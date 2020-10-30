Social Media Awards’dan Rönesans Holding’e Ödül
Rönesans Holding, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen ve bu sene dördüncüsü düzenlenen “Social Media Awards Turkey 2020”de holding kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.
Ulusal ve uluslararası arenada sürdürülebilir iş modeliyle önemli konumda faaliyet gösteren Rönesans, bu yıl online olarak dördüncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020’de holding kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. Sosyal medyada en başarılı performansı gösteren marka ve ekiplerin ödüllendirildiği yarışmada jüri; yayınlanan sosyal medya çalışmalarını, dijital projeleri ve sosyal medya performanslarını değerlendirdi.
Pek çok alanda olduğu gibi sosyal medya yönetimi ile de istikrarlı bir başarıya imza atmakta olan Rönesans Holding geçtiğimiz yıl aynı değerlendirmede bronz ödülün sahibi olmuştu.
Holding, bulundukları platformlarda her geçen gün artan takipçi sayısı ile birlikte etkileşimi yüksek paylaşımlar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıla oranla en fazla takipçi artışı holdingin Youtube kanalında yaklaşık %43lük farkla kaydedilirken profesyonel hayatın dinamiklerine uygun içerikleriyle Linkedin ikinci sırada %17’lik artış gösteriyor, sonrasında sırasıyla Twitter, Instagram ve Facebook geliyor.
Her geçen gün yaygınlaşarak büyük bir iletişim kanalı haline gelen sosyal medyaya dikkatle uyum sağlayan, Rönesans, dünya genelinde farklı sektörlerden geniş bir takipçi profiline sahip.
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