Sofya Açık Deniz Rüzgar Santrali Projesi’nin kabloları, Prysmian Group tarafından üretilecek

Enerji ve telekomünikasyon kablo sistemleri sektörünün dünya çapında lideri olan Prysmian Group, dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santrali üreticilerinden biri olan RWE Renewables ile 200 milyondan Euro’dan fazla değere sahip Sofya Açık Deniz Rüzgar Santrali Projesi için iş birliği yapmak üzere sözleşme imzaladı. Yüksek gerilim denizaltı ve kara kablo bağlantısı kapsamında hayata geçirilecek anahtar teslim projenin açık deniz kablo kurulumları, Prysmian Group’un en derin noktalara kadar inerek uzun süreli çalışabilme kapasitesi ile ön plana çıkan ve gemi kabloları Türk Prysmian Kablo’nun Mudanya’daki fabrikasında üretilen Leonardo Da Vinci gemisi ile ilk kez gerçekleştirilecek.

Leonardo Da Vinci’nin gemi kabloları Türkiye’de üretildi

Prysmian Group’un piyasadaki öncü rolünün, denizaltı kablo piyasasındaki hizmet ve çözümleriyle de perçinlendiğini vurgulayan Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, ‘‘Prysmian Group tarafından 170 milyon Euro’yu aşan bir yatırımla inşa edilen, dünyanın en gelişmiş kablo döşeme gemisi olan ve ilk kez Sofya Açık Deniz Rüzgar Santrali Projesi’nde rol oynayacak olan Leonardo da Vinci’nin gemi kablolarını Mudanya fabrikamızda üretmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 50 ülkede faaliyet gösteren Prysmian Group, bu dev projede sahip olduğu büyük rolle sürdürülebilir ve yenilikçi kablo çözümlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bunun yanı sıra, Leonardo da Vinci’nin gemi kablolarının, 22.000 farklı kablo üretme kapasitesine sahip fabrikamızda üretilmesi, Prysmian Group’un Türkiye’ye duyduğu güvenin bir simgesi ve biz de bundan gurur duyuyoruz.’’ diye konuştu.

Dünyanın en gelişmiş kablo döşeme gemisi Da Vinci, ilk kez bu projede rol alacak

Prysmian Group, Sofya’nın açık deniz dönüştürücü istasyonunu Teesside’da bulunan karadaki dönüştürücü istasyonuna bağlayacak olan bir HVDC simetrik tek kutuplu kablo sisteminin tasarımı, tedariki, kurulumu ve devreye alınmasından sorumlu olacak. Proje 440 km’den fazla XLPE izolasyonlu ±320 kV denizaltı ihracat kablosu ve 15 km P-Lazer izolasyonlu ±320 kV kara kablosunu kapsıyor. Açık deniz kablo çalışmaları, Prysmian Group’un piyasadaki en büyük kapasiteye sahip dünyanın en gelişmiş kablo döşeme gemisi olan 171 metrelik Leonardo da Vinci kullanılarak yapılacak. Enerji kaynaklarının daha temiz ve akıllı bir şekilde kullanılması ve gezegenin karbonsuzlaştırılması hedefiyle hayata geçirilen Leonardo da Vinci gemisi, ilk kez Sofya Açık Deniz Rüzgar Santrali Projesi’nde kullanılacak. Bu önemli projenin 2026 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.