ŞÖLEN’E TSE’DEN COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ

Şölen, Gaziantep ve İstanbul fabrikalarında hayata geçirdiği uygulamalarıyla, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı. Hijyen ve gıda güvenliğini odağına alarak üretimlerini sürdüren ve dünyada COVID-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren süreci yakından takip ederek gerekli tüm önlemleri alan Şölen, Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 mücadelesi kapsamında hazırladığı COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’nda yer alan 200’den fazla kriteri yerine getirerek denetimlerden başarıyla geçti.

Endüstri 4.0 donanımlı ve 2000’i aşkın çalışanın bulunduğu Gaziantep ve İstanbul fabrikalarında dünya standartlarına uygun olarak yüksek kalite, hijyenik ve güvenilir üretim faaliyetlerini sürdüren Şölen, salgın sürecinde de çalışanları, tedarikçileri ve toplumun sağlığını korumak için taviz vermeden çalışmalarına devam etti. Şölen, TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı kapsamında yer alan; atık yönetiminden üretim alanlarına, personel servisleri ve yemekhanelerden gibi ortak kullanım alanlarından iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarına kadar birçok farklı konudaki koşulları yerine getirerek belgeyi almaya hak kazandı.

Şölen’in, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile pandemi sürecinde de hijyenik, yüksek kalite standartlarında ve güvenilir üretim yaptığı bir kez daha teyit edilmiş oldu.