Sofranızı Şık, Yemeğinizi Sıcak Tutan Sunumlar...

Hem göz alıcı görünüşü hem de sıcak tutma özelliği ile sofra sunumlarına ayrıcalık kazandıran Taşev Nevada Servis Tabağı, özellikle kalabalık sofralarda sıcak servislerinizde yardımcınız olacak.

Şık sunumuyla sofralara bambaşka bir görünüme kavuşturan Taşev Nevada Servis Tabağı, 3 farklı boyutuyla her ihtiyaca karşılık veriyor. Kalabalık sofralarda soğuk yemek yeme sorununu ortadan kaldıran Taşev Nevada Servis Tabağı, özellikle et servislerinize şıklık kazandıracak.