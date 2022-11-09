Somfy motorlu panjurlar sizi düşünüyor, kışın enerji tasarrufu sağlıyor!

Motorlu panjurlar, evde yaşamınızı daha rahat ve konforlu hale getirmenizin ilk adımlarından biri... Ama doğru kullanıldığında panjurlar, kışın enerji tasarrufu sağlayıp doğal gaz faturalarınızı düşürmenize de destek oluyor. Somfy motorlu panjurlar, sensörler ve oluşturacağınız senaryolar sayesinde, düşünmenize bile gerek kalmadan, otomatik olarak çalışabiliyor. Böylece gündüzleri otomatik şekilde açılarak evinizin, güneşin doğal ısısından yararlanmasını sağlıyor, güneş batınca da evdeki sıcaklığı muhafaza etmek için tekrar kapanıyor. Böylece enerji tasarrufuna ve doğal gaz faturanızdaki rakamların daha düşük olmasına önemli bir katkı gerçekleştiriyor. Bunun dışında Somfy motorlu panjurlarınız, ister evde olun ister olmayın, akıllı ev çözümleri sayesinde telefonunuzdan da rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Somfy teknolojisi, dilerseniz sadece sesli komutla da panjurlarınızı kontrol etmenizi mümkün kılıyor. Bunun için akıllı ev sisteminize entegre olabilen, uyumlu bir sesli komut asistanı yeterli.

Siz de enerji tasarrufu ve cep yakmayan faturalar için evinizi Somfy motorlu panjurlarla donatarak önleminizi alabilirsiniz. Marka, çeşitli panjur modellerine uygun motor ve kontrol seçenekleri sunuyor. Uzman Somfy bayileri de hem evinize en uygun motorlu panjur uygulamasını seçmenize yardımcı oluyor hem de tercih edeceğiniz sisteme uygun kontrol seçenekleri ve pencerelerinizin boyutları gibi önceden kontrol edilmesi gereken noktalar konusunda destek veriyor.