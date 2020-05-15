Somaliland’ın ilk un değirmeni Alapala’dan

1954 yılında Çorum’da kurulan ve dört kıtada 120’den fazla ülkede 650’nin üzerinde anahtar teslim fabrika kurarak değirmen teknolojileri sektöründe dünyanın lider firmalarından biri olan Alapala, Somaliland’ın ilk un değirmenini Nisan 2020’de teslim etti.

Afrika pazarında 30 yılı aşkın bir süredir oldukça aktif bir rol oynayan Alapala; ülke ofisleri, lojistik depoları ve geniş bir temsilci ağının yanı sıra Senegal, Zambiya, Angola, Kenya, Tanzanya, Mozambik ve Gana gibi Afika’nın birçok ülkesinde de yer alan un, irmik ve mısır değirmenleriyle bu kıtada en çok tercih edilen markaların başında geliyor.

Türk mühendisliği sayesinde yerel ve geleneksel un üretimi

Somaliland'ın Berbera Limanı bölgesinde faaliyete geçen ve Alapala'nın Afrika'daki en yeni projesi olan NFMC ile Somaliland ilk defa kendi ulusal ununu üretmeye başladı. NMFC, günde 300 ton buğday işleme kapasitesine sahip olduğu gibi, tesisin sürdürülebilir bir üretim yapabilmesi için 4 x 7.500 ton kapasitesine sahip buğday depolama siloları da mevcuttur.

Bu önemli projenin tüm ekipman temini, montajı, çelik konstrüksiyonlu endüstriyel binaları Alapala ve Alapala grubu şirketleri tarafından hayata geçirildi.

Tam otomatik değirmen teknojisinde hijyen ve hızlı üretim

Yıllık 110.000 metrik ton buğday işleme kapasitesine sahip olan değirmende yurt içi tüketim için yüksek kaliteli un üretmek amacıyla ağırlıklı olarak sert ve yarı sert buğday kullanılmaktadır. Üretim proseslerinin kontrolü ve izlenebilirliği için Scada yazılımı ile birlikte gelişmiş bir otomasyon sistemine sahip olan değirmen, buğday alımından un paketlemesine kadar tüm sürecin merkezi olarak izlenmesini sağlayarak, gerçek zamanlı arıza tespiti ve müdahalesi için uzaktan bağlantı imkânı sunmaktadır. Aynı zamanda gelişmiş bir veri izleme sistemi ile birleştirilmiş olan Scada yazılımı ile ürün işleme sürecinde altı farklı alandan tartım verisi toplanarak ayrıntılı üretim raporları oluşturmak için veriler analiz edilmektedir.

Pnömatik ve mekanik taşıma ekipmanlarının kurulumu tamamen Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yapılmış olan tesiste tüm önlemler güvenli ve hijyenik ürün transferine yönelik ekipman tasarımı ile alınmaktadır.