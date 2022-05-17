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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İstanbul bir deprem merkezi. Olası bir toplanma durumunda burası (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) önemli bir rol oynayacak."
Sofranızı Şık, Yemeğinizi Sıcak Tutan Sunumlar...
Sofra sunumlarına farklı bir görünüm kazandıran Taşev Nevada Servis Tabağı, arduazın ısıyı tutma özelliği sayesinde sıcak servislerin vazgeçilmezi oluyor. Yemek servislerinin vazgeçilmez tercihlerinden biri olan Taşev Nevada Servis Tabağı, 3 farklı boyutuyla sunumlara farklı bir hava katıyor.
İş Dünyası 17.05.2022, 09:50
Hem göz alıcı görünüşü hem de sıcak tutma özelliği ile sofra sunumlarına ayrıcalık kazandıran Taşev Nevada Servis Tabağı, özellikle kalabalık sofralarda sıcak servislerinizde yardımcınız olacak.
Şık sunumuyla sofralara bambaşka bir görünüme kavuşturan Taşev Nevada Servis Tabağı, 3 farklı boyutuyla her ihtiyaca karşılık veriyor. Kalabalık sofralarda soğuk yemek yeme sorununu ortadan kaldıran Taşev Nevada Servis Tabağı, özellikle et servislerinize şıklık kazandıracak.