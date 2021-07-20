Soma Kömür İşletmeleri resmen iflas etti!

13 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye’nin yüreğini yakan bir facia yaşandı. Manisa’nın Soma ilçesinde Soma Holding’e ait Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait madende çıkan yangın sonunda 301 madenci hayatını kaybetti.

Acıları halen yüreklerde taptaze duruyor. Tüm Türkiye’yi yasa boğan bu facia sonrasında yaşananlar medyada genişçe yer aldı.

Şirketin sahipleri ve olayda kusuru olan kamu ve şirket görevlileri de yargılandı. Bu süreçte Soma Kömür İşletmeleri’ne ait maden sahaları Türkiye Kömür İşletmeleri’ne devredildi. Soma Kömür İşletmeleri’nin

elindeki lisans ve maden sahaları da böylece devlete geçti. https://www.patronlardunyasi.com/

Şirket bu olaydan sonra bir nevi kağıt üzerinde bir şirket haline geldi. Şirket ile ilgili bir çok davalar açıldı. Bir kısmın devam ediyor bir kısmında da kararlar verildi.

Ancak biz yakın zamanda verilen bir kararı size aktarmak istedik. İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2018

yılında açılan bir dava bulunuyordu.

S.S. Soma Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin açtığı iflas davasında 17 Haziran 2021 tarihinde karar çıkmış.

Mahkeme kooperatifi haklı bularak Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin iflasına karar vermiş. Facia tarihinden bu yana faaliyeti olmayan ve kağıt üzerinde olan bir şirket resmen de iflas etmiş oldu. 11. Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti kararı oybirliği ile almış.

Haziran ayı başında Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ve 2 mühendis için hapis kararı çıkmıştı. Biz de bu şirketin iflası ile ilgili gelişmeyi aktaralım istedik.

Para Dergisi