebebi sayılabileceğini yazdı. Çalışanların sosyal medya kullanımı kimi zaman şirket çıkarlarına zarar verici bir hal alabiliyor.

Yargıtay iki iş arkadaşının aynı tarihte aynı doktordan ve aynı sebeple rapor aldıklarını, arkadaşların sosyal medya hesabından raporlu olduğu gün, arkadaşlardan birinin sosyal medya hesabında birlikte Karadeniz turuna çıktıklarını yazdığını, bu davranışın işverenin güvenini kötüye kullanma anlamına geldiğini, eyleminin yasada öngörülen doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olduğunu bu nedenle işçinin kıdem ve ihbar talep ede-meyeceğini açıkça belirtmiştir.

Yargıtay da sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların feshe neden oluşturabileceğini açıkça kabul etmiştir.

Yani, sosyal medya paylaşımlarında açıkça işverene hakaret eden, bir başka çalışana veya işverene açıkça sözlü tacizde bulunan, işverenin meslek sırlarını açığa çıkaracak nitelikte bilgi paylaşımı yapan, işyerindeki bir çalışana veya işverene yönelik olarak cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan ve yine iş yerindeki bir çalışan veya işveren hakkında açıkça ırkçı, dini veya ayrımcı ifadeler kullanan bir çalışanın iş sözleşmesi feshedilebilir.

Örneğin, işyerinden hasta olduğu için izin alan bir çalışan izinli olduğu gün mesai saatlerine denk gelen bir zaman diliminde “Hava harika, gel de Kilyos’un keyfini çıkarma” ya da “Bodrum’da kahve keyfi” gibi paylaşımlar yapar ve bir de konumunu da içeren fotoğraf eklerse tazminatsız olarak işten çıkarılabiliyor. Bu tür paylaşımlar işçinin işvereninin güvenini kötüye kullandığının, doğruluk ve bağlılığa uymadığının kanıtı olarak görülüyor.