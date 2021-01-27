Sodexo Deneyim Merkezi yenilendi

Çalışan bireylere ve müşterilerine en iyi Sodexo deneyimini yaşatma misyonuyla hareket eden Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, müşteri ve üye deneyimini mükemmelleştirme hedefi doğrultusunda tüm süreçlerini yeniledi. Kurumlara özel müşteri ve üye temsilcisi atayarak talep ve işlemlerin hızını artıran Sodexo, hizmet kanal yapısını ve operasyonlarını da sadeleştirdi. Daha hızlı, daha kaliteli ve daha ayrıcalıklı bir hizmet deneyimi için web sitesi üzerinden chat (sohbet) kanalıyla ulaşıma olanak tanıyan Sodexo, hizmet saatlerini de arttırdı.

Müşterilere ve Üyelere Özel Kurumsal Temsilci

Sodexo’nun Teleperformance Türkiye ile gerçekleştirdiği bu iş birliği sayesinde benzersiz bir deneyim sunduklarının altını çizen Sodexo Müşteri Deneyimi Direktörü Serdar Güngör; “Sodexo olarak müşterilerimizin, üye iş yerlerimizin ve kullanıcılarımızın yaşadığı deneyimi mükemmelleştirmek ve onlara ihtiyaç duydukları anda en kaliteli hizmeti sağlayabilmek önceliğimiz. Bu amaçla bütünleşik çok kanallı müşteri deneyimi hizmetlerinde öncü firma Teleperformance ile bir araya gelerek müşterilerimizin sorularına daha hızlı cevap verebileceğimiz, onlarla birebir temasta olabileceğimiz bir yapı oluşturduk. Teleperformance Türkiye, Sodexo müşterilerinin bütünleşik çok kanallı müşteri deneyimi yönetimi ihtiyaçlarını, uzman ekibiyle karşılayacak. Bu yenilenme ile müşterilerimiz ve üye iş yerlerimiz diledikleri kanaldan kendilerine özel olarak atanan müşteri temsilcisiyle iletişime geçerek destek alabilecek. Verdiğimiz hizmetin kalitesini ve hızını artıran altyapı çalışmalarımız kapsamında kanal yapımızı ve operasyonlarımızı da sadeleştirdik, bilgi sistemimizi güncelledik ve santral sistemimiz ile müşteri temsilcilerimizin ekranlarını da yeniledik. Bu yeni sistemle müşterilerimizin ve üye iş yerlerimizin her an yanında olarak kolaylık sağlarken, onlarla daha sürdürülebilir bir bağ kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Çoklu Kanaldan Destek

Sodexo’nun Deneyim Merkezi’nde gerçekleştirdiği bu yenileme çalışması sayesinde müşteriler ve üye iş yerleri, farklı telefon ya da e-mail adresleri yerine tüm ihtiyaçları için 444 72 77 ve Musteri.Hizmetleri@sodexo.com üzerinden bilgi alabilecekler. Ayrıca web sitesi üzerinden de destek vermeye başlayan Sodexo chat kanalından anında hizmet sunuyor. Hizmet saatlerini de artıran şirket, Pazartesi-Cumartesi günleri saat 08:00-20:00 arası hizmet verecek.