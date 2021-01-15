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Sokak modasına yeni bir imza
Sıra dışı konseptiyle sokak modası ve günlük giyim trendlerini yeniden şekillendiren Gang, şehirli, özgür, etkileyici, farklı ve enerjik koleksiyonuyla dikkat çekiyor.
İş Dünyası 15.01.2021, 12:20
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Fonksiyonelliğin, rahatlığın ve tarzın ön planda olduğu tasarımlarda, yüksek ürün kalitesi, zengin kumaş ve desen detayları, özgün tasarımlar ve zengin çeşitlilik dikkat çekiyor.
Çevreye duyarlı kumaşlar
Ürünlerinde tüketici sağlığını düşünürken aynı zamanda çevreye duyarlı ve dost bir marka olma sorumluluğunu da taşıyan Gang, kumaş tercihlerinde hammaddesinden üretimine kadar tüm aşamalarında çevreci seçimleriyle öne çıkıyor.
Genç, vizyoner ve dinamik ekibiyle hazır giyim sektöründe modern ve yenilikçi çizgiyi takip eden Gang, kaliteli ve özenli hizmetiyle müşteri memnuniyetini de üst seviyede sağlıyor.
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|P
|1. Beşiktaş
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|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
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|11. Adanaspor
|17
|21
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|17
|20
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|17
|19
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|17
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|17
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|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
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|3. Man City
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|4. Leicester City
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|32
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|17
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|29
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|18
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|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
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|16
|12
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|8
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|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
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|18
|37
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|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
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|17
|30
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|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
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|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
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|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
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|18
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